श्रीलंका के खिलाफ गॉल में शनिवार से शुरू होने वाले पहले टेस्ट से पहले भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टीम इंडिया की प्लेइंग XI को लेकर कई अहम संकेत दे दिए हैं. सबसे बड़ा सवाल तेज गेंदबाजी विभाग में है, जहां जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी के बीच मोहम्मद सिराज का साथ कौन देगा? गिल के बयान से संकेत मिल रहे हैं कि प्रसिद्ध कृष्णा गुरनूर बरार पर बाजी मार सकते हैं.

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हालांकि कप्तान ने दोनों गेंदबाजों के बीच चयन को 'कठिन फैसला' बताया है, लेकिन प्रसिद्ध की हालिया गेंदबाजी की खुलकर तारीफ की. ऐसे में गॉल टेस्ट में सिराज के साथ नई गेंद संभालते हुए प्रसिद्ध नजर आ सकते हैं. ऐसे में गॉल टेस्ट से पहले शुभमन ग‍िल के बयान के आधार पर प्लेइंग 11 में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है.

भारतीय टीम के पास इस दौरे पर चार तेज गेंदबाज हैं. इनमें मोहम्मद सिराज की जगह लगभग तय मानी जा रही है. इसके बाद आक‍िब नबी फिलहाल चयन की दौड़ में नहीं हैं. ऐसे में मुकाबला गुरनूर बरार और उनसे करीब एक इंच छोटे प्रसिद्ध कृष्णा के बीच है.

गिल ने टेस्ट से एक दिन पहले कहा कि गुरनूर बरार पुरानी गेंद से बेहद प्रभावी हैं और अच्छी रफ्तार के साथ उछाल निकाल सकते हैं. लेकिन दूसरी तरफ प्रसिद्ध हालिया मैच में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. यही वजह है कि कप्तान ने दोनों के बीच फैसला करना आसान नहीं बताया.

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All in readiness in Galle for the #SLvIND Test Series 🏆



Captain Shubman Gill and #TeamIndia are all set 🏟️ pic.twitter.com/58Yo7gb3yT — BCCI (@BCCI) August 14, 2026

प्रसिद्ध भारत के लिए पहले ही 7 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और 25 विकेट उनके नाम हैं. दूसरी तरफ गुरनूर बरार के लिए यह इंटरनेशनल लेवल पर खुद को साबित करने का बड़ा मौका हो सकता है.गिल ने माना कि बुमराह का नहीं होना टीम के लिए चुनौती है, लेकिन उन्होंने इसे दूसरे गेंदबाजों के लिए मौका भी बताया. उन्होंने कहा- जसप्रीत बुमराह यहां नहीं हैं, लेकिन यह किसी और के लिए आगे आने का मौका है. यह सब खेल की गति को समझने के बारे में है. यानी गॉल की परिस्थितियों में सिराज और दूसरे तेज गेंदबाज से भारत को बुमराह की कमी की भरपाई की उम्मीद होगी.

तीन स्पिनरों के साथ उतर सकता है भारत

गॉल की पिच और परिस्थितियों को देखते हुए भारत तीन बाएं हाथ के स्पिनरों के साथ उतरने की तैयारी में है. इनमें दो ऑर्थोडॉक्स स्पिनर रवींद्र जडेजा और मानव सुथार हैं, जबकि कुलदीप यादव लेग स्पिन की जिम्मेदारी संभालेंगे. अगर भारत तीनों स्पिनरों को प्लेइंग XI में जगह देता है तो तेज गेंदबाजी विभाग में सिर्फ सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की जोड़ी दिखाई दे सकती है. यही संयोजन गॉल टेस्ट से पहले सबसे ज्यादा चर्चा में है.

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नंबर-3 पर देवदत्त पडिक्कल की एंट्री तय?

