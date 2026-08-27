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रक्षाबंधन से पहले दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भयंकर जाम, वीडियो में दिखी वाहनों की लंबी कतार

रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर गुरुवार शाम गाजियाबाद की प्रमुख सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया. दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर लंबी कतारें नजर आईं, जबकि एनएच-09 पर डासना से मेहरौली कट तक यातायात धीमा रहा. लालकुआं, जीटी रोड, अंबेडकर रोड और मेरठ तिराहे पर भी यातायात प्रभावित हुआ. ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा संभालकर वाहनों को निकालने का प्रयास किया.

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रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर लगा भयंकर जाम. (Photo: Screengrab)
रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर लगा भयंकर जाम. (Photo: Screengrab)

रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर गुरुवार शाम गाजियाबाद की प्रमुख सड़कों पर अचानक वाहनों का दबाव बढ़ गया. दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे यानी डीएमई पर वाहनों की संख्या बढ़ने के कारण कई जगह यातायात धीमी गति से चलता नजर आया. एक्सप्रेसवे के पास स्थित ऊंची आवासीय सोसायटियों से बनाए गए वीडियो में सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें दिखाई दीं. रक्षाबंधन के लिए लोग अपने घरों और रिश्तेदारों के यहां जाने के लिए निकले. इसी दौरान कार्यालयों से घर लौटने वाले लोगों की संख्या भी अधिक रही. दोनों वजहों से शाम के समय सड़कों पर सामान्य दिनों की तुलना में वाहनों का दबाव बढ़ गया.

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के एक्जिट पर जाम की एक प्रमुख वजह सड़क का दो लेन में सीमित होना बताया गया है. पीछे से आने वाला आठ लेन का यातायात जब इस हिस्से में शामिल होता है तो टर्न के पास वाहनों का दबाव बढ़ जाता है. इस कारण इस हिस्से में वाहनों की रफ्तार धीमी हो जाती है और जाम की स्थिति बनती है. गुरुवार शाम भी वाहनों का दबाव बढ़ने के बाद यहां लंबी कतारें नजर आईं.

आठ लेन का ट्रैफिक दो लेन में सिमटा

डीएमई के अलावा एनएच-09 पर भी यातायात प्रभावित रहा. डासना से मेहरौली कट के बीच वाहनों की रफ्तार धीमी रही. त्योहार के कारण बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकले, जिसके चलते इस मार्ग पर भी यातायात का दबाव बढ़ गया. गाजियाबाद के लालकुआं, जीटी रोड, अंबेडकर रोड और मेरठ तिराहे पर भी वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही. कई स्थानों पर वाहनों को धीमी गति से आगे बढ़ना पड़ा.

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रक्षाबंधन को लेकर पहले से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई थी. इसके बावजूद शाम के समय सड़कों पर अतिरिक्त दबाव देखने को मिला. ट्रैफिक पुलिस की टीमें प्रमुख मार्गों पर तैनात रहीं और यातायात को सामान्य रखने के लिए वाहनों को निकालने का प्रयास करती रहीं. भारी यातायात को देखते हुए कुछ स्थानों पर वाहनों को डायवर्ट भी किया गया. इसका असर वैकल्पिक मार्गों पर भी दिखाई दिया और वहां वाहनों का दबाव बढ़ गया. ट्रैफिक पुलिस की टीमें लगातार प्रमुख चौराहों और मार्गों पर यातायात को नियंत्रित करने में जुटी रहीं. वाहनों को आगे बढ़ाने और जाम की स्थिति को कम करने के प्रयास किए गए.

देर शाम तक कई रास्तों पर धीमी रफ्तार

ट्रैफिक पुलिस के प्रयासों के बावजूद देर शाम तक गाजियाबाद के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात धीमी गति से चलता रहा. डीएमई और एनएच-09 के साथ दूसरे प्रमुख रास्तों पर भी वाहनों का दबाव बना रहा. रक्षाबंधन से पहले सड़कों पर बढ़ी भीड़ ने शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था को प्रभावित किया.  डीएमई पर वाहनों की लंबी कतारें और एनएच-09 पर धीमी रफ्तार इसकी तस्वीर दिखाती रही. 

लालकुआं, जीटी रोड, अंबेडकर रोड और मेरठ तिराहे पर भी यातायात प्रभावित रहा. भारी वाहनों के दबाव के कारण कुछ स्थानों पर डायवर्जन किया गया, लेकिन वैकल्पिक रास्तों पर भी वाहनों की संख्या बढ़ गई. रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर सड़कों पर दिखी यह स्थिति त्योहार के लिए लोगों की आवाजाही बढ़ने के साथ सामने आई. शाम के समय कार्यालयों से लौटने वाले लोग और त्योहार के लिए घरों से निकले लोग एक साथ सड़कों पर रहे. इस दौरान डीएमई के एक्जिट पर दो लेन में सिमटती सड़क और पीछे से आने वाले आठ लेन के यातायात के कारण वाहनों का दबाव अधिक दिखाई दिया. ट्रैफिक पुलिस की टीमें देर शाम तक यातायात को सामान्य करने में जुटी रहीं.

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