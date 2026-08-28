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कश्मीरी पंडितों को फिर धमकी, आतंकी संगठन बोला- खूनी खेल खेलना चाहते हैं तो यही सही

जम्मू-कश्मीर में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तय्यबा के संगठन यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल (ULC) ने कश्मीरी पंडितों को जान से मारने की धमकी दी है. ULC ने कश्मीरी पंडितों को 'गद्दार' और 'देशद्रोही' करार दिया है. संगठन ने चेतावनी दी है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और कोई सुरक्षा उन्हें नहीं बचा पाएगी.

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कश्मीरी पंडितों को इस महीने चौथी बार जान से मारने की धमकी मिली. (Photo- Representative)
कश्मीरी पंडितों को इस महीने चौथी बार जान से मारने की धमकी मिली. (Photo- Representative)

जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा एक बार फिर खतरे में नजर आ रही है. आतंकी संगठन लश्कर-ए-तय्यबा के संगठन 'यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल' ने कश्मीरी पंडितों को फिर से जान से मारने की सीधी धमकी दी है.

सोशल मीडिया पर सामने आए ULC के नए धमकी भरे पत्र में कश्मीरी पंडितों को 'गद्दार' और 'देशद्रोही' करार दिया गया है. ये इस महीने कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जारी की गई चौथी धमकी चिट्ठी है. इससे पहले कश्मीरी पंडितों की एक हिट लिस्ट भी जारी की गई थी.

आतंकी संगठन ने लिखा, 'अगर SIA या कोई और एजेंसी विस्थापित पंडितों से जुड़े बंद पड़े मामलों को फिर से खोलने में इतनी उत्सुकता दिखा रही है, तो उन्हें बीजबेहारा, गावकादल, सोपोर और हंडवाड़ा जैसी घटनाओं की भी जांच करनी चाहिए.'

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यह भी पढ़ें: आतंकियों ने फिर दी कश्मीरी पंडितों को धमकी, हिट लिस्ट भी जारी की

'किसी को नहीं बख्शेंगे' 

आतंकी गुट ने चेतावनी देते हुए कहा, 'हम इन गतिविधियों में शामिल किसी भी शख्स को नहीं छोड़ेंगे, चाहे उनके पास कितनी भी सुरक्षा क्यों न हो. अगर ये लगता है कि सुरक्षा बढ़ाने से वो सुरक्षित रहेंगे, तो वो सिर्फ दिन में सपने देख रहे हैं. पत्र के आखिर में लिखा है, 'अगर तुम खूनी खेल खेलना चाहते हो, तो यही सही.'

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