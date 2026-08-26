'महाभारत इतिहास नहीं', बोलकर फंसा कॉमेडियन, भड़के ट्रोल्स तो कहा- गालियां दे सकते हैं

कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर विवादों में हैं. इस बार मामला महाभारत को ‘इतिहास’ की बजाय ‘माइथोलॉजी’ यानी पौराणिक कथा कहने से जुड़ा है. कॉमेडियन गौरव कपूर के शो ‘लाई हार्ड’ में कुणाल ने महाभारत को लेकर अपनी राय रखी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया.

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बुधवार को कुणाल ने X पर एक लंबी पोस्ट लिखकर इतिहास और माइथोलॉजी के बीच फर्क समझाने की कोशिश की. पोस्ट के आखिर में उन्होंने ट्रोल्स पर तंज कसते हुए लिखा- अब आप वापस मुझे गालियां देने जा सकते हैं.

कुणाल ने बताया- इतिहास और माइथोलॉजी में क्या फर्क है?

कुणाल ने अपनी पोस्ट में लिखा कि इतिहास हमें बताता है कि क्या हुआ था और हम किस चीज को साबित कर सकते हैं. वहीं, माइथोलॉजी यह बताती है कि किसी दौर के लोग क्या मानते थे, उन्हें किस बात का डर था, वे क्या उम्मीद करते थे, दुनिया को किस नजर से देखते थे और एक आदर्श जीवन की उनकी कल्पना कैसी थी. उन्होंने आगे कहा कि जिन पौराणिक ग्रंथों को पवित्र माना जाता है, वे सांस्कृतिक मान्यताओं का हिस्सा हैं, इतिहास का नहीं.

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कुणाल के मुताबिक, माइथोलॉजी प्यार, कर्तव्य, इच्छा और भाग्य जैसी अमूर्त चीजों को अर्थ देती है. इतिहास किसी खास दौर को दर्ज करता है, जबकि मिथोलॉजी अलग-अलग समय और पीढ़ियों में अपनी जगह बनाए रखती है. और फिर कुणाल ने अपने अंदाज में पोस्ट का अंत किया- अब आप वापस मुझे गालियां देने जा सकते हैं.

शो में आखिर कुणाल ने कहा क्या था?

दरअसल, यह पूरा विवाद गौरव कपूर के शो ‘Lie Hard’ के एक एपिसोड से शुरू हुआ. इस एपिसोड में कुणाल कामरा के साथ शुभम गौर, जसप्रीत सिंह और सुनील शर्मा उर्फ आरओएफएल गांधी भी मौजूद थे.

शो के फॉर्मेट के मुताबिक एक कंटेस्टेंट को कोई बयान देना था और बाकी लोगों को अंदाजा लगाना था कि वह सच है या झूठ. सुनील ने दावा किया कि एक बार सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की मदद करने के चक्कर में वह परीक्षा नहीं दे पाए थे. उन्होंने बताया कि यह हादसा कुरुक्षेत्र के पास हुआ था. क्योंकि उनका बयान झूठा था, इसलिए उन्हें कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कई चीजें गढ़नी पड़ रही थीं.

कुरुक्षेत्र आया तो शुरू हो गई महाभारत!

बात कुरुक्षेत्र की भौगोलिक स्थिति तक पहुंची. सुनील ने मजाक में कहा कि जब यूपी के लोगों को लड़ाई करनी होती थी तो वे महाभारत के समय कुरुक्षेत्र जाते थे. इस पर गौरव कपूर ने मजाकिया अंदाज में पूछाइस पर गौरव कपूर ने मजाकिया अंदाज में पूछा कि यह कुरुक्षेत्र का युद्ध था या पानीपत की लड़ाई?

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यहीं कुणाल कामरा ने बीच में एंट्री मारी और कहा- इतिहास और माइथोलॉजी को मिक्स मत करो. दोनों अलग हैं. शुभम गौर ने तुरंत पलटकर कहा- क्या माइथोलॉजी! मेरे लिए तो यही इतिहास है. इसके बाद कुणाल ने शुभम से सवाल कर डाला कि महाभारत कब हुआ था? यानी साल कौन सा था? शुभम ने हंसते हुए बात टाल दी और कहा- भाई, किसी और का शो खराब मत करो. गौरव कपूर ने भी मजाक को आगे बढ़ाते हुए जवाब दिया- 1000 BC.

23 अगस्त को एपिसोड ऑनलाइन आने के बाद कुणाल का यह क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा. खासकर उनका महाभारत माइथोलॉजी है, इतिहास नहीं वाला हिस्सा लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया.

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