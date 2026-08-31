पहली शादी टूटी, दूसरी बार घर बसाएंगे तेज प्रताप यादव, कौन बनेगी दुल्हन? नेशनल TV पर तोड़ी चुप्पी

'भोजपुरी बवाल' शो में तेज प्रताप यादव का मस्तीभरा अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है. सत्ता के मंच पर तहलका मचाने के बाद अब तेज प्रताप शोबिज की दुनिया में गर्दा उड़ा रहे हैं. शो में वो अपनी निजी जिंदगी को लेकर अक्सर बातें करते नजर आते हैं. तेज प्रताप ने अब अपनी दूसरी शादी और लाइफ पार्टनर पर चुप्पी तोड़ी है.

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क्या बोले तेज प्रताप?

तेज प्रताप से भोजपुरी बवाल शो में पूछा गया- इतने बड़े बंगले में अकेले रहोगे? इसपर उन्होंने जवाब दिया- अकेले कहां हैं. बहुत लोग हैं यहां. वो फिर दूसरी शादी की तरफ इशारा करते हुए बोले- मेरा डिवोर्स चल रहा है ना. डिवोर्स खत्म होगा तो आ जाएंगी, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई.

इस बात पर तेज प्रताप से पूछा गया- कुछ तो बता दो कौन पार्टनर बनेगी? इस सवाल पर वो बोले- अब हम क्या बताएं चैनल पर. ये मेरी पर्सनल चीज है. हम क्यों बताएं. प्रोमो वीडियो के कैप्शन में भी लिखा गया है- कौन होगी तेजू भइया की लाइफ पार्टनर?

तेजू भइया ने बातों-बातों में ये तो हिंट दे दिया कि उनकी जिंदगी में कोई है. लेकिन उनकी होने वाली पार्टनर कौन है? इस बारे में उन्होंने फिलहाल चुप्पी साधी हुई है. मगर फैंस उनकी बात सुनकर काफी एक्साइटेड हैं और दूसरी बार उनके दूल्हा बनने का इंतजार कर रहे हैं.

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पहली पत्नी से टूटा रिश्ता

तेज प्रताप यादव की बात करें तो उन्होंने साल 2018 में पूर्व सीएम दारोगा प्रसाद राय की पोती ऐश्वर्या राय संग ग्रैंड वेडिंग की थी. लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही उनके रिश्ते में दरार आ गई. दोनों का अब कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है.

मगर तलाक की प्रक्रिया के बीच तेज प्रताप की अनुष्का यादव संग तस्वीरें वायरल हुई थीं. दोनों की वायरल फोटोज पर काफी बवाल हुआ था. तस्वीरों पर मचे बवाल को देखते हुए तेज प्रताप को उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने 6 साल के लिए पार्टी के बाहर कर दिया था. तेज प्रताप अब परिवार से दूर अकेले रहते हैं.



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