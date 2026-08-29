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अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा खुलासा, 4 शूटरों की हुई पहचान... एक पहले भी जा चुका है जेल

शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में यूपी एसटीएफ ने चारों शूटरों की पहचान कर ली है. सभी आरोपी हरियाणा के हिसार और रोहतक के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

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अंकित बालियान हत्याकांड में शामिल शूटर, जिनकी पहचान यूपी एसटीएफ ने की. (Photo: ITG)
अंकित बालियान हत्याकांड में शामिल शूटर, जिनकी पहचान यूपी एसटीएफ ने की. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. यूपी एसटीएफ ने वारदात को अंजाम देने वाले चारों शूटरों की पहचान कर ली है. जांच में सामने आया है कि सभी आरोपी हरियाणा के हिसार और रोहतक के रहने वाले हैं. पुलिस अब इनकी गिरफ्तारी के लिए हरियाणा और दिल्ली में लगातार दबिश दे रही है.

चारों शूटरों में एक पहले भी हत्याकांड को दे चुका है अंजाम
पुलिस जांच में सामने आया है कि चारों शूटरों में से एक आरोपी पहले भी हत्या के एक मामले में जेल जा चुका है. वहीं, बाकी तीन आरोपी छोटे-मोटे अपराधों में शामिल रहे हैं. एसटीएफ ने चारों आरोपियों की आपराधिक पृष्ठभूमि और उनके पुराने संपर्कों की जानकारी जुटा ली है. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि अंकित बालियान की हत्या की साजिश किसने रची और शूटरों को वारदात के लिए किसने तैयार किया.

अंकित की हत्या के बाद हरियाणा पुलिस ने संदिग्ध शूटरों के घरों पर छापेमारी की. पुलिस ने उनके परिवार के सदस्यों और करीबियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. बताया जा रहा है कि जब पुलिस आरोपियों के घर और रिश्तेदारों तक पहुंचने लगी तो चारों शूटरों ने अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए और फरार हो गए. पुलिस अब उनके संभावित ठिकानों की तलाश कर रही है.

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जांच का दायरा अब सिर्फ शूटरों तक सीमित नहीं है. पुलिस अंकित बालियान के कॉल डिटेल रिकॉर्ड और व्हाट्सऐप मैसेजिंग हिस्ट्री को भी खंगाल रही है. इसके जरिए हत्याकांड में शूटरों की मदद करने वाले लोगों और साजिश में शामिल अन्य आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है.

आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस की टीमें
वारदात में इस्तेमाल हथियारों को लेकर भी अहम जानकारी सामने आई है. पुलिस के मुताबिक हत्या में दो बोर की ऑटोमेटिक पिस्टल का इस्तेमाल किया गया. इनसे 32 और 30 कैलिबर की गोलियां चलाई गईं. इनमें 30 कैलिबर की गोलियों का इस्तेमाल ज्यादा हुआ.

हत्याकांड की जांच के लिए मेरठ जोन के सात जिलों के पुलिस अधिकारियों की आठ टीमें लगाई गई हैं. टीमें हरियाणा और दिल्ली में संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं. पुलिस का फोकस अब चारों शूटरों को गिरफ्तार करने के साथ ही उस नेटवर्क का पता लगाने पर है, जिसने अंकित बालियान की हत्या की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में मदद की.

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