पंजाब में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से राघव चड्ढा का नाम कटा, कॉलम में लिखा- Permanently Shifted

चुनाव आयोग के चलाए जा रहे SIR अभियान के तहत पंजाब की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम ही काट दिया गया है. उनका नाम अब राज्य की 'अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट' (ASDD) लिस्ट में शामिल है.

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चुनाव आयोग की ओर से 13 अगस्त 2026 को जारी की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में राघव चड्ढा के नाम के आगे 'स्थायी रूप से स्थानांतरित' (Permanently Shifted) दर्ज किया गया है.

बता दें कि राघव चड्ढा साल 2022 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर पंजाब से राज्यसभा सांसद चुने गए थे. हालांकि अप्रैल 2026 में वो BJP में शामिल हो गए.

(Photo- ITGD)

SIR के तहत पंजाब में अब तक कुल 20.66 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं. ये संख्या राज्य के पुनरीक्षण से पहले के कुल मतदाताओं का लगभग 9.7 प्रतिशत है. राघव चड्ढा भी इन्हीं हटाए गए नामों में से एक हैं.

12 सितंबर तक दावों और आपत्ति दर्ज कराने का मौका

चुनाव आयोग के मुताबिक, ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद दावों और आपत्तियां दर्ज की प्रक्रिया अभी जारी है. जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से कटे हैं, उनके पास 12 सितंबर 2026 तक का समय है. इस समय सीमा के भीतर मतदाता फॉर्म 6 भरकर फिर से अपना नाम लिस्ट में शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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