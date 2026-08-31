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यूपी सरकार की महिलाओं वाली फ्री बस स्कीम हिट, 88 लाख से ज्यादा लोगों ने उठाया फायदा

रक्षाबंधन पर यूपी सरकार की फ्री बस यात्रा योजना का 88.94 लाख यात्रियों ने फायदा उठाया. इनमें 55.17 लाख महिलाएं शामिल थीं. महिलाओं के साथ सफर करने वाले 33.76 लाख सहयात्रियों को भी किराया नहीं देना पड़ा.

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फ्री सफर का महिलाओं ने उठाया लाभ. (File Photo)
फ्री सफर का महिलाओं ने उठाया लाभ. (File Photo)

रक्षाबंधन पर यूपी सरकार की फ्री बस यात्रा का खूब फायदा लोगों को मिला. 27 से 29 अगस्त तक 88.94 लाख यात्रियों ने बिना किराया दिए सफर किया. इनमें 55.17 लाख महिलाएं थीं, जबकि उनके साथ यात्रा करने वाले 33.76 लाख सहयात्रियों को भी मुफ्त सफर की सुविधा मिली

यह सुविधा तीनों दिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक जारी रही. सरकार के मुताबिक, इस बार मुफ्त सफर करने वालों की संख्या पिछले साल के रिकॉर्ड से भी आगे निकल गई. तीन दिनों की यात्रा पर सरकार ने 106.98 करोड़ रुपये खर्च किए.

रक्षाबंधन के दिन सबसे ज्यादा सफर

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त्योहार वाले दिन यानी 28 अगस्त को बसों में सबसे ज्यादा भीड़ रही. इस दिन 49.96 लाख यात्रियों ने मुफ्त यात्रा की. इनमें 32.47 लाख महिलाएं थीं, जबकि 17.48 लाख सहयात्री उनके साथ थे.

27 अगस्त को 9.26 लाख लोगों ने इस सुविधा का इस्तेमाल किया. अगले दिन संख्या तेजी से बढ़ी और 28 अगस्त को यह 49.96 लाख पहुंच गई. 29 अगस्त को 29.71 लाख यात्रियों ने फ्री बस सेवा का फायदा उठाया. इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं राखी बांधने के लिए अपने मायके पहुंचीं.

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पिछले साल से ज्यादा लोगों ने किया सफर

यूपी में पिछले साल भी रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त रखी गई थी. 2025 में तीन दिनों के दौरान 78.26 लाख यात्रियों ने इस सुविधा का लाभ लिया था. उस समय सरकार का खर्च 86.98 करोड़ रुपये रहा था.

इस बार मुफ्त सफर करने वालों की संख्या बढ़कर 88.94 लाख हो गई. यानी पिछले साल के मुकाबले करीब 10.68 लाख ज्यादा लोगों ने इसका फायदा उठाया. परिवहन निगम के अधिकारियों के मुताबिक, योजना को लागू करने में बस ड्राइवरों, कंडक्टरों समेत कर्मचारियों ने भी लगातार काम किया.

महिलाओं के साथ सफर करने वालों को भी राहत

इस योजना में सिर्फ महिलाओं का सफर मुफ्त नहीं था. उनके साथ जाने वाले सहयात्रियों को भी टिकट नहीं खरीदना पड़ा. इसी वजह से 55.17 लाख महिलाओं के साथ 33.76 लाख अन्य यात्रियों ने भी बिना किराया दिए यात्रा की.

तीन दिनों तक सुबह से रात तक यह सुविधा मिलने से त्योहार पर घर जाने वाली महिलाओं के लिए सफर आसान रहा. खास तौर पर रक्षाबंधन के दिन बड़ी संख्या में यात्रियों ने बसों का रुख किया. आंकड़े साफ बताते हैं कि फ्री यात्रा की इस सुविधा का इस्तेमाल पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा लोगों ने किया.

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