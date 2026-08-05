Kal Ka Rashifal 6 August 2026: सिंह राशि वाले कल खूब कमाएंगे धन, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष - घर में अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. परिवार में हर्ष आनंद बढ़ेगा. वाणी व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. सपरिवार भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. भव्यता पर जोर होगा. आर्थिक प्रबंधन मजबूत रहेगा. रक्त संबंधों में भरोसा बनाए रखेंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. बड़प्पन की सोच रहेगी. धनधान्य में वृद्धि बनी रहेगी. पैतृक संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे. योजनागत प्रयासों में गति बनाए रखेंगे.

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पेशेवर प्रभावशाली बने रहेंगे. कार्य प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. पेशेवर चर्चा में शामिल होंगे. जिम्मेदारी और वचन निभाएंगे. साहस बल पाएगा. आर्थिक सफलताएं बढ़त पर बनी रहेंगी. बचत कार्यों पर ध्यान देंगे. आकर्षक प्रस्तावों में वृद्धि होगी. हितलाभ को बढ़ावा मिलेगा. परंपरागत कार्य आगे बढ़ाएंगे.करीबियों में सबका साथ और समर्थन पाएंगे. परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. अतिथि का सम्मान करेंगे. निजी संबंध बल पाएंगे. मन के मामले संवरेंगे. योग्यजनों को प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम में मधुरता बढ़ेगी. भव्य आयोजन में शामिल होंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी.



शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: सिंदूरी लाल

कल का उपाय: देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. ओम् बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. आदर भाव बढ़ाएं.

वृष - नवीन प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. कला और सृजन की कोशिश तेज होंगी. सुखकर सूचनाएं मिल सकती हैं. परिचितों का सहयोग पाएंगे. वातावरण में सकारात्मकता बढ़ेगी. आर्थिक लाभ पर जोर रहेगा. स्मरण शक्ति को बल मिलेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. संस्कारों पर जोर बनाए रखेंगे. नीति नियम का पालन करेंगे. जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी. पारिवारिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. बजट के अनुरूप चलेंगे. खर्च पर नियंत्रण रखेंगे.

आधुनिकता को बढ़ावा देंगे. व्यवसायिक प्रयासों में गति आएगी. कामकाज में उम्दा स्थिति रहेगी. करियर कारोबार के लक्ष्य हासिल करेंगे. शुभ कार्य गति लेंगे. वित्तीय साख में वृद्धि होगी. बैंकिंग पर जोर बना रहेगा. समकक्ष भरोसा बनाए रखेंगे. विश्वसनीयता बढ़ेगी. साहस व सूझबूझ बढ़ाकर रखेंगे. सभी क्षेत्रों में अच्छा करेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. स्नेह भाव में वृद्धि होगी. बड़प्पन रखेंगे. प्रेम संबंधों में सकारात्मकता रहेगी.

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शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: कांसे के समान

कल का उपाय: देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. ओम् बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. तेजी बढ़ाएं.

मिथुन - आर्थिक चुनौतियों में धैर्य बनाए रखें. कार्ययोजनाओं को लंबित रख सकते हैं. जल्दबाजी निर्णय न लें. लक्ष्यगत स्पष्टता रखें. नीति नियमों का पालन रखें. लोभ में आकर जोखिमपूर्ण कार्यों से जुड़ने की चूक न करें. आवश्यक कार्यों को गति दे पाएंगे. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. रिश्तों के प्रति गंभीरता रहेगी. करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा. व्यवसायिक गलतियां करने से बचें. बहस विवाद में न पड़ें. व्यवस्था अनुशासन बने रहें. विनय विवेक बनाए रखें.

