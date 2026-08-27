बिजनौर के नए SP केके बिश्नोई को छात्राओं ने बांधी राखी, भावुक हुआ माहौल

रक्षाबंधन के पावन पर्व पर जेपी स्कूल की छात्राओं ने पुलिस अधिकारियों के साथ त्योहार मनाया. छात्राओं ने पुलिस अधीक्षक और पुलिसकर्मियों की कलाई पर राखी बांधी. इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को अपना भाई मानते हुए उनके सुरक्षित और स्वस्थ जीवन की कामना की. राखी बांधने के इस आयोजन में भाई-बहन के रिश्ते के साथ सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारे का संदेश भी दिखाई दिया. छात्राओं ने कहा कि पुलिसकर्मी दिन-रात अपनी ड्यूटी निभाते हुए समाज की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

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छात्राओं ने कहा कि त्योहारों के दौरान जब लोग अपने परिवार के साथ खुशियां मनाते हैं, उस समय भी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं. उनकी जिम्मेदारी होती है कि आम लोग सुरक्षित माहौल में अपने परिवार के साथ त्योहार मना सकें. इसी भावना के साथ छात्राओं ने पुलिस अधिकारियों की कलाई पर राखी बांधी और उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया. राखी बांधने के दौरान माहौल भावुक और आत्मीय हो गया.

पुलिस अधीक्षक ने भी दी शुभकामनाएं

रक्षाबंधन समारोह के दौरान पुलिस अधीक्षक ने छात्राओं को पर्व की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि रक्षाबंधन सिर्फ भाई-बहन के रिश्ते का पर्व नहीं है. यह एक-दूसरे की सुरक्षा, सम्मान और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करने का अवसर भी है. उन्होंने छात्राओं के साथ इस आयोजन को आत्मीय जुड़ाव का माध्यम बताया.

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कार्यक्रम के दौरान स्कूल की छात्राओं और पुलिस अधिकारियों के बीच बातचीत भी हुई. छात्राओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली और समाज में पुलिस की भूमिका को लेकर अपनी जिज्ञासाएं साझा कीं. पुलिसकर्मियों ने छात्राओं के सवालों का जवाब देते हुए उन्हें कानून के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि किसी भी परेशानी की स्थिति में बिना डर पुलिस की मदद लेनी चाहिए. साथ ही छात्राओं को अपने अधिकारों के प्रति भी सजग रहने के लिए कहा गया.

इस आयोजन के जरिए पुलिस और आम लोगों के बीच बेहतर संवाद और विश्वास का संदेश भी दिया गया. छात्राओं की तरफ से पुलिस अधिकारियों को राखी बांधने की पहल ने दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत किया. पुलिसकर्मी समाज की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं. ऐसे में रक्षाबंधन के अवसर पर छात्राओं ने उनके साथ त्योहार मनाकर उनके प्रति सम्मान और अपनत्व की भावना जाहिर की.

राखी ने मजबूत किया पुलिस और जनता का रिश्ता

रक्षाबंधन के इस आयोजन में भाई-बहन के पारंपरिक रिश्ते के साथ सामाजिक सौहार्द, आपसी सम्मान और समरसता की भावना भी दिखाई दी. छात्राओं ने पुलिसकर्मियों की कलाई पर राखी बांधकर यह संदेश दिया कि समाज की सुरक्षा में योगदान देने वाले पुलिसकर्मी भी परिवार और समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. आयोजन के दौरान छात्राओं ने पुलिसकर्मियों के सुरक्षित जीवन की कामना की. वहीं पुलिस अधिकारियों ने भी छात्राओं को आगे बढ़ने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की शुभकामनाएं दीं.

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अंत में पुलिस अधिकारियों और छात्राओं ने एक-दूसरे को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं. इस आयोजन ने पुलिस और छात्राओं के बीच विश्वास, सम्मान और अपनत्व की भावना को और मजबूत किया. रक्षाबंधन के मौके पर हुई इस पहल ने त्योहार के पारंपरिक भाव को सामाजिक जुड़ाव और भाईचारे से जोड़ने का संदेश दिया.

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