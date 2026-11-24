इंडिया टुडे-आजतक की मास्टरक्लास में श्रीधाम गोदा विहार मंदिर, वृंदावन के पीठाधीश्वर श्री स्वामी शाश्वत आचार्य जी महाराज ने अपनी दिनचर्या के बारे में कई दिलचस्प बातें बताईं. सोशल मीडिया पर Gen Z बाबा के नाम से मशहूर शाश्वत आचार्य ने बताया कि वह सुबह करीब 4 से 4:30 बजे उठ जाते हैं. इसके बाद स्नान, पूजा-पाठ और अपने नियमित काम निपटाकर वर्कआउट करते हैं. उनके घर में ही जिम है, जहां वह रोजाना एक्सरसाइज करते हैं.

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पढ़ाई के साथ फोन का इस्तेमाल

बता दें कि शाश्वत आचार्य महाराज अध्यात्म के साथ-साथ लॉ की पढ़ाई भी कर रहे हैं. बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उनका बचपन आम बच्चों की तरह बीता, लेकिन 14-15 साल की उम्र से उन्होंने कथा वाचन शुरू कर दिया था.

सोशल मीडिया और गैजेट्स को लेकर भी शाश्वत आचार्य महाराज ने खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि उनके पास स्मार्टवॉच और आईफोन है. वे फोन का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन रील्स को लगातार स्क्रॉल करने यानी डूमस्क्रॉलिंग से थोड़ा दूर ही रहते हैं. उनके मुताबिक, उनका स्क्रीन टाइम करीब 3 से 4 घंटे रहता है. उन्होंने बताया कि फोन का इस्तेमाल पुराने ग्रंथों को पढ़ने और उनकी PDF को देखने के लिए करते हैं. इतना ही नहीं वह AI टूल्स का इस्तेमाल भी करते हैं. वे ChatGPT और Claude का उपयोग करते हैं.

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150 ग्राम प्रोटीन कैसे करते हैं पूरा?

इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि शाकाहारी होने के बावजूद वह अपनी प्रोटीन की जरूरत कैसे पूरी करते हैं? तो इसपर शाश्वत आचार्य ने बताया कि उनकी डाइट से रोज करीब 150 ग्राम प्रोटीन पूरा हो जाता है. इसके लिए वह पनीर, दाल, छोले और प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं.

इसके अलावा वह दिन में केवल दो रोटी ही खाते हैं जबकि रात में अनाज नहीं खाते. रात के खाने में वह उबले हुए आलू लेते हैं. इसके अलावा एक स्कूप प्रोटीन भी उनकी डाइट का हिस्सा है. उन्होंने बताया कि उनकी डाइट में प्रोटीन, गुड फैट और कार्बोहाइड्रेट का भी ध्यान रखा जाता है. वह सूर्यास्त से पहले खाना खाने की कोशिश करते हैं. उनके मुताबिक,

फास्ट फूड खाने वाली Gen Z को दी ये सलाह

इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि आज की जनरेशन में बर्गर, चाउमीन और दूसरे फास्ट फूड का चलन काफी बढ़ गया है, लेकिन वह इसके सेवन से काफी दूर रहते हैं. उन्होंने बताया कि लोग अक्सर स्वाद के लिए ऐसी चीजें खाते हैं, जो लंबे समय में उनके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं. उनके मुताबिक, खानपान के मामले में भी यही बात लागू होती है. जो चीजें जीभ को तुरंत स्वाद देती हैं, जरूरी नहीं कि वे शरीर के लिए भी अच्छी हों. इसलिए लोगों को स्वाद के बजाय सेहत को प्राथमिकता देनी चाहिए.

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रील वायरल होने पर क्या बोले Gen Z बाबा?

बता दें कि शाश्वत आचार्य की एक रील भी काफी वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने पतीले का उदाहरण देकर भगवान के अस्तित्व और सृष्टि की रचना को समझाने की कोशिश की थी. इंटरव्यू में उन्होंने इस उदाहरण के पीछे की बात भी बताई. जब उनसे पूछा गया कि वह कौन सी रील थी, जो वायरल हुई थी और क्यों तो उसपर उन्होंने जवाब दिया कि उदाहरण ब्रह्मसूत्र से जुड़ा है.

जिस तरह रसोई में एक बड़े पतीले के अंदर छोटे पतीले और दूसरे बर्तन रखे जा सकते हैं, उसी तरह संसार में भी एक तत्व के अंदर दूसरे तत्व मौजूद हैं. उनके मुताबिक, इस उदाहरण के जरिए वह समझाना चाहते थे कि संसार अपने आप नहीं बना है बल्कि इसे बनाने वाले को हर चीज के बारे में पूरी समझ थी.

चेहरे की वजह से वायरल हुए, DM में आते हैं अजीब मैसेज

सोशल मीडिया पर अपनी लोकप्रियता को लेकर शाश्वत आचार्य ने कहा कि उनकी वायरलिटी किसी खास धार्मिक विषय की वजह से नहीं बल्कि उनके चेहरे की वजह से ज्यादा हुई है. इस पर इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें सोशल मीडिया पर अजीब कमेंट और मैसेज भी मिलते हैं? इस पर उन्होंने बताया कि उन्हें कई तरह के मैसेज आते हैं. कुछ कमेंट्स में लोग उनसे शादी करने तक की बात कहते हैं. उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि एक यूजर ने लिखा था, पतीला छोड़ो, मेरे पति बन जाओ.

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