वाणिज्यिक कार्य में लापरवाही से बचें. पेशेवर पहल न करें. सूझबूझ से आगे बढ़ें. अफवाहों पर ध्यान न दें. विपक्षियों से सावधान रहें. लेनदेन स्पष्टता रखें. वित्तीय कार्यों में उलझन बढ़ेगी. निवेश के मामलों में हड़बड़ी न दिखाएं. व्यवस्था पर जोर दें. नीति नियमों में सजग रहेंगे. विभिन्न विषयों में ढिलाई से बचें.अहंकार में न आएं. भावनात्मक प्रयासों में धैर्य बढ़ाएं. व्यक्तिगत संबंधों में विनम्रता बनाए रखें. मित्रों के साथ प्रेम स्नेह बनाए रखें. स्वजनों के लिए अधिकाधिक प्रयास बनाए रखने का भाव रहेगा. मन के मामलों में विनय विवेक बनाए रखें. कमियों को अनदेखा करें. व्यर्थ बातों को त्यागें.

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शुभ अंक: 3, 5 और 6

शुभ रंग: वासंती

कल का उपाय: देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. ओम् बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. व्रत संकल्प बढ़ाएं.

कर्क - पेशेवर तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे. विविध प्रयासों में तेजी लाएंगे. भेंटवार्ता में उत्साह बनाए रखेंगे. उद्योग व्यापार में संवार की स्थिति रहेगी. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. सहकर्मियों और मित्रों का साथ रहेगा. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे. उपलब्धियों को बल मिलेगा. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. तर्कशीलता पर जोर बनाए रखेंगे. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. तेजगति से आगे बढ़ेंगे. प्रबंधन के प्रयास गति लेंगे. मित्रता बल पाएगी.

करियर आकर्षक रहेगा. व्यवसाय में प्रभाव बनाए रहेंगे. योजनाओं में व्यस्तता बढ़ेगी. रणनीति पर अमल बढ़ाएंगे. विविध प्रयास बनाए रखेंगे. कार्य ऊर्जा बेहतर रहेगी. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. आर्थिक लेनदेन में पहल बनाए रखेंगे. व्यापार में शुभता का संचार रहेगा. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. उन्नति एवं विस्तार पर फोकस रखेंगे. वित्तीय गतिविधियों में समय देंगे. स्पर्धा का भाव रखेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर नजर बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संतुलन बनाए रखेंगे. मनोबल उच्च रहेगा.

शुभ अंक: 2, 3 और 6

शुभ रंग: भगवा

कल का उपाय: देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. ओम् बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. सक्रिय रहें.

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सिंह - सभी क्षेत्रों में प्रबंधन बेहतर बनाए रखेंगे. कारोबारी सकारात्मकता को बढ़ावा मिलेगा. सहयोगियों में सामंजस्यता बढ़ेगी. प्रशासन से संबंधी कार्यों में गति रखेंगे. सहयोग समर्थन का भाव रखेंगे. पैतृक एवं प्रशासनिक कार्य संवरेंगे. विभिन्न स्त्रोतों से लाभ की संभावना रहेगी. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. योजनाओं को समर्थन मिलेगा. मान सम्मान व प्रभाव में वृद्धि होगी. सहज संवाद बनाए रखेंगे. पेशेवर वार्ताएं संवरेंगी.करियर कारोबार अपेक्षित उन्नति की संभावना बनी रहेगी.

पेशेवरों के लिए उचित अवसर बनेंगे. अधिकारीगण सहयोगी होंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुचि बढ़ी रहेगी. प्रेम में धैर्य और विश्वास बनाए रखेंगे. संबंधों को मजबूत बनाएंगे. संकोच दूर होगा. जरूरी बात कह पाएंगे. प्रियजनों से संबंध सुखद बनेंगे. व्यक्तिगत पक्ष मजबूत होगा. सभी का भरोसा जीतेंगे. सुखद पल साझा करेंगे. मित्रों का ध्यान रखेंगे. प्रिय विश्वसनीय रहेंगे. मनोबल में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सुख सौख्य बढ़ेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: स्वर्णिम

कल का उपाय: देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. ओम् बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. वचन पालन बनाए रखें.

