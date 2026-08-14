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लोकल उत्पाद, ग्लोबल बाजार, कैसे वैल्यू चेन से बदल रही UP के कारीगरों की तकदीर

कैसे प्रोसेसिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और मार्केट एक्सेस से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश के लोकल उत्पादकों और MSMEs को उत्पादन से उपभोक्ता तक के सफर में मदद कर सकता है.

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उत्तर प्रदेश कॉमन फैसिलिटी सेंटर (Photo-ITG)
उत्तर प्रदेश कॉमन फैसिलिटी सेंटर (Photo-ITG)

किसी उत्पाद का सफर उसके बनने पर खत्म नहीं होता, उसको बड़े बाजारों तक पहुंचने के लिए प्रोसेसिंग सुविधाओं, गुणवत्ता जांच, पैकेजिंग, स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स, ब्रांडिंग और डिस्ट्रिब्यूशन तक पहुंच की जरूरत पड़ सकती है. ये सभी गतिविधियां मिलकर एक वैल्यू चेन बनाती हैं.

उत्तर प्रदेश के कारीगरों, किसानों, फूड प्रोड्यूसर्स और माइक्रो, स्मॉल व मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) के लिए, इन कड़ियों को मजबूत बनाना, उत्पादन और अंतिम उपभोक्ता के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट-एक्सेस से जुड़े गैप को पाटने में मदद कर सकता है.

वैल्यू चेन क्या है?

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वैल्यू चेन का मतलब है वे अलग-अलग गतिविधियां, जो किसी उत्पाद को बनने से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में शामिल होती हैं. उत्पाद के हिसाब से, इसमें शामिल हो सकता है:

  • रॉ मटीरियल
  • उत्पादन
  • प्रोसेसिंग
  • टेस्टिंग
  • पैकेजिंग
  • स्टोरेज
  • लॉजिस्टिक्स
  • मार्केटिंग
  • उपभोक्ता

 

साझा इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका

छोटे कारोबारियों  के लिए खुद का टेस्टिंग लैब, प्रोसेसिंग यूनिट या आधुनिक पैकेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना आर्थिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, इसी समस्या के समाधान के रूप में कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स (CFCs) काम करते हैं. उत्तर प्रदेश सरकार की 'ओडीओपी (ODOP) कॉमन फैसिलिटी सेंटर प्रोत्साहन योजना' का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई सेक्टर की वैल्यू चेन को मजबूत बनाना और उत्पादों की गुणवत्ता सुधारना है.

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प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन

प्रोसेसिंग वैल्यू चेन का वह चरण है, जिसके जरिए किसी उत्पाद की कीमत बढ़ सकती है. कृषि और खाद्य उत्पादों के लिए, इसमें सफाई, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग जैसी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं. वहीं हस्तशिल्प और निर्मित उत्पादों के लिए, वैल्यू एडिशन में फिनिशिंग, डिजाइन डेवलपमेंट और अन्य उत्पादन प्रक्रियाएं शामिल हो सकती हैं.

गुणवत्ता और टेस्टिंग

गुणवत्ता जांच भी वैल्यू चेन का एक अहम हिस्सा है, खासतौर पर तब जब उत्पाद ऑर्गनाइज्ड रिटेल या बड़े स्तर पर डिस्ट्रिब्यूशन के लिए तैयार किए जा रहे हों. टेस्टिंग सुविधाएं उत्पादकों को यह जांचने में मदद कर सकती हैं कि उनके उत्पाद लागू गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर खरे उतरते हैं या नहीं. ODOP CFC फ्रेमवर्क के तहत तैयार की जा सकने वाली सुविधाओं में टेस्टिंग लैबोरेटरीज भी शामिल हैं.

पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स

पैकेजिंग के व्यावहारिक और व्यावसायिक, दोनों तरह के काम होते हैं. यह ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उत्पाद की सुरक्षा करती है, उपभोक्ताओं को जानकारी देती है, और प्रोडक्ट ब्रांडिंग में मदद करती है. CFC स्कीम में खासतौर पर पैकेजिंग, लेबलिंग और बारकोडिंग सुविधाओं के साथ-साथ कॉमन लॉजिस्टिक्स सेंटर भी शामिल हैं. छोटे उत्पादकों के लिए, साझा इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि उन्हें विशेष सुविधाएं इस्तेमाल करने का मौका मिलता है, बिना यह जरूरत हुए कि हर उद्यम अलग से वही इंफ्रास्ट्रक्चर खुद तैयार करे.

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उत्पादकों को बाजारों से जोड़ना

आखिरकार, किसी भी वैल्यू चेन को उत्पादन को उपभोक्ताओं से जोड़ना ही होता है. मार्केट एक्सेस में लोकल और ऑर्गनाइज्ड रिटेल, प्रदर्शनियां, इंस्टीट्यूशनल खरीदार, डिजिटल कॉमर्स और अन्य डिस्ट्रिब्यूशन चैनल शामिल हो सकते हैं. सरकारी हस्तक्षेप इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करा सकते हैं या मार्केट लिंकेज आसान बना सकते हैं, लेकिन ये व्यावसायिक सफलता की गारंटी नहीं देते. उत्पाद की गुणवत्ता, कीमत, उपभोक्ता मांग, उत्पादन क्षमता और डिस्ट्रिब्यूशन जैसे कारक ही यह तय करते रहेंगे कि कोई उत्पाद नए बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ा पाता है या नहीं.

पूरी चेन को मजबूत बनाना

उत्तर प्रदेश के लोकल उत्पादकों और MSMEs के लिए, वैल्यू-चेन सपोर्ट का मतलब है सिर्फ उत्पादन से आगे भी देखना. प्रोसेसिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स, ब्रांडिंग और मार्केट एक्सेस, ये सभी आपस में जुड़े हुए चरण हैं, जो यह तय कर सकते हैं कि कोई उत्पाद उपभोक्ता तक कैसे पहुंचता है.

ODOP कॉमन फैसिलिटी सेंटर जैसी योजनाएं साझा इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए इनमें से कुछ जरूरतों को पूरा करती हैं, जबकि सेक्टर-विशेष पॉलिसियां उत्पादन और डिस्ट्रिब्यूशन इकोसिस्टम के बाकी हिस्सों को संभालती हैं. ऐसे हस्तक्षेपों का असल असर आखिरकार इस बात पर निर्भर करता है कि इन्हें कैसे लागू किया जाता है, सुविधाओं तक पहुंच कैसी है, उत्पादकों की भागीदारी कितनी है, और अलग-अलग उत्पादों की मांग कितनी है.

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