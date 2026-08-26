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Aaj ka Rashifal 26 अगस्त 2026: वृषभ राशि में प्रॉपर्टी खरीदने का योग, जानें कैसा रहेगा आपकी राशि का हाल

Aaj ka Rashifal 26 अगस्त 2026, Horoscope Today: वृषभ राशि में आज धन लाभ का योग है. रुके हुए काम पूरे करने का दिन है. प्रॉपर्टी खरीदने का योग है. आपका सम्मान और बढ़ेगा. दुश्मन शांत रहेंगे. व्यापार में स्थिति अनुकूल रहेगी.

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मेष
परिवार में सुख बढ़ेगा. यात्रा से लाभ होगा. मन की चिंता दूर होगी. बातचीत में अहंकार ना दिखाएं. सेहत ठीक रहेगी. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें
शुभ रंग- पीला
उपाय- भगवान सूर्य को जल अर्पित करें

वृष
धन लाभ का योग है. रुके हुए काम पूरे करने का दिन है. प्रॉपर्टी खरीदने का योग है. आपका सम्मान और बढ़ेगा. दुश्मन शांत रहेंगे. व्यापार में स्थिति अनुकूल रहेगी.

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जरूरी टिप- आलस्य से बचें
शुभ रंग- गेरुआ
उपाय- किसी गरीब को आटा दान करें

मिथुन
आपके खर्चे बढ़ेंगे. रोग परेशान कर सकते हैं. लोगों से उलझने से बचें. भावनाओं में बहकर कोई भी काम करने से बचें. धन से जुड़े मामले में धोखा मिल सकता है सावधान रहें. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप- नेगेटिविटी से बचें
शुभ रंग- नारंगी
उपाय- किसी गरीब को गुड़ का दान करें

कर्क
भाग्य का सपोर्ट मिलेगा. मित्रों की मदद से काम बनेंगे. परिवार में सुख बढ़ेगा. कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा आप को बड़ा निर्णय ले सकते हैं. लंबी दूरी की यात्रा ना करें. व्यापार में लाभ होगा.

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जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें
शुभ रंग- सफेद
उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

सिंह
प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा. परिवार के साथ वक्त बीतेगा. धैर्य रखने का समय है. आवेश में आकर कोई बात कहने से बचें. प्रेम संबंधों में गहराई और बढ़ेगी. व्यापार में स्थिति बेहतर होगी.

जरूरी टिप- कम बोलें
शुभ रंग- लाल
उपाय- भगवान सूर्य को जल अर्पित करें

कन्या
मन आपका उत्साहित रहेगा. धन  कमाने के लिए योजना बनानी होगी. शत्रु शांत रहेंगे. अपने व्यवहार में विनम्रता रखें. परिवार वालों की सलाह से काम करें. कारोबार से जुड़ी कोई यात्रा ना करें.

जरूरी टिप- झगड़े से बचें
शुभ रंग- हरा
उपाय- किसी गरीब को फल दान करें

तुला
परिवार से जुड़े मसले हल होंगे. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होगी. प्रियजनों के साथ कुछ अनबन हो सकती है. किसी काम में ज्यादा उतावलापन ना दिखाएं. किसी को पैसा उधार ना दें. व्यापार में ध्यान देने का समय है.

जरूरी टिप- इगो से बचें
शुभ रंग- सफेद
उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

वृश्चिक
नई योजना तैयार करने का समय है. उन्नति के रास्ते बनेंगे. अपने ज्ञान और हुनर को बढ़ाने का समय है. जल्दबाजी में कोई निवेश ना करें. रिश्तेदारों के सहयोग से बिजनेस ना करें. व्यापार में और ध्यान देने की जरूरत है.

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जरूरी टिप- उतावलेपन से बचें
शुभ रंग- लाल
उपाय- पक्षियों को दाना खिलाएँ

धनु
किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है. आज सावधान रहने का दिन है. पैसा उधार लेकर कोई काम ना करें. यात्रा से बचना होगा. दाम्पत्य जीवन में मतभेद ना बढ़ने दें. अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें. व्यापार में परेशानी आ सकती है.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें
शुभ रंग- पीला
उपाय-किसी गरीब को गुड़ दान करें

मकर
मन में बेचैनी रहेगी. परिवार वालों से सहयोग मिलेगा. जो काम आप कर रहे हैं उसे पूरा करें. लोग क्या सोच रहे हैं उस ध्यान ना दें. कोई मित्र धोखा दे सकता है सावधान रहें. व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी.

जरूरी टिप- धैर्य रखें
शुभ रंग- क्रीम
उपाय- किसी गरीब को फल दान करें

कुंभ
कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी. आज को बड़ा सौदा करने से बचें. अपनी बात पर अड़े ना रहें. लोगों के सुझाव मानने से लाभ होगा. अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें
शुभ रंग- बादामी
उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

मीन
भाग्य का सपोर्ट मिलेगा. अपने समय का पूरा उपयोग करें. जीवन में सुख, सुविधाएं बढ़ेंगी. आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी. शत्रुओं को लेकर लापरवाह ना हों. व्यापार में लाभ का योग है.

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जरूरी टिप- आलस्य से बचें
शुभ रंग- केसरिया
उपाय- भगवान सूर्य को जल अर्पित करें

आज का उपाय
सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए आज लाल रंग के वस्त्र धारण करें. रोज सुबह उगते हुए सूर्य को जल दें. ऊं घृणि सूर्याय नमः मंत्र का एक माला जाप करें. किसी गरीब को गुड़ का दान करें.

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