कन्या - भाग्य से लाभ में वृद्धि होगी. विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां बढ़ेंगी. कार्ययोजनाएं गति लेंगी. लक्ष्य साधने में सफल रहेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर होगा. सफलता का प्रतिशत संवार पर रहेगा. आस्था और भक्ति बढ़ाएंगे. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. भेंटवार्ता में बेहतर होंगे. धार्मिक आयोजनों में रुचि लेंगे. कार्य व्यापार में तेजी रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. परिस्थितियां बेहतर होंगी. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. आस्था विश्वास से सभी मामले सधेंगे. व्यावसायिक पक्ष बल पाएगा. कारोबार में सकारात्मक प्रदर्शन बनाए रखेंगे. सबको प्रभाव में बनाए रखेंगे. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. उधार से बचेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. पेशेवर संबंध संवरेंगे.

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अनुबंधों को गति देंगे. वित्तीय कार्य साधेंगे. आय उम्मीद से अच्छी रहेगी. वाणिज्यिक मामले बनेंगे. कार्यक्षमता बढ़ेगी. आय के स्त्रोत खुलेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. प्रेम के मामले संवार पाएंगे. संबंधों में उमंग उत्साह दिखाएंगे. अपनों से शुभ संदेश प्राप्त होंगे. सभी प्रसन्न रहेंगे. रिश्तों में बड़प्पन रखेंगे. प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे. यात्रा पर जा सकते हैं. व्यवहार में मिठास बढ़ेगी. परिजनों के साथ सुखद पल बनेंगे. मैत्री संबंध मजबूती पाएंगे.

शुभ अंक: 3, 5 और 6

शुभ रंग: खाकी

कल का उपाय: देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. ओम् बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. सरलता बनाए रखें.

तुला - कार्य व्यापार में जल्दबाजी न दिखाएं. संबंधों में धैर्य बनाए रखें. परिवार में सबकी सहमति पर जोर देंगे. सलाह का सम्मान करें. रक्त संबंधों में शुभता रहेगी. अपनों के सहयोग पाएंगे. स्वास्थ्य से समझौता नहीं करें. घर के मामलों में सीख सलाह और गंभीरता बनाए रखें. व्यवहार में मिठास बढ़ाएं. सबका सम्मान रखें. सहज गति से आगे बढ़ें. नीति नियमों पर फोकस रहेगा. पहल करने से बचेंगे. व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन न करें. विनम्रता से काम निकालेंगे.

कार्यगति संतुलित बनाए रखें. बजट बढ़ा हुआ रहेगा. सावधानी बनाए रखें. कामकाज में स्पष्टता रखें. अनुशासन और नियंत्रण बढ़ाएं. आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. वित्तीय लाभ सामान्य रहेगा. संवेदनशीलता से आगे बढ़ेंगे. आकस्मिक परिणाम संभव हैं. तात्कालिक विषयों पर फोकस बढ़ाएं. अपनों से सीख सलाह बनाए रखेंगे.परिवार में भेंट संवाद बढ़ाएं. भावुकता से बचें. प्रियजनों की अनदेखी न करें. जरूरी सूचना मिल सकती है. परिवार के लोग सहयोग रखेंगे. परामर्श से कार्य करें. सहजता बनाए रहें. निजी संबंधों को महत्व दें. मित्रगण साथ बनाए रखें. रिश्तों में सहनशीलता से काम लें.

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शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: क्रीम कलर

कल का उपाय: देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. ओम् बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. सतर्क रहें.

वृश्चिक - महत्वपूर्ण कार्यों को मिलकर पूरा करने का भाव रहेगा. साझेदारियों को गति देंगे. उद्योग व्यापार को आगे बढ़ाए रखेंगे. संबंध मजबूत बनाने में सफल रहेंगे. सहकारिता में वृद्धि होगी. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. टीम वर्क पर जोर रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों में सहजता रहेगी. नेतृत्व क्षमता संवार पाएगा. साथी समकक्ष सहयोगी होंगे. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. प्रभावकारी प्रयासों को गति मिलेगी. साख सम्मान बढ़त पर बना रहेगा. संकोच कम होगा.

