दिल्ली-NCR की हवा अब सिर्फ आंखों में जलन नहीं कर रही, बल्कि सरकारों और सिस्टम के लिए भी सिरदर्द बन चुकी है. हर साल सर्दियां आते ही आसमान में धुएं की चादर तन जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है और फिर शुरू होता है बैठकों, आदेशों और पाबंदियों का सिलसिला. लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने गाड़ियों को लेकर ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है, जिसका सीधा असर दिल्ली-NCR के लाखों वाहन मालिकों पर पड़ सकता है.

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सवाल साफ है कि जब हवा में जहर घुल रहा है, तो क्या दिल्ली-NCR की सड़कों पर अब सिर्फ BS6 गाड़ियों को ही चलने की इजाजत मिलनी चाहिए? अगर ऐसा हुआ तो क्या पुरानी गाड़ियों के लिए दिल्ली-NCR की सड़कें बंद हो जाएंगी? यानी प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई में अब आपकी गाड़ी भी कटघरे में खड़ी हो सकती है.



सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

दरअसल, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने प्रदूषण की स्थिति में सुधार होने पर संतोष जताया. पीठ ने कहा कि दिल्ली में BS6 इंजन वाले ही वाहन चलने चाहिए. जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि सर्दियां कम प्रदूषित हैं. नवंबर भी ठीक ठाक ही निकला है.



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पीठ ने इस बात पर नाराजगी जताई कि दिल्ली के आसपास की कुछ राज्य सरकारें प्रदूषण को लेकर पूरी तरह गंभीर नहीं हैं. उनका अप्रोच एक्टिव नहीं है. वो पैसिव अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के वायु प्रदूषण संकट पर टिप्पणी की है कि वह राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर केवल बीएस-6 (BS-VI) मानक वाले वाहनों को ही चलने देने के पक्ष में है.

जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्ती और बीएस-4 (BS-IV) वाहनों के मालिकों को पीयूसी (PUC) और फ्यूल मिलने में आ रही दिक्कतों की समीक्षा करते हुए कहा कि यदि पूरे एनसीआर में नहीं, तो कम से कम दिल्ली में केवल बीएस-6 वाहनों को ही चलने की अनुमति दी जानी चाहिए.

सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि इस बारे में हमारी सोच बिल्कुल स्पष्ट है. यदि एनसीआर में नहीं तो हम दिल्ली में केवल बीएस-6 वाहनों को ही अनुमति देंगे. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और चार पड़ोसी राज्यों से प्रदूषण नियंत्रण पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें हैवी कमर्शियल व्हीकल्स पर दीर्घकालिक प्रतिबंधों और सप्लाई से जुड़ी चिंताओं पर भी गौर किया जा रहा है. मौजूदा प्रतिबंध 1 नवंबर से लागू है.



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विंटर एक्शन प्लान और ग्रैप (GRAP) के तहत, दिल्ली के बाहर यानी नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद आदि रजिस्टर्ड गैर BS-6 वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर 1 नवंबर से 31 जनवरी 2027 तक पहले से ही रोक लगी हुई है. वर्तमान में बाहरी राज्यों से केवल बीएस-6, सीएनजी (CNG), एलएनजी (LNG) और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही वैलिड पीयूसी के साथ प्रवेश की अनुमति है.

नवंबर 2026 की शुरुआत में दिल्ली हाईकोर्ट ने एनसीआर से आने वाले वकीलों और कोर्ट कर्मचारियों को कार्यदिवसों में अपने गैर बीएस-6 वाहनों से दिल्ली आने की अस्थायी छूट दी थी. सुप्रीम कोर्ट की यह ताजा टिप्पणी भविष्य में दिल्ली के भीतर चलने वाले सभी वाहनों (दिल्ली में पंजीकृत वाहनों सहित) के लिए नियमों को और अधिक सख्त किए जाने का संकेत देती है. ऐसे में सवाल है कि, क्या दिल्ली में अब केवल बीएस 6 गाड़ियां ही चलनी चाहिए.

पुरानी गाड़ियों का क्या होगा

अगर सुप्रीम कोर्ट की इस सलाह को अमल में लाया जाता है और दिल्ली-NCR में केवल BS6 मानक वाली गाड़ियों को चलाने की अनुमति मिलती है, तो BS3, BS4 और BS5 मानक वाली लाखों पुरानी गाड़ियों के मालिकों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है. ऐसी गाड़ियों को दिल्ली-NCR की सड़कों पर चलाने पर रोक लग सकती है, भले ही वे अच्छी स्थिति में हों और उनका रजिस्ट्रेशन या फिटनेस ठीक हो.

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