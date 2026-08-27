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How to Stop Hairfall: बारिश-मॉनसून में तेजी से झड़ रहे हैं बाल? सिर पर इस तरह लगाएं प्याज का रस, हेयरफॉल की होगी छुट्टी

How to Stop Hairfall: अगर बारिश-मॉनसून में आपके बाल भी तेजी से झड़ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए तो यहां हम आपको घर पर प्याज के तेल की ट्रिक बता रहे हैं. प्याज का तेल बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और साथ ही हेयरफॉल भी रोकता है.

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बालों का झड़ना रुकेगा (Photo: ITG)
बालों का झड़ना रुकेगा (Photo: ITG)

मॉनसून और बारिश के मौसम में हवा में नमी बढ़ने के कारण स्कैल्प पर चिपचिपाहट और पसीना ज्यादा जमा होने लगता है. इससे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और बाल गुच्छों में टूटने-झड़ने लगते हैं. अगर आप भी बारिश के दिनों में भारी हेयर फॉल से परेशान हैं और नए बाल उगाना चाहती हैं तो प्याज का रस और नारियल का तेल का मेल आपके लिए सबसे अचूक घरेलू नुस्खा है.

प्याज के रस में मौजूद भरपूर सल्फर और एंटी-ऑक्सीडेंट्स सिर में रक्त संचार को बढ़ाते हैं और बंद पोर्स को खोलकर नए बाल उगाने में मदद करते हैं, जबकि नारियल का तेल इसमें मौजूद तीखी गंध को कम कर बालों को जड़ों से पोषण और नमी देता है. आइए जानते हैं इसे इस्तेमाल करने का सबसे सही तरीका.

सामग्री (Ingredients)

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ताजा प्याज का रस - 2 से 3 बड़े चम्मच (बालों की लंबाई के अनुसार)

शुद्ध नारियल का तेल - 2 बड़े चम्मच

नींबू का रस - 1/2 छोटा चम्मच (अगर मॉनसून में डैंड्रफ की शिकायत हो)

कॉटन बॉल (रुई) - लगाने के लिए

बनाने और इस्तेमाल का तरीका 

1 मध्यम आकार का लाल प्याज लें. इसे छीलकर कद्दूकस करें या मिक्सी में पीस लें. अब एक महीन सूती कपड़े या छलनी की मदद से निचोड़कर ताजा रस निकाल लें.

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प्याज के रस में 2 बड़े चम्मच नारियल का तेल और 1/2 छोटा चम्मच नींबू का रस मिलाएं. तीनों को चम्मच से अच्छे से फेंट लें ताकि तेल और रस आपस में मिल जाएं.

बाल लगाने से पहले ध्यान रखें कि आपके बालों में अत्यधिक गंदगी न हो. कंघी से बालों को सुलझा लें.

कॉटन बॉल को इस मिश्रण में डुबोएं और अपने बालों के सेक्शन बनाकर सीधे स्कैल्प पर लगाएं. जहां बाल ज्यादा पतले हो रहे हों या झड़ रहे हों, वहां अच्छे से लगाएं.

उंगलियों के पोरों से 5 से 7 मिनट तक सर्कुलर मोशन में स्कैल्प की हल्की मसाज करें ताकि मिश्रण जड़ों में समा जाए.

इस हेयर पैक को बालों में 30 से 40 मिनट के लिए लगा रहने दें.

40 मिनट बाद किसी माइल्ड या सल्फेट-फ्री शैम्पू से बालों को अच्छे से धो लें ताकि प्याज की गंध पूरी तरह निकल जाए.

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