सहभागिता पर जोर बना रहेगा. कार्यों वक्त पर पूरा करेंगे. सक्रियता में वृद्धि होगी. विभिन्न कार्यों में बेहतर रहेंगे. संतुलन सामंजस्य पर जोर बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. वित्तीय मामले बल पाएंगे. वाणिज्यिक लक्ष्यों को पूरा करेंगे. टीमवर्क में बेहतर रहेंगे. करीबी उपलब्धि हासिल करेंगे. स्थायित्व के प्रयास आगे बढ़ाएंगे. स्थाई संपत्ति बल पाएगी. दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी. निजी मामले संवार पर रहेंगे. मन के मामलों में मजबूती आएगी. प्रेम के संबंध घनिष्ठ होंगे. घर में सुख सौख्य बना रहेगा. मित्रों का साथ विश्वास पाएंगे. भेंट मुलाकात असरदार रहेगी. अपनों को दिया वचन निभाएंगे. परिवार में समय देंगे.

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शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: लाल

कल का उपाय: देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. ओम् बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. आपसी मदद बनाए रखें.

धनु - कार्य व्यापार में विनय विवेक से आगे बढ़ें. मेहनत लगन से कार्य करें. निर्णय लेने में उलझन बनी रह सकती है. आर्थिक प्रयास सामान्य बनेंगे. संबंधों में सहजता बनी रहेगी. सेवा क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वरिष्ठों और अनुभवियों से बनाए रखेंगे. परस्पर सामंजस्य पर जोर देंगे. सोच विचारकर निर्णय लेंगे. कामकाजी गतिविधियों में रुटीन संवारें. सहजता सरलता से आगे बढ़ें. जिद व अहंकार को त्यागें. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. बजट से चलेंगे. लापरवाही पर अंकुश रखें.

कार्ययोजनाओं को रुटीन रखें. समय सीमा का पालन बढ़ाए. उधार में लेनदेन न करें. पेशेवरता बनाए रखें. नियम व अनुशासन रखें. कामकाज में सजगता बनाए रखें.भेंटवार्ता में उतावलापन न दिखाएं. कार्यक्षमताएं बढ़त पाएंगी. पेशेवर संबंधों में स्पष्टता बनाए रखें. विपक्ष सक्रियता दिखाएगा. परिश्रम पर जोर रहेगा. ठगी की आशंका है.व्यर्थ बातों में न आएं. प्रेम स्नेह के मामलों में पहल व दिखावे से बचें. अपनों का मान सम्मान रखेंगे. धैर्य सबका का आदर करेंगे. वचन निभाएंगे. सामंजस्य बढ़ाएंगे. भरोसा बनाए रखें. तथ्यों पर ध्यान दें. बहकावे में नहीं आएंगे. अपरिचित से दूरी रखेंगे.स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. समकक्ष सहयोगी होंगे. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें. अतिउत्साह में नहीं आएंगे. मनोबल बना रहेगा.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: केशरिया

कल का उपाय: देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. ओम् बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. श्रमशील बनें.

मकर - परिचितों के साथ शुभ सूचनाएं साझा कर सकते हैं. निजी संवाद को सहजता से आगे बढ़ा पाएंगे. मित्र संवाद संवेदनशील बने रहेंगे. जरूरी कार्य समय से करेंगे. प्रतिस्पर्धा में बेहतर बने रहेंगे. बड़ों की बात सुनेंगे. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. साहस से आगे बढ़ते रहेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. करीबियों के साथ स्मरणीय समय बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. व्यवस्था मजबूत रखेंगे.

करियर व्यापार पर फोकस बनाए रखेंगे. पेशेवर अड़चन कम होंगी. सकारात्मक परिणाम बनेंगे. सक्रियता दिखाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन से जगह बनाएंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. लेनदेन के मामलों में स्पष्टता बनाए रखेंगे. संपर्क का लाभ मिलेगा. प्रशासन प्रबंधन को बल मिलेगा. वित्तीय प्रयासों में सक्रियता बनी रहेगी. जीत का भाव रहेगा. निजी प्रदर्शन में आगे रहेंगे. बुद्धि से कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बना रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: पीतवर्ण

कल का उपाय: देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. ओम् बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. नए दोस्त बनाएं.

