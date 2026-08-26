हरियाणवी एक्टर अंकित बालियान की हत्या, 'भरी कोर्ट में गोली मारेंगे' गाने से हुए थे मशहूर

उत्तर प्रदेश के शामली में बुधवार शाम सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां यूट्यूबर और हरियाणवी एक्टर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना शामली कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है. अंकित बालियान शाम के वक्त जिम गए थे और वहां से बाहर निकलकर जैसे ही आए, बदमाशों ने उन पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी. ताबड़तोड़ गोलियां चलने से वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़े.

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फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल अंकित बालियान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद पुलिस ने वारदात वाली जगह की जांच शुरू कर दी है. आसपास मौजूद लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है ताकि हमलावरों तक पहुंचा जा सके.

अंकित बालियान हरियाणवी संगीत और सोशल मीडिया की दुनिया में सक्रिय थे. वह अपने गाने 'भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान' को लेकर काफी चर्चित हुए थे. साल 2023 में शामली में उनके रोड शो की भी चर्चा हुई थी. उन्हें शामली के बंतीखेड़ा निवासी हरियाणवी कलाकार के तौर पर बताया गया है. सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी पहचान थी और वह अपने म्यूजिक व वीडियो के जरिए लोगों के बीच सक्रिय रहते थे.

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बताया जा रहा है कि अंकित बालियान इन दिनों जिला पंचायत चुनाव की तैयारी भी कर रहे थे. ऐसे में उनकी अचानक हत्या की खबर सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. हालांकि, उनकी हत्या के पीछे असल वजह क्या थी, यह अभी साफ नहीं हो सकी है. पुलिस फिलहाल हत्या से जुड़े सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है. पुलिस की जांच आगे बढ़ने के बाद ही वारदात की वजह और इसके पीछे शामिल लोगों के बारे में स्थिति साफ हो सकेगी.

पुलिस ने घटनास्थल और उसके आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है. जांच टीम फुटेज के जरिए हमलावरों की पहचान करने की कोशिश कर रही है. इसके साथ ही पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि वारदात से पहले अंकित बालियान की गतिविधियां क्या थीं और हमलावर किस तरह मौके पर पहुंचे थे. अधिकारियों के मुताबिक, जांच पूरी होने के बाद हत्या की पूरी वजह और वारदात में शामिल आरोपियों की जानकारी सामने आ सकेगी.

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