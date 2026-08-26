अखिलेश ने कहा 'मुखर बनो' तो डिंपल ने दिखाया तेवर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर की जंतर-मंतर प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी

लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी ने सरकार आने पर स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू करने का ऐलान किया. इसके तहत महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस दौरान अखिलेश और डिंपल यादव की बातचीत का एक खास वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है.

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लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने डिंपल यादव के साथ स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की घोषणा की. इस दौरान एक पत्रकार ने जब डिंपल यादव से सवाल करने की इजाजत मांगी, तो अखिलेश यादव ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, "आप किसी से भी सवाल कर सकते हैं." इसके बाद उन्होंने अपनी खास शैली में डिंपल से कहा, "मुखर बनो." पत्रकार ने पूछा कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए समाज से क्या उम्मीद रखी जाए, जिस पर डिंपल यादव ने जवाब दिया कि समाज के साथ मत चलिएगा, बंदिशों को तोड़ते हुए पूरे पैशन से आगे बढ़ें.

बकौल डिंपल- 'हम धन्यवाद देते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जिन्होंने हमें छात्र आंदोलन में जाने की परमिशन दी. इस आंदोलन से हमें शक्ति मिली है, इन बच्चों के हाथों हारी है ये सरकार.' इस बीच डिंपल ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर परमिशन नहीं मिलती तब भी हम जंतर-मंतर पर महिला ब्रिगेड के साथ छात्रों के लिए न्याय मांगने निकल पड़ते.

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दिल्ली आंदोलन और महिला सुरक्षा

दिल्ली आंदोलन का जिक्र करते हुए डिंपल ने कहा कि पुलिस की बैरीकेडिंग और घुटन भरे माहौल के बावजूद बच्चों के हौसले ने सत्ता के घमंड को तोड़ा. उन्होंने बताया कि बच्चों को डराया गया और करंट लगाया गया, लेकिन वे डरे नहीं. सपा की कोशिश होगी कि चुनाव में बीजेपी से ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया जाए.

सपा की स्त्री सम्मान समृद्धि योजना

समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की शुरुआत की जाएगी. इसके जरिए मोबाइल, लैपटॉप, पैसा, पाठशाला और प्रशिक्षण से महिला सशक्तिकरण का काम होगा. शुरुआत में महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपये दिए जाएंगे, जिनमें हर साल बढ़ोतरी होगी. सपा ने कहा कि पीडीए (PDA) में 'ए' का मतलब 'आधी आबादी' है.

शिक्षा और सुविधाओं पर बड़े ऐलान

इंटरमीडिएट पास हर छात्रा को लैपटॉप और आगे की पढ़ाई तथा नौकरियों के आवेदन की सुविधा मिलेगी. सरकारी स्कूलों में पूरी फीस माफ और प्राइवेट में आधी होगी. अनिवार्य महिला टॉयलेट, प्रतिमाह 2 दिन का अवकाश और 1090 पावर लाइन को मजबूत करने का वादा किया गया है. बंद किए गए 26,000 से ज्यादा स्कूल फिर से खोले जाएंगे.

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