कुंभ - परिवार में आपसी मतभेद न उभरने दें. समकक्षों का साथ पाएंगे. व्यापार में शुभता का संचार रहेगा. व्यर्थ बातों में आने से बचें. पारिवारिक विषयों को बल मिलेगा. करियर व्यापार में उत्साह रहेगा. विविध गतिविधि व रुटीन संवारेंगे. पेशेवरों का समर्थन पाएंगे. सहजता से आगे बढ़ते रहें. घरेलु मामलों में पहल से बचें. अनुकूलता का प्रतिशत सामान्य रहेगा. जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे. संवेदनशीलता दिखाएंगे. भावावेश में नहीं आएं. वचन पूरा करें. जिम्मेदारी निभाएं.

कामकाजी रुटीन पर जोर होगा. विविध प्रयास सहज गति बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक मामलों में जल्दबाजी न दिखाएं. व्यवहार पर सकारात्मक अंकुश रखें.आर्थिक लाभ पर फोकस रखें. भवन व वाहन क्रय कर सकते हैं. भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होगी. जिम्मेदारों और वरिष्ठों की सुनेंगे. नियम कानून बनाए रखेंगे.उतावलेपन से बचें. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ाएं. भेंटवार्ता में पहल व दिखावे पर अंकुश रखें. परिजनों की इच्छा का सम्मान करें. बड़प्पन रखेंगे. सगे संबंधियों को समय देंगे. जरूरी बातें कहने में धैर्य दिखाएं. रिश्तों में विश्वास बनाए रखें. व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी. स्वयं पर फोकस रहेगा. स्वास्थ्य जांच नियमित बनाए रखेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक: 3, 6 और 8

शुभ रंग: फिरोजी

कल का उपाय: देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. ओम् बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. अहंकार में न आएं.

मीन - सामाजिक प्रयासों को गति देंगे. वाणिज्यिक कार्यों में आगे रहेंगे. साथियों संग मिलकर कार्य करने का भाव रहेगा. साहसी व्यक्ति से भेंट होगी. पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. सहकार और सक्रियता रखेंगे. अनुभव और योग्यता का लाभ मिलेगा. तेजी बनाए रखेंगे. यात्रा की संभावना बनी रहेगी. फोकस रखेंगे. सहज व्यवहार रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. तात्कालिक लक्ष्य पूरे करेंगे. पारिवारिक मामलों में रुचि लेंगे. कारोबारी यात्रा हो सकती है. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे.

कार्यक्षेत्र के विस्तार के संकेत हैं. वाणिज्यिक लक्ष्यों को पूरा करेंगे. भेंटवार्ता असरदार रहेगी. लाभ बेहतर रहेगा. करियर कारोबार में इच्छित परिणाम बनेंगे. प्रदर्शन संवार पाएगा.वित्तीय पक्ष सबल रहेगा. सहकारिता को बढ़ावा देंगे. वाणिज्यिक संबंधों का लाभ उठाएंगे. उम्मीद के अनुरूप रहेगा. कारोबारी यात्रा हो सकती है. मामले लंबित रखने से बचेंगे. महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलेंगी. अतिथि का आदर सत्कार करेंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. रिश्तों में सहजता संतुलन रखेंगे. मन के मामले अनुकूल रहेंगे. अपनों से भेंट होगी. सहज चर्चाओं में शामिल होंगे. संपर्क पर जोर होगा. प्रेम संबंधों में शुभता बनी रहेगी. विविध प्रयासों में गति आएगी. स्वास्थ्य देखें. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. मनोबल ऊंचा बना रहेगा.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: पीला

कल का उपाय: देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. ओम् बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. प्रवचन सुनें.

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