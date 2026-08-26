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कपड़ा घुमाकर हेलीकॉप्टर बुलाया, फिर लगा दी छलांग, नेपाल रेस्क्यू का Video

नेपाल में एक युवक ने छत पर खड़े होकर अपना शर्ट लहराकर हेलीकॉप्टर को अपने पास बुलाया. तब जाकर रेस्क्यू टीम ने उसे ऊपर खींचा. यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

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नेपाल से आई बाढ़ में रेस्क्यू की हैरान कर देने वाली तस्वीर (Photo - X/@@NirmalPrasai5)
नेपाल से आई बाढ़ में रेस्क्यू की हैरान कर देने वाली तस्वीर (Photo - X/@@NirmalPrasai5)

नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद जहां बड़ी- बड़ी इमारतें और सड़क थी. वहां सिर्फ मलबा और कीचड़ भरा हुआ है. ऐसे में चारों तरफ पानी, कीचड़ और मलबे से घिरे एक इमारत की छत पर फंसे शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है. उसने आसमान में उड़ रहे हेलीकॉप्टर को कैसे कपड़ा घुमाकर इशारा किया और अपनी तरफ बुलाया. फिर बिना डरे हेलीकॉप्टर पर छलांग लगा दी. 

नेपाल के रसुवा जिले में अचानक आई बाढ़ के बाद वहां चारों तरफ तबाही का मंजर है. बड़ी- बड़ी इमारते माचिस की डिब्बी की तरह बह गई. कौन कहां गया कुछ पता नहीं. सोशल मीडिया पर वहां से जो वीडियो सामने आ रहे हैं. उसे देख भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है. 

जहां सैलाब थम गया है, वहां अब रेस्क्यू का काम शुरू किया गया है. ऐसे ही एक रेस्क्यू का वीडियो सोशल पर वायरल हो रहा है. इसमें एक मकान की छत पर खड़ा युवक अपनी शर्ट उतारकर उसे हवा में घुमा- घुमाकर हेलीकॉप्टर को इशारा कर अपने पास बुलाते दिखाई दे रहा है. 

तबाही के बीच नेपाल से आई ये तस्वीर सुकून देने वाली है. कैसे चारों तरफ से मलबों के बीच एक छत पर अकेला खड़ा युवक मदद की गुहार लगाता दिखाई दे रहा है. इसके बाद रेस्क्यू टीम ने भी काफी सूझबूझ दिखाई. बिना किसी सीढ़ी या सुरक्षा बेल्ट के युवक ने हेलीकॉप्टर के नजदीक आते ही उस पर चढ़ने के लिए छलांग लगा दी. 

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यह भी पढ़ें: नेपाल की जिस नदी में आई है प्रलय... जिसका भारत में भी रहा है तबाही का इतिहास

हेलीकॉप्टर जैसे ही छत के करीब आया. लड़का उस पर जल्दबाजी में चढ़ने के लिए आगे बढ़ा. तब रेस्क्यू टीम के मेंबर्स ने रुकने का इशारा किया. फिर हेलीकॉप्टर एकदम स्थिर हवा में रुकी रही. ऊपर से बिना कोई रस्सी या सीढ़ी फेंके, सिर्फ रेस्क्यू करने वाले ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और लड़के को ऊपर खींच लिया. 

यह भी पढ़ें: नेपाल में खिलौनों की तरह बहती दिखी बसें, सेकंड में बह गया टर्मिनल

इस वीडियो पर काफी सारे लोगों ने कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा है - हेलीकॉप्टर में रस्सी या सीढ़ी फेंकने वाला मैकेनिज्म ही नहीं है. ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कैसे होगा. वहीं काफी सारे लोगों ने नेपाल आर्मी के जज्बे और साहस की सराहना की.

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