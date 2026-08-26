कृति सेनन की ब्रालेट पर हंगामा, इन हसीनाओं के रिवीलिंग कपड़ों पर भी मचा बवाल, किसने लांघी मर्यादा?

'अरे... ये क्या पहन लिया? इतने छोटे कपड़ों में शर्म नहीं आती?' कभी किसी की स्कर्ट की लंबाई नापी जाती है, तो कभी किसी की डीप नेकलाइन पर समाज का कल्चर मीटर चालू हो जाता है. सोशल मीडिया के इस दौर में किसी भी एक्ट्रेस के संस्कार तय करने का सबसे आसान पैमाना उसके कपड़े बन चुके हैं.

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देश-दुनिया के जरूरी मुद्दों पर चाहे सन्नाटा पसरा रहे, लेकिन जैसे ही कोई एक्ट्रेस बोल्ड आउटफिट में सामने आती है, तो सोशल मीडिया पर उसके लिए संस्कार और तमीज की मुफ्त क्लासेज शुरू हो जाती हैं. हर रोज किसी न किसी महिला को ढंग के कपड़े पहनने की हिदायत दी जाती है और इस वक्त ट्रॉल्स के निशाने पर कृति सेनन हैं.

कृति के कपड़ों पर हंगामा

ब्रालेट स्टाइल ब्लाउज पहनकर राखी का एड करना कृति सेनन पर भारी पड़ गया. मॉर्डन वर्ल्ड में कपड़ों को मॉर्डन टच देना लोगों को पसंद नहीं आया. कृति को राखी के एड में रिवीलिंग ब्लाउज पहनने पर इतना ज्यादा ट्रोल किया गया कि रक्षाबंधन से पहले ही ब्रांड को अपना राखी एड हटाना पड़ा.

लेकिन ये पहली बार नहीं है, जब एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर सही ढंग से कपड़े पहनने को लेकर ज्ञान दिया गया है. इससे पहले भी कई हसीनाएं अपनी मर्जी के हिसाब से बोल्ड आउटफिट पहनने पर ट्रोल हो चुकी हैं.

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बिकिनी लुक पर हुई थीं ट्रोल

इससे पहले कृति सेनन को कॉकटेल 2 फिल्म में बिकिनी पहनने पर ट्रोल किया गया था. 'कॉकटेल 2' में कृति सेनन बिकिनी में अपना टोंड फिगर फ्लॉन्ट करती दिखी थीं. एक्ट्रेस के क्लोजअप बिकिनी शॉट्स पर बवाल मच गया था.

अंडरगारमेंट फ्लॉन्ट करने पर निया शर्मा पर भड़के लोग

टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा अपने बोल्ड लुक्स के चलते अक्सर ट्रोल्स के निशाने पर रहती हैं. निया बीते दिनों बोल्ड आउटफिट में मुंबई की सड़कों पर घूमती हुई दिखी थीं. निया ने व्हाइट क्रॉप टी-शर्ट पहनी हुई थी, जिसे उन्होंने लूज फिटिंग लो-राइज जॉगर्स पैंट्स के साथ स्टाइल किया. निया ने जॉगर्स पैंट्स को इतना नीचे करके पहना था कि उनका अंडरगारमेंट नजर आ रहा था. सड़क पर अंडरगारमेंट फ्लॉन्ट करने पर निया को लोगों ने खरी-खोटी सुनाई थी.

आलिया-शरवरी के बिकिनी सीन पर बवाल

'अल्फा' फिल्म के एक सीन में आलिया भट्ट और शरवरी को बिकिनी में दिखाया गया है. फिल्म में एक्ट्रेसेस के बिकिनी सीन पर लोगों ने आपत्ति जताई थी. कई यूजर्स का कहना था कि फिल्म में जबरदस्ती बिकिनी सीन डाले गए हैं.

Yash Raj spy movies are a masterclass in garbage filmmaking, starting with the fact that nobody taught these actors how to properly hold a gun. Leave it to Yash Raj to care more about bikini body casting than hiring a director who actually knows how to make a movie. #alpha pic.twitter.com/J7NouqmKW4 — Ayantika Chattopadhyay ( অয়ন্তিকা ) (@honubroto) July 3, 2026

मलाइका की बोल्ड लुक पर उठते हैं सवाल

मलाइका अरोड़ा भी अपने बोल्ड लुक्स को लेकर अक्सर ट्रोल्स के निशाने पर रहती हैं. 52 की उम्र में रिवीलिंग कपड़े पहनने पर मलाइका को अक्सर सोशल मीडिया पर खरी-खोटी सुनाई जाती है.

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उर्फी जावेद ने झेली ट्रोलिंग

उर्फी जावेद इंडस्ट्री की उन हसीनाओं में से एक हैं, जिन्हें शायद अपने कपड़ों पर सबसे ज्यादा ट्रोलिंग झेलनी पड़ी है. उर्फी जब करियर की शुरुआत में ब्रा पहनकर एयरपोर्ट पहुंची थीं, तो हर तरफ सनसनी मच गई थी. इतना ही नहीं बोल्ड और रिवीलिंग कपड़े पहनने पर उन्हें कई बार धमकियां भी मिल चुकी हैं.

फैशन या कपड़ों को लेकर अपनी राय रखना आम बात है, लेकिन किसी की पसंद को आड़ बनाकर उसके चरित्र पर कीचड़ उछालना सरासर गलत है. किसी भी बहस या आलोचना की एक सीमा होती है और सोशल मीडिया पर उस सीमा को लांघना न तो संस्कार हैं और न ही सभ्यता. दूसरों को उनके दायरे याद दिलाने से पहले, हमें अपनी मर्यादा नहीं भूलना चाहिए.

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