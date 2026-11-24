वाराणसी की विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली के लिए काशी पूरी तरह तैयार है, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आज गंगा के घाट लाखों दीयों की रोशनी से जगमगाएंगे. इस खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी वाराणसी पहुंचने का कार्यक्रम संभावित है, उनके शाम करीब 4 बजे काशी पहुंचने की संभावना है. मुख्यमंत्री नमो घाट पर दीप जलाकर देव दीपावली समारोह का शुभारंभ करेंगे. मुख्यमंत्री क्रूज से गंगा की महाआरती के दर्शन भी करेंगे.

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देव दीपावली को लेकर वाराणसी में तैयारियां अंतिम चरण में हैं. इस बार काशी के घाटों को 11 लाख से अधिक दीयों से रोशन करने की तैयारी है. वहीं, आयोजन के दौरान 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं और पर्यटकों के वाराणसी पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है. नमो घाट से लेकर सामने घाट तक अलग-अलग सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, दशाश्वमेध घाट पर 51 हजार दीये जलाने की तैयारी है.

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40 साल पहले 6 घाटों से हुई थी शुरुआत

देव दीपावली का इतिहास भी अपने आप में खास है, आज जिस आयोजन को देखने के लिए देश-विदेश से लाखों लोग काशी पहुंचते हैं, उसकी शुरुआत करीब 40 साल पहले महज छह घाटों से हुई थी. केंद्रीय देव दीपावली महासमिति के संस्थापक अध्यक्ष पंडित नारायण गुरु के प्रयासों से वर्ष 1985 में इस परंपरा को बड़े स्तर पर शुरू किया गया था.

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2100 ड्रोन से आसमान में दिखेगी काशी की धार्मिक विरासत

इस बार देव दीपावली पर आधुनिक तकनीक और धार्मिक आस्था का अनूठा संगम देखने को मिलेगा, नमो घाट और गंगा पार के आसमान में करीब 2100 ड्रोन के जरिए भगवान शिव के अलग-अलग स्वरूपों, गंगा अवतरण, काशी विश्वनाथ मंदिर और धार्मिक-सांस्कृतिक प्रतीकों की आकृतियां बनाई जाएंगी. ड्रोन शो के साथ संगीत और विशेष प्रस्तुति भी होगी.

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