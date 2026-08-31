10 मिनट में उड़ाए कैश और गहने... अलका लांबा के पिता के घर लाखों की लूट, गहने भी ले गए चोर

कांग्रेस नेता और ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा के पिता के घर में चोरी की वारदात सामने आई है. पश्चिमी दिल्ली के टैगोर गार्डन के सी-ब्लॉक में रविवार तड़के तीन नकाबपोश बदमाश घर में घुसे और कैश व गहने लेकर फरार हो गए. पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है.

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अलका लांबा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि उनके पिता के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात रिकॉर्ड हुई है. उन्होंने कहा कि तीन नकाबपोश बदमाश घर में दाखिल हुए और करीब 10 मिनट में सब कुछ समेटकर एक ही बाइक से फरार हो गए. उन्होंने बताया कि उनके 88 वर्षीय पिता सुरक्षित हैं.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, चोरी की सूचना को लेकर सुबह 10:23 बजे PCR कॉल मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम टैगोर गार्डन स्थित घर पहुंची. जांच में पता चला कि कुछ अज्ञात लोगों ने घर से नकदी और गहने चोरी किए हैं.

कैश, सोने की बाली-चेन और डायमंड रिंग सब चुरा ले गए चोर

पुलिस के बयान के मुताबिक, घर से 1.75 लाख रुपये कैश, एक सोने की बाली, एक सोने की चेन और एक डायमंड रिंग चोरी हुई है. क्राइम टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और जरूरी सबूत जुटाए.

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मामले में कंचन चड्ढा की शिकायत पर राजौरी गार्डन थाने में FIR दर्ज की गई है. पुलिस अब घर और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ा जा सके.

सीसीटीवी जांच करने की अलका लांबा की मांग

अलका लांबा ने राजधानी में लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि अगर पुलिस हर सीसीटीवी फुटेज की जांच करे तो अपराधियों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि मामले में पहला सुराग पुलिस को सौंप दिया गया है.

इस बीच चोरी की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. फुटेज में नकाबपोश बदमाश घर में दाखिल होते और बाद में बाइक से भागते नजर आ रहे हैं. पुलिस इसी फुटेज और आसपास के कैमरों की रिकॉर्डिंग के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है.

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