IND vs SL: जीत की दहलीज पर खड़ी टीम इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? कहीं टूट ना जाए WTC फाइनल खेलने का सपना!

IND vs SL 2nd Test Day 5 weather: कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा दूसरा टेस्ट बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है. मैच के आखिरी दिन भारतीय टीम जीत और सीरीज क्लीन स्वीप के बिल्कुल मुहाने पर खड़ी है. लेकिन इस शानदार जीत के आड़े श्रीलंका की टीम से ज्यादा कोलंबो का खराब मौसम आ सकता है.

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27 अगस्त यानी गुरुवार मैच के आखिरी दिन मौसम पूर्वानुमान ने भारतीय फैन्स और ड्रेसिंग रूम की धड़कनें बढ़ा दी हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के फाइनल की रेस में बने रहने के लिए भारतीय टीम को यह मुकाबला हर हाल में जीतना होगा.

मौसम विभाग के मुताबिक पांचवें दिन मैच पर बारिश का भारी साया रहने वाला है. दिनभर में बारिश की संभावना 97 प्रतिशत तक जताई गई है. सुबह के पहले सत्र में 87 प्रतिशत बारिश के आसार हैं, जिससे खेल अपने निर्धारित समय पर शुरू होना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है.

पांचवें दिन भी मंडरा रहा बारिश का खतरा

वहीं दोपहर के दूसरे सत्र में भी स्थिति खास बेहतर नहीं रहेगी और 70 प्रतिशत बारिश के साथ-साथ तेज तूफान की चेतावनी जारी की गई है. मैच की बात करें तो भारत ने अपनी पहली पारी में 503 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. जिसमें देवदत्त पडिक्कल (117) और ध्रुव जुरेल (115) ने शानदार शतकीय पारियां खेलीं. जवाब में श्रीलंका की पहली पारी 290 रनों पर ही सिमट गई.

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श्रीलंका ने बनाई 16 रनों की बढ़त

इसके बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने बिना कोई वक्त गंवाए श्रीलंका को फॉलोऑन खेलने के लिए मजबूर कर दिया. चौथे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 229 रन बना लिए हैं. मानव सुथार और सारांश जैन की घातक गेंदबाजी के दम पर भारत ने मेजबान टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया है. श्रीलंका के पास फिलहाल महज 16 रनों की मामूली बढ़त है और उनके 4 विकेट बाकी हैं.

Update: Rain stops play on Day 4 in Colombo 🌧️



Sri Lanka 229/6, lead by 16 runs.



Stay tuned for further updates.



Scorecard ▶️ https://t.co/r9FgXSdsMf#TeamIndia | #SLvIND pic.twitter.com/WU5VASRlbB — BCCI (@BCCI) August 26, 2026

मैच जीतने के लिए भारत को क्या करना होगा?

मैच जीतने के लिए भारतीय टीम को कम समय में ही बेहतर प्रदर्शन करना होगा. अगर मौसम थोड़ा भी मेहरबान होता है तो गेंदबाजों को बिना वक्त गंवाए श्रीलंका के बाकी 4 विकेट जल्द से जल्द हासिल करने होंगे. इसके बाद यदि श्रीलंका भारत को 40-50 रनों का कोई लक्ष्य देती भी है तो बल्लेबाजों को टी20 के अंदाज में तेजी से रन बनाकर बारिश आने से पहले मैच अपने नाम करना होगा.

कहीं टूट ना जाये WTC फाइनल का सपना

अगर भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में मैच जीत नहीं पाती और मुकाबला ड्रॉ पर खत्म होता है तो इससे भारत का वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल खेलने का सपना भी टूट सकता है. भारत के लिए आने वाले मुकाबले बेहद कठिन होने वाला है.

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भारतीय टीम अक्टूबर-नवंबर महीने में न्यूजीलैंड का दौरा करेगी. न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को दो टेस्ट मैच के साथ टी20 और वनडे सीरीज भी खेलना है. इसके बाद अगले साल जनवरी-फरवरी महीने में ऑस्ट्रेलिया टीम भारत दौरे पर आएगी. इन दोनों ही टीमों के बीच पांच टेस्ट मैच खेले जाएंगे.





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