बल्लेबाजी में भी एक बदलाव लगभग तय माना जा रहा है. चोट के कारण साई सुदर्शन उपलब्ध नहीं हैं और उनकी जगह बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को नंबर-3 पर उतारा जा सकता है. सुदर्शन की फिटनेस में उम्मीद के मुताबिक सुधार नहीं होने के कारण टीम मैनेजमेंट टेस्ट में कोई जोखिम नहीं लेना चाहता. गिल ने खुद इस मामले पर कहा कि खिलाड़ियों को विकसित होने के लिए समय देना जरूरी है. हर खिलाड़ी को तुरंत नतीजा देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.

ध्रुव जुरेल को फिर मिलेगा मौका, सरफराज बाहर

विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल के लिए भी यह सीरीज बेहद महत्वपूर्ण होगी. पिछले कुछ टेस्ट मैचों में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मिडिल ऑर्डर में मौका मिलने की संभावना है. गिल ने खिलाड़ियों को समय देने की बात कहते हुए साफ किया कि टीम मैनेजमेंट युवा खिलाड़ियों को खुद को साबित करने का पर्याप्त अवसर देना चाहता है. जुरेल खेलते हैं तो सरफराज खान को बाहर बैठना पड़ेगा.

CoE को लेकर गिल ने दूर की 'कम्युनिकेशन गैप' की खबरें

साई सुदर्शन की फिटनेस और टीम से उनके देर से जुड़ने के मुद्दे के बीच टीम मैनेजमेंट और बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के बीच कथित संवाद की कमी की खबरें भी सामने आई थीं. गिल ने ऐसी किसी भी बात को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि टीम और CoE के बीच लगातार बातचीत होती रहती है. कप्तान के मुताबिक साई सुदर्शन की फिटनेस में उतना सुधार नहीं हुआ, जितनी उम्मीद थी. टेस्ट क्रिकेट में जोखिम नहीं लिया जा सकता था, इसलिए उन्हें लेकर सावधानी बरती गई. गिल ने साथ ही कहा कि टीम को अपने 15 खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है.

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गॉल में भारत खेलेगा अपना 600वां टेस्ट

श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बेहद खास होने वाला है. यह भारत का 600वां टेस्ट मैच होगा. भारत ने 1932 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था और अब 600 टेस्ट खेलने वाला है. इस ऐतिहासिक मुकाबले में टीम की कप्तानी करने का मौका शुभमन गिल के लिए भी खास है. उन्होंने कहा कि अपने देश को उसके 600वें टेस्ट में लीड करना सम्मान की बात है और स्वतंत्रता दिवस पर ऐसा करना इसे और भी खास बना देता है. अब गॉल में भारत के सामने चुनौती सिर्फ इस ऐतिहासिक मुकाबले को यादगार बनाने की नहीं, बल्कि बुमराह की गैरमौजूदगी के बीच मजबूत श्रीलंकाई टीम के खिलाफ सीरीज में जीत के साथ शुरुआत करने की है. गिल के बयानों ने कम से कम तेज गेंदबाजी और टॉप ऑर्डर को लेकर तस्वीर काफी हद तक साफ कर दी है.



पहले टेस्ट के लिए श्रीलंका टेस्ट टीम: धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), लाहिरु उदारा, निशान मधुशंका, कामिंडु मेंडिस (उपकप्तान), दिनेश चांदीमल, पसिंदु सूरियाबंदर, सोनल दिनुषा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), रमेश मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, केशरा नुवांथा , मिलान रत्नायके, असिथा फर्नांडो, लाहिरु कुमारा, विश्वा फर्नांडो, दिलशान मदुशंका.

भारतीय टीम का स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, आकिब नबी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार और सारांश जैन.

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भारत के श्रीलंका दौरे का पूरा शेड्यूल

15-19 अगस्त: पहला टेस्ट, गॉल, सुबह 10 बजे से

23-27 अगस्त: दूसरा टेस्ट, कोलंबो, सुबह 10 बजे से





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