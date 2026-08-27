पुराना स्मार्टफोन करेगा 8,000 रुपये वाले डिवाइस का काम! ऐसे करें इस्तेमाल

अगर आपके घर में भी कोई पुराना स्मार्टफोन रखा है और आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप उसकी मदद से एक हाईटेक डिवाइस बना सकते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में 8,000 रुपये से शुरू होती है.

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नया स्मार्टफोन खरीदने के बाद अक्सर लोग पुराने फोन को आउटडेटेड समझकर रख देते हैं या फेंक देते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. पुराने स्मार्टफोन इतने काम के होते हैं कि वे कई छोटे-बड़े टास्क आसानी से कर सकते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि पुराने स्मार्टफोन की मदद से आप अपने ऑफिस या गेमिंग सेटअप को और शानदार कैसे बना सकते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में.

जानिए कैसे बनाएं 8,000 रुपये वाला डिवाइस पुराने स्मार्टफोन से

काम करते समय या गेमिंग के दौरान आपको रोज बार-बार एक ही ऐप्स को खोलना पड़ता है. कई बार ऐसा भी होता है कि आपको तुरंत कोई ऐप खोलना होता है. ऐसे काम के लिए मार्केट में स्टीम डेक जैसे डिवाइस आते हैं.

इन डिवाइस में आप अपने पसंदीदा ऐप्स को सेट कर सकते हैं और एक क्लिक करते ही वह ऐप खुल जाता है. इस फीचर की मदद से आपका काम काफी आसान हो जाता है.

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लेकिन इन डिवाइस की कीमत करीब 8,000 रुपये से शुरू होती है. ऐसे में अगर आपके पास पुराना स्मार्टफोन है, तो आप बिना ज्यादा पैसे खर्च किए खुद का स्ट्रीम डेक बना सकते हैं.

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इंस्टॉल करें ऐप

सबसे पहले घर में रखे पुराने स्मार्टफोन को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ एक ही Wi-Fi नेटवर्क से कनेक्ट करें.

इसके बाद स्मार्टफोन में Macro Deck नाम का ऐप डाउनलोड करें. इसके साथ ही अपने वर्कस्टेशन यानी कंप्यूटर या लैपटॉप में भी इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा.

ऐप और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद दोनों डिवाइस को आपस में कनेक्ट करना होगा. इसके लिए अपने कंप्यूटर में Macro Deck खोलें. यहां आपको एक IP एड्रेस और होस्ट की जानकारी दिखाई देगी. इसे अपने मोबाइल में डालकर दोनों डिवाइस को कनेक्ट कर दें.

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ऐसे सेट करें अपने पसंदीदा ऐप्स

कनेक्ट होने के बाद आपको Macro Deck में अलग-अलग बॉक्स बनाने का ऑप्शन मिलेगा. इन बॉक्स में आप अपने पसंदीदा ऐप्स और शॉर्टकट सेट कर सकते हैं.

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इसके बाद आप मोबाइल की स्क्रीन पर दिए गए किसी भी बॉक्स पर क्लिक करके उस ऐप या कमांड को तुरंत चला सकते हैं.

इस तरह बिना कोई महंगा डिवाइस खरीदे आपका पुराना स्मार्टफोन ही स्ट्रीम डेक की तरह काम करने लगेगा.

मोबाइल की मदद से स्ट्रीम डेक बनाने के बाद आपके सेटअप को एक शानदार लुक मिलेगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा. साथ ही, आपके पैसे भी बच जाएंगे.

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