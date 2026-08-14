scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'हमारी सहनशीलता को कमजोरी समझने की गलती न करें', ऑपरेशन सिंदूर पर बोले NSA अजीत डोभाल

ऑपरेशन सिंदूर पर यह डोभाल का पहला इंटरव्यू बताया जा रहा है. इसमें उन्होंने 88 घंटे चले सैन्य अभियान के पीछे की रणनीति और निर्णय प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बात की. डोभाल ने भारत की नीति और सैन्य क्षमता को लेकर भी स्पष्ट संदेश दिया.

Advertisement
X
NSA अजीत डोभाल ने कहा कि ऑपरेशन का मकसद दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करना था (File Photo- ITG)
NSA अजीत डोभाल ने कहा कि ऑपरेशन का मकसद दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करना था (File Photo- ITG)

'भारत सहिष्णु है, कमजोर नहीं. हम जोखिम भी ले सकते हैं और घर में घुसकर करारा प्रहार भी कर सकते हैं. हमारी सहनशीलता को कमजोरी समझने की गलती न करें.' राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने ये बातें डिस्कवरी की आगामी डॉक्यूमेंट्री सीरीज में कही हैं. 

ऑपरेशन सिंदूर पर यह डोभाल का पहला इंटरव्यू बताया जा रहा है. इसमें उन्होंने 88 घंटे चले सैन्य अभियान के पीछे की रणनीति और निर्णय प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बात की. डोभाल ने कहा कि ऑपरेशन का मकसद दुश्मन के उन ठिकानों को नष्ट करना था, जो विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार थे.

'Declassified: Operation Sindoor' दो पार्ट वाली डॉक्यूमेंट्री सीरीज है. इसका प्रसारण शनिवार रात 9 बजे डिस्कवरी चैनल और उसकी स्ट्रीमिंग सेवा discovery+ पर किया जाएगा. इसमें ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े घटनाक्रम और भारत के शीर्ष सैन्य एवं सुरक्षा नेतृत्व के फैसलों को प्रत्यक्ष विवरणों के साथ पेश किया जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

National Security Advisor (NSA) Ajit Doval.
'आजादी का मतलब मनमर्जी नहीं...', डोभाल का Gen-Z को मैसेज
BIMSTEC राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक, डोभाल ने कही बड़ी बात
म्यांमार की धरती से भारत विरोधी गतिविधि रुकनी चाहिए. (Photo: PTI)
'भारत विरोधी गतिविधियां बंद हों...', डोभाल ने म्यांमार को दिया कड़ा संदेश
BRICS NSA Meeting in Delhi.
'होर्मुज के खुलने से बेहतर होगी एनर्जी सप्लाई चेन', ब्रिक्स NSA की बैठक में बोले डोभाल
BRICS Security Conclave
BRICS Conclave: ईरानी सिक्योरिटी अफसर से NSA अजीत डोभाल की अहम मुलाकात

डोभाल ने भारत की नीति और सैन्य क्षमता को लेकर भी स्पष्ट संदेश दिया. उन्होंने कहा, 'दुनिया के लिए संदेश बहुत स्पष्ट है- भारत की उदारता या भारत के सहनशील होने को उसकी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए. भारत जोखिम ले सकता है, भारत करारा प्रहार कर सकता है, परिणाम चाहे जो भी हों.'

Advertisement

डिस्कवरी की ओर से जारी बयान के मुताबिक, दो भागों वाली इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में भारत के सैन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा नेतृत्व को शामिल किया गया है. इसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों और घटनाक्रम को उन अधिकारियों के प्रत्यक्ष अनुभवों के जरिए सामने रखा गया है, जिन्होंने भारत की जवाबी कार्रवाई की निगरानी की थी. डोभाल इसमें सैन्य कार्रवाई के पीछे की निर्णय प्रक्रिया, रणनीति और दृढ़ संकल्प पर अपना पक्ष रखते नजर आएंगे.

88 घंटे चला था सैन्य अभियान

बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत पिछले साल 7 मई की सुबह हुई थी. यह कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले के जवाब में की गई थी. भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में स्थित कई आतंकी ढांचों पर सटीक हमले किए थे.

इसके बाद पाकिस्तान की ओर से भी भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की गई. भारत ने इसका जवाब देते हुए कई जवाबी अभियान चलाए और इन सभी कार्रवाइयों को ऑपरेशन सिंदूर के तहत अंजाम दिया गया. दोनों परमाणु हथियार संपन्न देशों के बीच यह सैन्य टकराव करीब 88 घंटे तक चला. 10 मई की शाम भारत और पाकिस्तान के बीच बनी सहमति के बाद सैन्य गतिविधियां थम गई थीं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    ITG Exclusive: 26 सालों में 3,594 मौतें और 6,904 घायल, RTI से सामने आया डरावना आंकड़ा |
    'हमारी उदारता को कमजोरी समझने की गलती न करें', दुश्मन को NSA अजीत डोभाल की दो टूक |
    IND vs SL: गुरनूर बरार OUT, प्रस‍िद्ध कृष्णा IN... गॉल टेस्ट के लिए टीम इंड‍िया की प्लेइंग 11 कप्तान शुभमन ग‍िल ने की लीक |
    लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे धंसने का मामला हाई कोर्ट पहुंचा, केंद्र और UP सरकार को नोटिस |
    लाल किले पर कल सुबह बारिश की 80% संभावना, इंडिपेंडेस डे इवेंट को लेकर रेन अलर्ट |
    'ये टैलेंटेड यूथ हैं...', सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना समेत 5 कॉमेडियन के सभी केस किए रद्द |
    सीएम हेमंत सोरेन की केंद्र सरकार को धमकी! जान‍िए क‍िस बात पर फूटा गुस्सा |
    Budhaditya Yog 2026: सिंह राशि में आ रहे हैं सूर्य-बुध, 5 राशियों का आएगा गोल्डन टाइम |
    अयोध्या में उमड़ा आस्था का सैलाब... सावन महीने में अब तक 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, दर्शन के साथ किया जलाभिषेक |
    अश्विन ने रोहित शर्मा के रिटायरमेंट पर की बड़ी भविष्यवाणी
    Advertisement