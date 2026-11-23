24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है. इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने के बाद दान करने का विशेष महत्व है. मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के पावन स्नान-दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है. कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली भी कहा जाता है. मान्यता है कि देव दिवाली पर देवता भी स्वर्ग से धरती पर उतरकर दीपोत्सव मनाते हैं. इसी वजह से काशी समेत देश के कई तीर्थस्थलों पर नदी के घाटों को हजारों दीपों से सजाया जाता है. कहते हैं कि इस दिन घर के पांच खास कोनों मे दीपक जरूर जलाना चाहिए. इससे भगवान विष्णु और भगवान शिव के साथ-साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है. ऐसे घरों में कभी धनधान्य और खुशहाली की कमी नहीं होती है.

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1. मुख्य द्वार

देव दिवाली की शाम घर के प्रवेश द्वार पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि रोशनी से सजा मुख्य द्वार सुख-समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक होता है. आप दरवाजे के दोनों ओर भी दीपक रख सकते हैं. बस ध्यान रखें कि दीपक ऐसी सुरक्षित जगह पर हो, जहां किसी के पैर लगने या हवा से बुझने का खतरा न हो.

2. तुलसी के पास

हिंदू धर्म में तुलसी को पूजनीय माना गया है. देव दिवाली की शाम तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करें. धार्मिक मान्यता है कि तुलसी के समीप दीप प्रज्वलित करने से घर में सुख-शांति बनी रहती है. इस दौरान परिवार की खुशहाली और समृद्धि की कामना भी कर सकते हैं.

3. घर का मंदिर

देव दिवाली भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना का विशेष अवसर है. इस दिन घर के मंदिर में दीपक जलाकर अपने आराध्य देव की पूजा करें. घी या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं. भगवान को फूल और फल अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान शिव और विष्णु से परिवार की सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें.

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4. उत्तर दिशा

कार्तिक पूर्णिमा के संध्याकाल में घर की उत्तर दिशा में एक दीपक जरूर जलाएं. इस दिशा का स्वामित्व भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी के पास है. इसलिए ज्योतिषविदों का कहना है कि कार्तिक पूर्णिमा की रात इस दिशा में दीपक जलाकर आप धनधान्य और सुख-संपन्नता का वरदान पा सकते हैं.

5. छत, बालकनी और आंगन

देव दिवाली पर घर के हर हिस्से को रोशनी से सजाने की परंपरा है. इस दिन छत, बालकनी, आंगन और खिड़कियों के पास दीपक जलाएं. कोशिश करें कि घर का कोई कोना अंधेरे में न रहे. काशी में गंगा घाटों पर होने वाले दीपोत्सव की तरह आप भी अपने घर को दीपों से सजा सकते हैं.

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