scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

‘ये बॉडी मेरा घर...’, मोनोकनी में अनाया बांगड़ का ग्लैमरस अंदाज, थाइलैंड पहुंचते ही लगाई हुस्न की आग, VIDEO

अनाया बांगड़ इन दिनों थाईलैंड में हैं और उन्होंने वहां से अपना ग्लैमरस अंदाज शेयर किया है. मोनोकनी में उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा में है. पोस्ट के साथ अनाया ने लिखा कि अब वह अपने शरीर को अपना घर मानती हैं. उन्होंने इसे 'जेंडर यूफोर‍िया' बताया. पोस्ट पर यूजर्स ने प्यार द‍िखाया.

Advertisement
X
5. थाईलैंड पहुंचीं अनाया बांगड़, मोनोकनी में दिखा ग्लैमरस लुक, पोस्ट पर यूजर्स ने बरसाया प्यार (Photo: Instagram/@anayabangar)
5. थाईलैंड पहुंचीं अनाया बांगड़, मोनोकनी में दिखा ग्लैमरस लुक, पोस्ट पर यूजर्स ने बरसाया प्यार (Photo: Instagram/@anayabangar)

अनाया बांगड़ सोशल मीडिया पर एक बार फिर चर्चा में हैं. अनाया इन दिनों थाईलैंड में हैं और उन्होंने वहां से अपने वेकेशन की झलक फैन्स के साथ शेयर की है. इस पोस्ट में वह मोनोकनी में नजर आ रही हैं. तस्वीर सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में जमकर प्यार लुटाना शुरू कर दिया.

अनाया का यह पोस्ट सिर्फ उनके लुक की वजह से चर्चा में नहीं है. इसके साथ लिखा गया कैप्शन भी काफी खास है. उन्होंने अपनी तस्वीर शेयर करते हुए खुद को स्वीकार करने और अपने शरीर के साथ सहज महसूस करने की बात कही.

अनाया ने लिखा- अब ये शरीर मेरा घर है, अनाया ने इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में लिखा- एक शरीर जिसे पहचानने में मुझे कभी संघर्ष करना पड़ा, अब एक शरीर जिसे मैं अपना घर कहती हूं. 

सम्बंधित ख़बरें

Anaya bangar bold look
लड़के से लड़की बनीं अनाया बांगड़, पूल किनारे दिखाई बोल्डनेस, मोनोकनी में फ्लॉन्ट किया फिगर
Anaya Bangar
अनाया बांगड़ की BCCI से भावुक अपील, बताया अपना सबसे बड़ा ड्रीम
Marizanne Kapp
अनाया बांगड़ का अफ्रीकी ऑलराउंडर पर पलटवार, जानें क्या कहा
Anaya Bangar
अनाया बांगड़ को क्रिकेट की इजाजत पर भड़कीं दक्षिण अफ्रीकी स्टार
Anaya Bangar
अनाया का ऑस्ट्रेलिया कनेक्शन क्या है? विदेश में क्यों खेलेंगी क्रिकेट

यानी जिस शरीर को पहचानने में उन्हें कभी संघर्ष करना पड़ता था, अब वही शरीर उन्हें अपना घर महसूस होता है. अनाया ने आगे लिखा कि आखिरकार खुद को उस तरह महसूस करना खूबसूरत है, जैसा वह हमेशा से जानती थीं कि वह हैं.

उन्होंने अपने इस अनुभव को 'जेंडर यूफोर‍िया' बताया और इसके साथ पिंक हार्ट और स्पार्कल इमोजी भी लगाए.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anaya Bangar (@anayabangar)

थाईलैंड से शेयर किया ग्लैमरस अंदाज

अनाया ने थाईलैंड पहुंचने के बाद यह तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की. तस्वीर में उनका वेकेशन लुक नजर आ रहा है. मोनोकनी में अनाया का यह अंदाज पोस्ट का सबसे बड़ा आकर्षण रहा. तस्वीर पोस्ट होने के बाद उनके फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट्स के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी. किसी ने उन्हें सुंदर तो किसी ने लवली लिखा.

