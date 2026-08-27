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श्वेता तिवारी को गालियां देने वालों पर एक्शन, राज ठाकरे ने मंगवाई माफी! भेजी हाथ से लिखी चिट्ठी

श्वेता तिवारी ने सोशल मीडिया पर अभद्र कमेंट करने वालों के खिलाफ आवाज उठाई थी. अब MNS सदस्य ने आरोपी को खोजकर उसका फोन नंबर और माफी की चिट्ठी एक्ट्रेस को भेजी है.

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श्वेता को मिली माफी की चिट्ठी! (Photo: Instagram)
श्वेता को मिली माफी की चिट्ठी! (Photo: Instagram)

‘कसौटी जिंदगी की’ फेम श्वेता तिवारी इन दिनों सोशल मीडिया पर महिलाओं के साथ होने वाली बदसलूकी को लेकर खुलकर आवाज उठा रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे कमेंट्स और मैसेज के स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, जिनमें उनके साथ बेहद आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था. श्वेता ने इन लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट भी शेयर किए थे.

मामला तब और गरमा गया जब श्वेता ने सवाल उठाया कि क्या खुद को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे का समर्थक बताने वाले लोगों का महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करना सही है? हालांकि, अब एक्ट्रेस ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने उनके साथ बदतमीजी की थी, उनका राज ठाकरे की पार्टी से कोई लेना-देना नहीं था.

MNS सदस्य ने श्वेता से किया संपर्क

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श्वेता ने अपने नए पोस्ट में बताया कि उनकी शिकायत सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही. उनकी पोस्ट देखने के बाद MNS की सदस्य स्नेहल अडारकर ने उनसे संपर्क किया और पूरे मामले पर सफाई दी.

श्वेता के मुताबिक, स्नेहल ने उन्हें साफ तौर पर बताया कि MNS महिलाओं के खिलाफ इस तरह की भाषा और व्यवहार का न तो समर्थन करती है और न ही इसे पसंद करती है. साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि श्वेता को गालियां देने वाले लोग पार्टी के सदस्य नहीं थे. श्वेता ने स्नेहल और MNS की टीम का शुक्रिया अदा किया और बताया कि उन्होंने बिना बार-बार याद दिलाए मामले को गंभीरता से लिया और आरोपी व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश की.

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श्वेता ने बताई पूरी कहानी

‘बिग बॉस’ की विनर रह चुकीं श्वेता ने अपने पोस्ट में लिखा- कुछ दिन पहले मैंने कुछ ऐसी स्टोरीज शेयर की थीं, जिनमें दिखाया था कि कुछ पुरुष बिना किसी वजह के महिलाओं के लिए बेहद घटिया और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे. मैंने उनके इंस्टाग्राम अकाउंट भी शेयर किए थे, क्योंकि मुझे सच में लगता है कि जो लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं, उन्हें यह सोचने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए कि वे ऐसा करके आसानी से बच निकलेंगे. मैंने राज ठाकरे जी से भी सवाल किया था कि क्या जो लोग खुद को उनका समर्थक बताते हैं, उनका इस तरह का व्यवहार करना सही है.

उन्होंने आगे बताया- इसके तुरंत बाद MNS पार्टी की स्नेहल ने मुझसे संपर्क किया. उन्होंने मुझे बहुत साफ तौर पर बताया कि वे महिलाओं के साथ इस तरह के व्यवहार को बिल्कुल पसंद या सपोर्ट नहीं करते. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसमें शामिल लोग उनकी पार्टी के सदस्य नहीं थे.

तीन दिन में मिला शख्स का फोन नंबर

श्वेता के मुताबिक, स्नेहल ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि जो कुछ हुआ है, उसके बावजूद वे उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करेंगे. इसके लिए उन्होंने एक्ट्रेस से कुछ दिन का वक्त मांगा. श्वेता ने लिखा- उन्होंने मुझसे कहा कि जो कुछ भी हुआ, उसके बाद भी वे उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे और मुझसे कुछ दिन देने को कहा. सिर्फ तीन दिन के अंदर उन्होंने मुझे उस व्यक्ति का फोन नंबर भेज दिया. साथ ही उस व्यक्ति की हाथ से लिखी हुई माफी की चिट्ठी भी भेजी.

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‘मुझे दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी’

एक्ट्रेस ने आगे MNS सदस्य स्नेहल अडारकर और उनकी टीम की तारीफ की. उन्होंने कहा- मैं सच में स्नेहल और MNS की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने इस मामले को देखने, जिम्मेदार व्यक्ति को ढूंढने और फिर मुझसे संपर्क करने की कोशिश की. मुझे उन्हें दोबारा ऐसा करने के लिए कहना तक नहीं पड़ा. मैं इस बात की भी सराहना करती हूं कि उन्होंने मुझे यह बताना जरूरी समझा कि वे महिलाओं के अपमान को हल्के में नहीं लेते.

श्वेता ने बताया कि स्नेहल ने उन्हें यह भी कहा कि अगर भविष्य में उन्हें इस तरह की किसी परेशानी का सामना करना पड़े तो वह उनसे संपर्क कर सकती हैं. उन्होंने कहा- उस कोशिश की मैं सच में सराहना करती हूं और ईमानदारी से कहूं तो मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि किसी ने इस मामले को गंभीरता से लिया.

‘एक-दो लोगों को पकड़ने से समस्या खत्म नहीं होगी’

हालांकि, श्वेता ने इस पूरे मामले का एक बड़ा पहलू भी सामने रखा. उन्होंने कहा कि एक या दो लोगों को पकड़ लेना इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं है. एक्ट्रेस ने लिखा- लेकिन साथ ही मैं इस बड़ी समस्या के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई. हम यहां-वहां एक-दो लोगों को पकड़ सकते हैं, लेकिन उन हजारों या शायद लाखों लोगों का क्या, जो अपनी स्क्रीन के पीछे छिपे रहते हैं और खुद को पूरी तरह बेखौफ समझते हैं?

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उन्होंने आगे कहा- समस्या सिर्फ एक व्यक्ति या एक घटना से कहीं बड़ी है. समस्या उस मानसिकता की है, जो लोगों को यह विश्वास दिलाती है कि वे महिलाओं को ऑनलाइन गालियां दे सकते हैं और उन्हें इसका कोई नतीजा नहीं भुगतना पड़ेगा. और यह मानसिकता सिर्फ इसलिए नहीं बदलेगी कि हमने एक-दो लोगों को पकड़ लिया.

बता दें कि हाल ही में श्वेता तिवारी ने एक पोस्ट शेयर करते हुए दावा किया था कि उन्हें कुछ ऐसे लोगों की तरफ से अभद्र मैसेज मिले थे, जिन्होंने खुद को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे का समर्थक बताया था. इसके बाद उन्होंने राज ठाकरे से भी सवाल किया था. अब श्वेता ने साफ कर दिया है कि उनके साथ बदसलूकी करने वाले लोग MNS के सदस्य नहीं थे.

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