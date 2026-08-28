सुपरस्टार बनने की राह पर ऋतिक रोशन का बेटा, लॉन्च किया पहला गाना, भावुक हुईं मां सुजैन, पिता की गर्लफ्रेंड ने बढ़ाया जोश

बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन के बड़े बेटे रेहान रोशन ने आखिरकार म्यूजिक की दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया है. 20 साल के रेहान ने बतौर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अपना पहला गाना ‘द हेवनली प्लेस’ रिलीज किया है. उन्होंने इस गाने को अपने यूट्यूब चैनल, स्पॉटिफाई और इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. बेटे की इस नई शुरुआत से पूरा रोशन परिवार, दोस्त और करीबी बेहद खुश और गर्व महसूस कर रहे हैं.

और पढ़ें

रेहान के सुपरस्टार पापा ऋतिक रोशन ने भी बेटे का हौसला बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. ऋतिक ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रेहान के गाने का लिंक शेयर करते हुए लिखा कि उन्हें अपने बेटे की अंदरूनी समझ पर पूरा भरोसा है और यही भरोसा उन्हें निडर बनाता है.

वहीं रेहान की मां और मशहूर डिजाइनर सुजैन खान भी बेटे की इस अचीवमेंट से भावुक नजर आईं. उन्होंने म्यूजिक वीडियो के पोस्ट पर प्यार लुटाते हुए लिखा- बहुत ज्यादा भावुक हूं… तुमसे हद से भी ज्यादा प्यार है. इसके साथ उन्होंने ढेर सारे लाल दिल और भावुक आंखों वाली इमोजी भी लगाईं.

सबा आजाद ने भी लुटाया प्यार

ऋतिक रोशन की पार्टनर और खुद एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट सबा आजाद भी रेहान की इस नई जर्नी को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं. उन्होंने रेहान को प्यार से 'रे' कहते हुए उनका गाना रीपोस्ट किया और लिखा कि यह गाना बेहद खूबसूरत है और उन्हें उन पर बहुत गर्व है.

Advertisement

सबा के इस सपोर्ट से साफ है कि रेहान को अपने परिवार के साथ-साथ ऋतिक की जिंदगी में मौजूद लोगों का भी पूरा प्यार और हौसला मिल रहा है.

अरसलान गोनी ने भी दी बधाई

सुजैन खान के पार्टनर अरसलान गोनी भी रेहान के गाने से काफी इंप्रेस नजर आए. उन्होंने पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा कि गाना कमाल का है और वह इसे पूरे दिन सुनते रहे हैं. यानी रेहान के डेब्यू सॉन्ग ने परिवार के हर सदस्य का दिल जीत लिया है.

दादा राकेश रोशन ने दिया आशीर्वाद

रेहान के दादा और दिग्गज फिल्ममेकर-एक्टर राकेश रोशन ने भी पोते की इस नई शुरुआत पर अपना आशीर्वाद दिया. उन्होंने लिखा कि उन्हें रे पर बहुत गर्व है और वह इसी तरह ऊंचाइयों की ओर बढ़ते रहें.

वैसे भी रोशन परिवार का म्यूजिक से पुराना और बेहद खास रिश्ता रहा है. रेहान के चाचा राजेश रोशन बॉलीवुड के दिग्गज संगीतकारों में गिने जाते हैं और उन्होंने कई यादगार और सुपरहिट फिल्मों का संगीत दिया है. ऐसे में रेहान का संगीत की दुनिया में कदम रखना कहीं न कहीं परिवार की म्यूजिकल विरासत को आगे बढ़ाने जैसा भी है.

बुआ सुनैना रोशन ने भी बांधे तारीफों के पुल

रेहान की बुआ सुनैना रोशन भी भतीजे की उपलब्धि से बेहद खुश हैं. उन्होंने गाने की लॉन्चिंग पर बधाई देते हुए रेहान की मेहनत की जमकर तारीफ की. उन्होंने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि वह लगातार चमकते रहें और उनका संगीत लोगों के दिलों तक पहुंचे. सुनैना ने रेहान की आवाज की भी तारीफ की और इसे शानदार बताया.

Advertisement

बता दें कि ऋतिक रोशन और सुजैन खान ने साल 2000 में शादी की थी. दोनों के दो बेटे हैं- रेहान (20) और रिदान (18). हालांकि, शादी के 14 साल बाद 2014 में दोनों का तलाक हो गया. उनके तलाक को लेकर उस वक्त काफी चर्चाएं हुई थीं और इसे भारत के सबसे महंगे तलाकों में से एक बताया गया था. मीडिया रिपोर्ट्स में ऋतिक की ओर से 380 करोड़ रुपये की एलिमनी दिए जाने की बात कही गई थी. हालांकि, सुजैन की बहन फराह खान ने बाद में इन खबरों को खारिज करते हुए कहा था कि उनकी बहन ने कोई पैसा नहीं लिया और उन्हें 'गोल्ड डिगर' कहना गलत है.

मिलकर कर रहे परवरिश

आज भले ही ऋतिक और सुजैन पति-पत्नी नहीं हैं, लेकिन दोनों अपने बेटों की परवरिश साथ मिलकर कर रहे हैं और उनके बीच एक बेहद दोस्ताना रिश्ता कायम है. सुजैन को जहां अरसलान गोनी के रूप में अपना साथी मिल चुका है, वहीं ऋतिक रोशन सबा आजाद के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ा रहे हैं. और अब इस परिवार की अगली पीढ़ी भी अपनी-अपनी पहचान बनाने की राह पर निकल पड़ी है.

रेहान का पहला गाना तो रिलीज हो चुका है, अब देखना दिलचस्प होगा कि रोशन परिवार का ये नया म्यूजिकल स्टार आगे चलकर बॉलीवुड के म्यूजिक जगत में कितनी बड़ी पहचान बनाता है.

---- समाप्त ----