Rice Kurkure: बचे चावल से मिनटों में बनाएं बाजार जैसे चटपटे कुरकुरे, बदल जाएगा चाय का स्वाद

Rice Kurkure: लंच या डिनर में खाने के लिए बने चावल अक्सर बच जाते हैं. अगर आपके घर में भी चावल बचते हैं और आप उन्हें ये सोचकर फ्रिज में रख देते हैं कि गर्म करके खा लेंगे, तो अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है. आपको उन्हें फेंकने की गलती भी नहीं करनी है. इन बचे हुए चावलों से आप शाम की चाय के लिए एकदम कुरकुरे और चटपटे स्नैक तैयार कर सकते हैं. खास बात ये है कि इसके लिए आपको कोई खास सामान खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.

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मशहूर शेफ संजीव कपूर ने बचे हुए चावलों से राइस कुरकुरे बनाने का आसान तरीका बताया है. चावल को पीसकर इसमें बेसन, कॉर्नफ्लोर और कुछ मसाले मिलाकर बैटर तैयार किया जाता है. इसके बाद जो होता है, वो बचे चावल को बिल्कुल बाजार जैसे कुरकुरे में बदल देगा.



इंग्रेडिएंट्स



बैटर के लिए

1 कप बचे हुए पके चावल

1/4 कप बेसन

2½ टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा

स्वादानुसार नमक

करीब 3/4 कप पानी

तलने के लिए तेल

चटपटे मसाले के लिए

1 छोटा चम्मच चाट मसाला

1/4 छोटा चम्मच साइट्रिक एसिड यानी नींबू का सत

1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

बनाने का तरीका:



1. सबसे पहले मिक्सी में 1 कप बचे हुए पके चावल डालें. इसमें करीब आधा कप पानी डालकर अच्छी तरह पीस लें. ध्यान रखें कि चावल अच्छी तरह पिसकर एकदम महीन पेस्ट बन जाए. इस पेस्ट को एक बड़े बर्तन में निकाल लें.

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2. इसके बाद चावल के पेस्ट में बेसन, कॉर्नफ्लोर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, बेकिंग सोडा और नमक डालें. अब इसमें थोड़ा पानी डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं. इसे तब तक फेंटें जब तक बैटर स्मूद और गाढ़ा न हो जाए.

3. इस बात का ध्यान रखें कि बैटर न तो बहुत पतला होना चाहिए और न ही इतना गाढ़ा कि बोतल से आसानी से बाहर न निकले. सही कंसिस्टेंसी होने पर ही कुरकुरे अच्छी शेप के बनेंगे.

4. अब तैयार बैटर को किसी साफ स्क्वीजी बोतल में भर लें. इसके लिए आप ऐसी प्लास्टिक बोतल ले सकते हैं, जिससे बैटर आसानी से बाहर निकल सके.

5. कड़ाही में तेल गर्म करें. तेल गर्म होने के बाद बोतल को हल्का दबाते हुए बैटर को पतली-पतली स्टिक्स के रूप में सीधे तेल में डालें. इन्हें धीमी से मीडियम आंच पर तलें, ताकि कुरकुरे अंदर से भी अच्छी तरह पक जाएं और बाहर से सुनहरे और क्रिस्पी हो जाएं.

7. जब इनका रंग हल्का सुनहरा हो जाए तो इन्हें तेल से निकालकर टिश्यू पेपर पर रखें, ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए.



8. अब एक बड़े बर्तन में चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और नींबू का रस डालकर मिला लें. इस मसाले में गर्मागर्म राइस कुरकुरे डालें और बर्तन को हल्के हाथ से टॉस करें. इससे मसाला हर कुरकुरे पर अच्छी तरह चिपक जाएगा. नींबू के रस की वजह से इसमें हल्का खट्टापन आएगा, जो स्नैक को और भी चटपटा बना देगा.

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