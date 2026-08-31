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अंकित बालियान के 'हत्यारे' एनकाउंटर में ढेर, पिता बोले- 'योगी जी, बाकी शूटर्स भी मारे जाने चाहिए'

शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में शामिल दो 50-50 हजार रुपये के इनामी शूटरों को पुलिस और एसटीएफ ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है. इस कार्रवाई पर मृतक के पिता ने खुशी जताते हुए कहा कि उन्हें आधा इंसाफ मिला है और बाकी के आरोपियों का भी अंत होना चाहिए.

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एनकाउंटर के बाद अंकित बालियान के पिता ने योगी सरकार को धन्यवाद दिया (Photo- ITG)
एनकाउंटर के बाद अंकित बालियान के पिता ने योगी सरकार को धन्यवाद दिया (Photo- ITG)

हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में यूपी पुलिस/एसटीएफ ने दो शूटर्स को एनकाउंटर में मार गिराया. इसको लेकर अंकित के पिता सत्यवीर सिंह बालियान  ने पुलिस और योगी सरकार को धन्यवाद दिया है. शूटर्स- मोहित और सुमित के एनकाउंटर के बाद सत्यवीर ने कहा कि उन्हें संतुष्टि मिली है और अच्छा काम हुआ है. उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें आधा इंसाफ मिल गया है और बाकी आरोपी भी मारे जाने चाहिए. पुलिस के अनुसार, मारे गए शूटर मोहित पर 14 और सुमित पर 1 मामला पहले से दर्ज था. 

आपको बता दें कि शामली स्थित कैराना रोड इंडियन गैस गोदाम के पास 31 अगस्त को शामली पुलिस, थाना झिंझाना और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में अंकित बालियान हत्याकांड में शामिल दो 50-50 हजार रुपये के इनामी शार्प शूटरों मोहित और सुमित को पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लग गई. अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

इस मुठभेड़ के दौरान स्वाट टीम के हेड कांस्टेबल हरविंदर और प्रदीप गोली लगने से घायल हुए हैं. पुलिस ने मौके से दो पिस्टल, 26 जिंदा व 15 खोखा कारतूस, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, एक बैग, मोबाइल और 5000 रुपये नगद बरामद किए हैं. पुलिस पड़ताल में सामने आया है कि इस हत्याकांड में चार शूटरों और रेकी करने वाले दो लोगों समेत कुल छह लोग शामिल थे.

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पिता बोले- आधा इंसाफ मिला, आधा बाकी

एनकाउंटर के बाद अंकित बालियान के पिता सत्यवीर सिंह बालियान ने कहा कि उन्हें संतुष्टि मिली. अच्छा काम हुआ है. फिलहाल तो आधा इंसाफ मिल गया है. पूरा मिलना बाकी है. बाकी के आरोपी- 2, 3, 4 जितने भी हैं मारे जाने चाहिए. 

गौरतलब है कि मृतक अंकित की पत्नी ने आत्मदाह की धमकी दी थी. पिता ने महापंचायत और खुद से निपटने की बात कही थी. पुलिस-प्रशासन पर काफी दबाव था. राजनीतिक बयानबाजी भी जारी थी. 

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