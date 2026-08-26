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कल का मौसम: 27 अगस्त को यूपी के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD की चेतावनी

क्या 27 अगस्त को उत्तर प्रदेश में मौसम फिर करवट लेने वाला है? हां, और इस बार बारिश का सबसे तेज असर बुंदेलखंड, पूर्वांचल और मध्य यूपी के जिलों में दिख सकता है. 26 अगस्त को कई जगह मूसलाधार बारिश के बाद अब IMD ने अगले दिन के लिए फिर से घनघोर मौसम का संकेत दिया है.

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कानपुर के जाजमऊ में बुधवार को भारी बारिश के बाद धंसी सड़क.(Photo:PTI)
कानपुर के जाजमऊ में बुधवार को भारी बारिश के बाद धंसी सड़क.(Photo:PTI)

UP Weather Today, 27 August 2026: उत्तर प्रदेश में मानसून का असर 27 अगस्त को भी बना रहेगा. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश का अलग-अलग मिजाज देखने को मिल सकता है. पूर्वी यूपी, बुंदेलखंड और मध्य यूपी के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ इलाकों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है. दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में बादलों की आवाजाही के बावजूद उमस लोगों को परेशान कर सकती है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 27 अगस्त को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश दोनों उपखंडों में भारी बारिश की चेतावनी है. हालांकि 28 से 30 अगस्त के बीच फिलहाल भारी बारिश की कोई व्यापक चेतावनी नहीं है, जबकि पूर्वी यूपी में 31 अगस्त और 1 सितंबर को फिर से भारी बारिश का दौर लौट सकता है.

26 अगस्त को कैसा रहा यूपी का मौसम?

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26 अगस्त को प्रदेश में मानसून काफी सक्रिय रहा. कई जिलों में बारिश के साथ गरज-चमक देखने को मिली. मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत भारी बारिश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश की आशंका जताई गई थी.

27 अगस्त के लिए जारी ताजा पूर्वानुमान में भी बारिश का असर बना हुआ है. खासकर बुंदेलखंड, पूर्वांचल और मध्य यूपी के जिलों पर नजर रहेगी.

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27 अगस्त को इन जिलों में भारी बारिश की संभावना

मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा और जालौन समेत बुंदेलखंड के कई इलाकों में मेघगर्जन के साथ तेज बारिश हो सकती है.

वहीं प्रयागराज, कौशांबी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र समेत आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां बनी रहने की संभावना है. पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश तेज हो सकती है.

लखनऊ-कानपुर में भी पड़ सकती हैं बौछारें

राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों के साथ कानपुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, रायबरेली और फतेहपुर में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना है.

पश्चिमी यूपी में बारिश के साथ उमस का भी असर

27 अगस्त को पूरे प्रदेश में एक जैसा मौसम नहीं रहेगा. पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत कम हो सकती हैं. यहां बादल छाने के बावजूद नमी और धूप के कारण उमस बढ़ने के आसार हैं. ऐसे में मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, नोएडा-गाजियाबाद, आगरा और आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से बदल सकता है.

28 अगस्त से कैसा रहेगा मौसम?

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मौसम विभाग के मौजूदा पूर्वानुमान के मुताबिक 28, 29 और 30 अगस्त को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की कोई चेतावनी नहीं है. इसका मतलब यह नहीं कि बारिश पूरी तरह बंद हो जाएगी, बल्कि कई जगहों पर हल्की या मध्यम बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. इसके बाद 31 अगस्त और 1 सितंबर को पूर्वी यूपी में फिर से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

किसानों और लोगों के लिए सावधानी जरूरी

तेज बारिश और मेघगर्जन की संभावना वाले इलाकों में लोगों को मौसम की स्थिति पर नजर रखने की सलाह दी गई है. बारिश के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें. किसानों को भी खेतों में जलभराव से बचने और तेज बारिश के दौरान खाद या कीटनाशक के छिड़काव से बचने की सलाह दी गई है.

कुल मिलाकर, 26 अगस्त को कई हिस्सों में तेज बारिश के बाद 27 अगस्त को भी यूपी में मानसून सक्रिय रहेगा. बुंदेलखंड और पूर्वी यूपी के जिलों में बारिश ज्यादा प्रभावी रह सकती है, जबकि 28 अगस्त से भारी बारिश की चेतावनी में कुछ राहत मिलने के संकेत हैं.

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