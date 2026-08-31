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PM Modi SCO Summit Live: किर्गिस्तान में आज SCO के मंच पर होंगे मोदी-पुतिन-जिनपिंग, क्या रहेगा बैठक का एजेंडा

aajtak.in | नई दिल्ली | 31 अगस्त 2026, 10:40 AM IST

पीएम नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं. SCO समिट के इतर पीएम मोदी किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सदिर जापारोव, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत तमाम बड़े नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने वाले हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान पहुंचे हैं. 

SCO सम्मेलन में क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और सीमा पार के खतरों समेत व्यापार, ऊर्जा, परिवहन संपर्क और डिजिटल सहयोग पर चर्चा हो सकती है. पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर भी इस बैठक में चर्चा की उम्मीद है. 

शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनरिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन समेत कई प्रभावशाली नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है. सबकी नजरें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की बैठक पर अटकी हैं. 

प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन से इतर किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सदिर जापारोव, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अन्य बड़े नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने वाले हैं. 

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