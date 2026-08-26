महंगे 'Hair Growth Oils' पर न लुटाएं पैसा! जावेद हबीब ने बताया बालों को लंबा-घना करने वाला 'देसी तेल', टूटना भी होंगे बंद

Hair Growth Oil: अपने बालों को लंबे, घने और मजबूत बनाना हर किसी की इच्छा होती है. इसी इच्छा को पूरा करने के लिए लोग बाजार से महंगे-महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने से पीछे नहीं हटते हैं. इन्हीं प्रोडक्ट्स में बालों की ग्रोथ वाले हेयर ऑयल्स शामिल हैं. आजकल बालों की ग्रोथ के नाम पर कई तरह के हेयर ग्रोथ ऑयल मौजूद हैं. लेकिन क्या सच में महंगे और केमिकल वाले हेयर ऑयल बालों को तेजी से लंबा कर सकते हैं? क्या इन्हें बालों में लगाना सही रहता है?



मशहूर हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब की सलाह इस मामले में आपको चौंका सकती है. उनका कहना है कि बालों को लंबा करने के नाम पर मिलने वाले तमाम प्रोडक्ट्स के पीछे भागने के बजाय एक साधारण देसी तेल को अपनी हेयर केयर रूटीन में शामिल करना चाहिए. बाजार वाले केमिकल तेज की जगह ये देसी तेल आपको बालों का झड़ना रोकने से लेकर उन्हें लंबा करने तक का काम करता है. चलिए जानते हैं कौन सा है वो तेल.



‘हेयर ग्रोथ ऑयल’ के नाम पर न करें ज्यादा खर्च

बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए बाजार से लोग आजकल तरह-तरह के तेल, सीरम और ट्रीटमेंट आजमाते हैं. कई प्रोडक्ट्स को खास तौर पर ‘हेयर ग्रोथ’ का दावा करके बेचा जाता है. जावेद हबीब की सलाह के मुताबिक, बालों की बेसिक केयर के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर निर्भर रहने के बजाय सरसों के तेल लगाने की पुरानी आदत को नहीं भूलना चाहिए.

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शैंपू से पहले लगाएं सरसों का तेल

जावेद हबीब बालों का झड़ना रोकने से लेकर उन्हें लंबा करने तक के लिए सरसों का तेल लगाने की सलाह देते हैं. उनके मुताबिक, सरसों के तेल को शैंपू करने से पहले बालों और स्कैल्प पर लगाएं. तेल लगाने से स्कैल्प और बालों को कंडीशनिंग मिलती है, जिससे बालों का रूखापन और टूटना कम महसूस हो सकता है.

हर बार शैंपू से पहले तेल लगाने की सलाह

अगर आप शैंपू करने से पहले तेल नहीं लगाते हैं, तो इस आदत को अपने हेयर केयर रूटीन में शामिल जरूर करें. सरसों के तेल को हल्का गुनगुना करके स्कैल्प पर लगाएं और कुछ समय के लिए छोड़ दें. इसके बाद माइल्ड शैंपू से बाल धो लें. हालांकि, रोजाना तेल लगाना हर किसी के लिए जरूरी नहीं है. बालों और स्कैल्प के हिसाब से इसकी फ्रीक्वेंसी तय करना बेहतर है.

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क्या सरसों के तेल से घुटने तक लंबे होंगे बाल?

यहां एक बात समझना जरूरी है कि सिर्फ सरसों का तेल लगाने से बाल घुटने तक लंबे हो जाएंगे, ऐसा थोड़ा मुश्किल है. बालों की ग्रोथ पर जेनेटिक्स, हार्मोन, पोषण, उम्र और स्कैल्प की सेहत जैसे कई फैक्टर असर डालते हैं. लेकिन बालों में नियमित रूप से ऑयलिंग और सही हेयर केयर देने से उनकी कंडीशनिंग बेहतर रखने में मदद मिल सकती है.

बाल लंबे करने के लिए सिर्फ तेल पर निर्भर न रहें

अगर बाल लगातार झड़ रहे हैं, बहुत पतले हो रहे हैं या उनकी ग्रोथ लंबे समय से रुकी हुई है, तो सिर्फ तेल बदलते रहना समाधान नहीं है. डाइट में पर्याप्त प्रोटीन, आयरन और अन्य जरूरी पोषक तत्व लेना, स्कैल्प को साफ रखना और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेना भी जरूरी है.

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