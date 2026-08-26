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तिरुपति में चार मंजिला इमारत भरभराकर गिरी, मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका...देखें VIDEO

तिरुपति में एक चार मंजिला इमारत अचानक गिर गई. हादसा पास में चल रही खुदाई के दौरान हुआ. बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा और मलबे के नीचे फंसे लोगों की तलाश में जुट गया है. अभी तक किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है.

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4 मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई. (Photo-ITG)
4 मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई. (Photo-ITG)

आंध्र प्रदेश के तिरुपति में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया. आरसी रोड पर कलशम बिल्डिंग के पास एक चार मंजिला इमारत अचानक गिर गई. यह हादसा एक गैस गोदाम के पास हुआ. इमारत गिरने से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

जानकारी के मुताबिक, पास में एक नई इमारत बनाने के लिए खुदाई का काम चल रहा था. इसी दौरान चार मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई. हादसे में संपत्ति को नुकसान पहुंचने की जानकारी सामने आई है.

इमारत गिरने के बाद मौके पर तुरंत बचाव दल पहुंचा. मलबे में लोगों के फंसे होने की आशंका को देखते हुए तलाशी अभियान शुरू किया गया. बचावकर्मी मलबा हटाने में जुटे हैं. टीम मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश कर रही है. किसी के जिंदा होने की संभावना को देखते हुए बचाव कार्य सावधानी से किया जा रहा है.

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हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और संबंधित बचाव टीमें सक्रिय हो गईं. घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम लगातार जारी है.

खुदाई के दौरान इमारत गिरी

प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि पास में नई इमारत के निर्माण के लिए खुदाई की जा रही थी. इसी दौरान पुरानी चार मंजिला इमारत ढह गई. हालांकि, इमारत गिरने की असली वजह अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है. प्रशासन की ओर से मामले की जांच की जा सकती है. खुदाई के काम और इमारत की स्थिति के बीच क्या संबंध था, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है.

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बचाव दल भारी मलबे को हटाने में जुटा है. इसके लिए जरूरी उपकरणों की मदद ली जा रही है. टीम सबसे पहले यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मलबे के नीचे कोई व्यक्ति फंसा है या नहीं. फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. संपत्ति को हुए नुकसान का भी अभी पूरा आकलन नहीं किया गया है.

यह भी पढ़ें: बारिश के बीच दिल्ली के रोहिणी में चार मंजिला बिल्डिंग गिरी, एक की मौत, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका

प्रशासन की नजर पूरे राहत अभियान पर है. मलबा पूरी तरह हटने और तलाशी अभियान पूरा होने के बाद ही हादसे में हुए नुकसान और संभावित जनहानि की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी. फिलहाल बचाव दल मौके पर मौजूद हैं और लगातार मलबा हटाकर लोगों की तलाश कर रहे हैं. हादसे से जुड़ी आगे की जानकारी का इंतजार है.

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