कमेंट बॉक्स में छाए हार्ट और फायर इमोजी
अनाया की तस्वीर पर कमेंट करने वालों में कई यूजर्स ने हार्ट और फायर इमोजी का इस्तेमाल किया. एक यूजर ने लिखा, सुंदर 😍🔥”, जबकि दूसरे ने सिर्फ हार्ट और फायर इमोजी के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी.

एक अन्य यूजर ने लिखा- बहुत सुंदर💕💕.कुछ यूजर्स ने लगातार कई हार्ट और फायर इमोजी शेयर कर अनाया के लुक की तारीफ की.


क्रिकेट से पुराना नाता, खेल चुकी हैं क्लब क्रिकेट
अनाया का क्रिकेट से रिश्ता काफी पुराना रहा है. वह मुंबई के मशहूर इस्लाम जिमखाना में क्लब क्रिकेट खेल चुकी हैं. इसके अलावा इंग्लैंड में लीसेस्टरशायर के हिंकले क्रिकेट क्लब से भी जुड़ी रही हैं. हाल में अनाया को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने अपनी 'ट्रांसजेंडर एंड जेंडर डाइवर्स प्लेयर्स पॉलिसी' के तहत ऑस्ट्रेलिया में महिला क्रिकेट खेलने की मंजूरी दे दी है. हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (HRT) और जेंडर ट्रांजिशन से गुजरने के बाद अनाया के लिए भारत में क्रिकेट खेलने के रास्ते बंद हो गए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले ने उन्हें मैदान पर वापसी करने की नई उम्मीद दी है. 

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anaya Bangar (@anayabangar)


2024 में सार्वजनिक किया था ट्रांजिशन
अनाया ने 2024 में अपनी जेंडर ट्रांजिशन जर्नी को सार्वजनिक किया था.  वह खेलों में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों के लिए मौजूदा नियमों और वैज्ञानिक मानकों पर भी सवाल उठाती रही हैं. अनाया का मानना रहा था कि खेल संस्थाओं को निष्पक्ष और वैज्ञानिक आधार पर ज्यादा समावेशी नीतियों पर विचार करना चाहिए.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anaya Bangar (@anayabangar)

मार्च 2026 में सर्जरी, परिवार का मिला साथ
अनाया ने मार्च 2026 में थाईलैंड में जेंडर-अफर्मिंग वेजाइनोप्लास्टी सर्जरी कराई थी. इस दौरान उन्हें परिवार का सपोर्ट भी मिला. उन्होंने ट्रांजिशन से पहले भविष्य में माता-पिता बनने की संभावना को ध्यान में रखते हुए अपने स्पर्म को फ्रीज भी कराया था. अनाया अपनी निजी जिंदगी, ट्रांजिशन और खेल के अनुभवों को लेकर खुलकर बात करती रही हैं.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Krishna Janmashtami 2026 Rashifal: कृष्ण जन्माष्टमी पर बनेगा अद्भुत त्रिग्रही राजयोग! 4 राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम |
    दिशा सालियान और सुशांत राजपूत की मौत में क्या कोई आपसी कनेक्शन? देखें वारदात |
    ट्रंप की एक दलील नहीं सुनी, अमेरिका के बर्थराइट सिटिजनशिप पर कोर्ट से आया बड़ा अपडेट |
    तमिलनाडु के मंदिरों में 'फ्लाइट मोड' में मोबाइल, वजह विजय ही जानें! |
    धोनी-पंत की पार्टी में दिखे कृति सेनन के बॉयफ्रेंड, क्रिकेटर्स संग दिखा कबीर का याराना, Video |
    लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू केस: हाईकोर्ट ने DSP संधू की बर्खास्तगी पर लगाई रोक |
    रोहिणी अष्टमी, विट्टल पिंडी और गोकुलाष्टमी... दक्षिण भारत में कृष्ण जन्मोत्सव के रंग |
    अमेरिका ने रोके 86 जहाज, हूतियों ने दागीं 10 मिसाइलें... होर्मुज से यमन तक टेंशन |
    No Drill Decor Ideas: खाली दीवार को देना है नया लुक? बिना ड्रिल किए ऐसे सजाएं, लगेगी सुंदर और खर्च भी होगा कम |
    नेपाल में चिता पर जलाए जा रहे घास के पुतले... हिंदू धर्म में कितनी पुरानी है अंतिम संस्कार ये परंपरा
    Advertisement