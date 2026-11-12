Chhath Festival 2026: दुल्हन की तरह सजीं अक्षरा सिंह, खेसारी लाल यादव ने गाया गाना, छठी मइया की भक्ति में डूबे भोजपुरी सितारे

बिहार के सबसे पवित्र और भावनाओं से भरे पर्व छठ के आते ही पूरा माहौल आस्था, लोकगीतों और परंपराओं से भर उठता है. घाटों पर सूरज को अर्घ्य, घरों में ठेकुआ और खीर की महक, तथा मां से बेटियों तक, हर कोई छठी मइया की कृपा की कामना करता है. इसी माहौल में भोजपुरी सितारे अक्षरा सिंह, मनीषा रानी, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह ने अपने गानों के जरिए छठ की भक्ति को खास रंग दिया है.

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दुल्हन सी सजीं अक्षरा सिंह

अक्षरा सिंह छठ के मौके पर पारंपरिक साड़ी, बिंदी और श्रृंगार में दुल्हन जैसी नजर आईं. उनके वीडियो में सिर्फ खूबसूरती नहीं दिखी, बल्कि बिहार की बेटी की आस्था और अपनेपन की झलक भी साफ दिखी. अक्षरा ने छठ को बिहार की संस्कृति और परंपरा से गहरा जुड़ाव बताया है और इसे देश के बड़े त्योहारों की तरह मनाने की बात कही है.

उनके छठ गीत ‘छठ के बरतिया’ में व्रतियों की श्रद्धा, समर्पण और छठी मइया पर अटूट विश्वास को खूबसूरती से दर्शाया गया है. यह गाना उन घरों की आवाज बन गया है, जहां माएं-बहनें व्रत करती हैं और अपने परिवार की खुशहाली की कामना करती हैं.

भोजपुरी सितारों की भक्ति

खेसारी लाल यादव ने ‘अरघिया चढ़इब हो छठी मइया के’ और ‘जोड़े जोड़े फलवा’ जैसे गीत लेकर छठ की परंपरा को संगीत में उतारा है. उनके गानों में ठेकुआ, अर्घ्य, सूर्य उपासना और घाट की पवित्रता जैसे तत्व शामिल हैं, जो बिहार के हर घर की छठ की याद दिलाते हैं.

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पवन सिंह भी हर साल छठी मइया और सूर्य देव की महिमा पर आधारित गाने गाते हैं. उनकी आवाज में व्रतियों की तपस्या, मां की ममता और परिवार की खुशहाली की कामना झलकती है. उनके गीतों ने छठ के दौरान घरों, गाड़ियों और घाटों का माहौल भक्तिमय बना दिया है.

छठ से पहले इंटरनेट सेंसेशन मनीषा रानी भी छठी मइया की भक्ति में डूबीं दिखीं. मनीषा रानी ने भी छठ के अवसर पर अपनी भक्ति और परंपरा के प्रति सम्मान दिखाया है.

छठ का महत्व सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है. यह उस विरासत का पर्व है, जहां मां अपने बच्चों के लिए, बहन भाई के लिए और परिवार की खुशहाली के लिए कठोर व्रत करती है. अक्षरा सिंह, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के गानों ने इस भावना को और गहरा कर दिया है.

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