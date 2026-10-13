scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सुल्तानपुर में राहुल गांधी के मानहानि केस में सुनवाई पूरी, इस दिन आएगा फैसला, अमित शाह पर की थी टिप्पणी

सुल्तानपुर में MP-MLA कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट इस मामले में 26 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगा. यह मामला 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार से जुड़ा है.

Advertisement
X
यह मामला 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार से जुड़ा है. (Photo: ITG)
यह मामला 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार से जुड़ा है. (Photo: ITG)

सुल्तानपुर में MP-MLA कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट इस मामले में 26 अक्टूबर 2026 को अपना फैसला सुनाएगा.

राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने पुष्टि की है कि फैसले की तारीख पर कोर्ट की तय प्रक्रिया के तहत राहुल गांधी MP-MLA कोर्ट में मौजूद रहेंगे. मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस पूरी हो चुकी है.

यह मामला 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार से जुड़ा है, जहां राहुल गांधी पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा था. इस टिप्पणी से नाराज होकर बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था.

सम्बंधित ख़बरें

कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए झूठे दावे (Photo: PTI)
प्रोटेस्ट के बीच एक्टिव हुआ PAK टूलकिट, राहुल गांधी को लेकर फैलाया यह झूठ
Rahul Gandhi(Photo: X/Rahul Gandhi)
मानहानि केस में राहुल को राहत, SC ने ट्रायल पर लगाई रोक
Rahul Gandhi March
विपक्षी सांसदों का राहुल गांधी के घर होगा जलपान
Delhi Protest Live Updates
रांका-सौरव हिरासत में, राहुल ने INDIA ब्लॉक के सांसदों को किया 'हाई-टी' पर इनवाइट
Rahul Gandhi and others during 'March for Democracy' by INDIA bloc leaders to the Supreme Court. (Photo: PTI)
प्रेस कॉन्फ्रेंस, जलपान... आज राहुल गांधी के घर INDIA ब्लॉक का जुटान

वहीं, राहुल गांधी से जुड़े एक अन्य मानहानि मामले में, जो प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी से जुड़ा है, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल पर रोक लगा दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस जारी किया है और चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है. यह मामला 2018 में राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर राहुल गांधी की कथित टिप्पणियों से जुड़ा हुआ है.

Advertisement

बता दें, राहुल ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 'कमांडर-इन-थीफ' और 'चोरों के सरदार' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मानहानि मामले में निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर फिलहाल रोक रहेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    VIDEO: भाई ने छीना मोबाइल तो 60 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ा 12 साल का बच्चा, घंटों अटकी परिजनों की सांसें |
    नौकरी बची रहे इसलिए नहीं करेंगे अप्रेजल! ZOHO फाउंडर ने कह दी बड़ी बात |
    'मैं ट्रॉमा में था...', राणाबाली में बच्चे को कड़ाही में डुबोने वाले ब्रिटिश एक्टर का छलका दर्द |
    नेहा बोरा की टीशर्ट पर 'खोपड़ी' की फोटो और ये मैसेज... नेपाल प्रोटेस्ट में भी दिखे थे इसके झंडे |
    Jodhpuri Kabuli Pulao Recipe: दूध-दही से बनाएं राजस्थान का फेमस जोधपुरी काबुली पुलाव, केसर-काजू से आएगा शाही स्वाद, मेहमान भी पूछेंगे रेसिपी! |
    SIERRA जैसी SUV लाने की तैयारी में जुटी JEEP... टाटा मोटर्स से मिलाया हाथ |
    Delivery Partner Rules: ना कोई अधिकार, गलती पर कटेंगे पैसे! डिलीवरी पार्टनर बनने के ये नुकसान |
    केशव प्रसाद मौर्य ने दिया '80-20' का नारा, MLC चुनाव में बीजेपी की जीत का किया दावा |
    JNU प्रोफेसर ने आरोपों को नकारा, BJP की महिला सांसद राष्ट्रपति से मिलने पहुंची |
    दिल्ली में रोजगार का नया मौका, महिलाओं और ट्रांसजेंडर को दिए जाएंगे 1,300 ई-ऑटो
    Advertisement