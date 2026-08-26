बेईमानी में भी ईमानदारी: हाथ में गंगाजल लेकर पार्षदों ने खाई अवैध कमाई बांटने की कसम! शाहजहांपुर नगर निगम का वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नगर निगम के पार्षदों का हाथ में पवित्र गंगाजल लेकर कसम खाने का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दावे के मुताबिक, इस वीडियो में पार्षद नगर निगम से होने वाली अवैध आमदनी और कमीशन को सभी पार्षदों में बराबर-बराबर बांटने और एक-दूसरे के साथ कोई गद्दारी न करने की सौगंध खाते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष रजनीश गुप्ता ने नगर निगम में भारी लूट और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जबकि नगर आयुक्त सौम्या गुरु रानी ने इसे पुराना वीडियो बताते हुए जिलाधिकारी के जरिए जांच कराने की बात कही है.

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अवैध कमाई और वफादारी की सौगंध

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में शाहजहांपुर नगर निगम के पार्षद हाथों में गंगाजल थामे खड़े हैं. वे बाकायदा सौगंध खा रहे हैं कि निगम से जो भी 'आमदनी' यानी अवैध कमीशन आएगा, वह सभी पार्षदों में बराबर बांटा जाएगा. पार्षदों का कहना है कि अगर उनके ग्रुप के किसी भी साथी पर कोई आंच आई तो सभी एक साथ खड़े होंगे और आपस में कोई गद्दारी नहीं करेगा.

कांग्रेस जिला अध्यक्ष का हमला

कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष रजनीश गुप्ता ने इस वीडियो को देखने के बाद तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि चुने जाने पर ये पार्षद सत्य और निष्ठा की कसम खाते हैं, लेकिन अब भ्रष्टाचार करने की कसम खा रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि मुख्य विषय यह है कि नगर निगम में कितनी भारी लूट हो रही है, इसका मुख्य लुटेरा कौन है और किसके पास बड़ा हिस्सा पहुंच रहा है.

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नगर आयुक्त का बयान और जांच का आश्वासन

इस पूरे मामले पर नगर आयुक्त सौम्या गुरु रानी ने कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया. हालांकि, फोन पर हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि यह वीडियो वर्ष 2025 का है. नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि इस मामले में जिलाधिकारी से बात करके पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी. फिलहाल इस वायरल वीडियो ने शाहजहांपुर की स्थानीय राजनीति में भारी हड़कंप मचा दिया है.

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