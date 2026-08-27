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Noida: रक्षाबंधन से पहले Noida Metro हुई फुल, बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर भारी भीड़

रक्षाबंधन से पहले नोएडा में यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ गई है. गुरुवार शाम बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग घर जाने के लिए पहुंचे. प्लेटफॉर्म से लेकर प्रवेश और निकास द्वार तक यात्रियों की भीड़ नजर आई. ऑफिस की छुट्टी के बाद दिल्ली और अन्य शहरों की ओर जाने वालों की संख्या बढ़ने से मेट्रो सेवाओं पर दबाव दिखाई दिया.

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स्टेशन पर दिखा यात्रियों का सैलाब.(Photo: Screengrab)
स्टेशन पर दिखा यात्रियों का सैलाब.(Photo: Screengrab)

रक्षाबंधन से पहले अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने घर लौटने वालों की संख्या बढ़ने से नोएडा में यातायात का दबाव बढ़ गया है. गुरुवार शाम बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली. बड़ी संख्या में लोग नोएडा से दिल्ली और दूसरे शहरों की ओर रवाना होने के लिए स्टेशन पहुंचे.

दफ्तरों में छुट्टी होने के बाद स्टेशन पर अचानक यात्रियों की संख्या बढ़ गई. प्लेटफॉर्म के अलावा प्रवेश और निकास वाले हिस्सों में भी लोगों की भीड़ दिखाई दी. ट्रेन में सवार होने के लिए यात्रियों को काफी देर इंतजार करना पड़ा. भीड़ बढ़ने के कारण मेट्रो में चढ़ने के दौरान लोगों को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी.

यह भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा के किसानों के लिए बड़ा ऐलान! 55.5 फीसदी बढ़ा मुआवजा, 6% प्लॉट का भी मिलेगा

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स्टेशन पर उमड़ी भीड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया है. वीडियो में बड़ी संख्या में यात्री ट्रेन का इंतजार करते नजर आ रहे हैं. त्योहार से पहले घर पहुंचने की जल्दी के बीच स्टेशन पर सामान्य दिनों की तुलना में काफी अधिक भीड़ दिखाई दी.

देखें वीडियो...

त्योहार से पहले बढ़ा यात्रियों का दबाव

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रक्षाबंधन के कारण नोएडा से दिल्ली और अन्य शहरों की तरफ जाने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है. परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए कई लोग दफ्तरों की छुट्टी के बाद सीधे मेट्रो स्टेशन पहुंचे. इसी वजह से शाम के समय बोटेनिकल गार्डन स्टेशन पर यात्रियों का दबाव ज्यादा दिखाई दिया.

त्योहार के नजदीक आने के साथ सार्वजनिक परिवहन पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है. नोएडा से दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों के अलावा दूसरे शहरों की तरफ निकलने वाले लोग भी मेट्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके चलते स्टेशन के कई हिस्सों में यात्रियों की आवाजाही काफी बढ़ गई.

रात तक भीड़ बने रहने की संभावना जताई जा रही है. रक्षाबंधन से पहले घर लौटने वाले यात्रियों की संख्या और बढ़ सकती है. ऐसे में बोटेनिकल गार्डन समेत अन्य प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर भी यात्रियों का दबाव बढ़ने की संभावना है.

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