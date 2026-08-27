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बिहार सरकार ने मांगी छात्रों की मांग... एक ही फेज में होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा, धरना भी खत्म

बिहार सरकार ने छात्रों की मांग मानते हुए शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 4 को दो चरणों के बजाय एक ही चरण में आयोजित करने का फैसला लिया हैय छात्रों और सरकार के बीच हुई सफल वार्ता के बाद पटना के गर्दनीबाग में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना भी खत्म हो गया है.

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छात्रों ने सरकार के फैसले के बाद धरना खत्म किया. (Photo- ITGD)
छात्रों ने सरकार के फैसले के बाद धरना खत्म किया. (Photo- ITGD)

बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE 4) को लेकर सम्राट चौधरी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने अभ्यर्थियों की मांगों को मानते हुए ऐलान किया है कि TRE 4 परीक्षा अब दो अलग-अलग चरणों के बजाय एक ही फेज में आयोजित की जाएगी.

सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच हुई सफल वार्ता के बाद पटना के गर्दनीबाग में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना भी खत्म हो गया है.

अभ्यर्थी 18 अगस्त 2026 से गर्दनीबाग धरना स्थल पर परीक्षा को एक ही चरण में कराने और पारदर्शिता की मांग को लेकर डटे हुए थे. आंदोलन के बढ़ते दबाव के बीच राज्य सरकार की ओर से छात्र प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए न्योता दिया गया था.

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छात्रों की मांगों से सहमत हुई सरकार 

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ हुई इस उच्चस्तरीय बैठक में छात्रों ने अपनी परेशानियां सामने रखीं. सरकार ने छात्रों के तर्कों को जायज मानते हुए एकल परीक्षा कराने की मांग पर अपनी सहमति दे दी.

यह भी पढ़ें: बिहार में TRE 4 के तहत 46,000 शिक्षकों की भर्ती, मार्च में शुरू होगा आवेदन

धरना खत्म, छात्रों ने जताई खुशी

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प्रमुख मांगों पर सहमति बनने के बाद छात्र संगठनों ने अपना विरोध प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान किया. धरना स्थल पर मौजूद अभ्यर्थियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया.

1 सितंबर से आवेदन प्रकिया शुरू

बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग के शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4.0 के लिए कुल 32,388 रिक्त पदों पर वेकेंसी निकली है. BPSC के मुताबिक, TRE-4.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर 2026 से शुरू होगी और अभ्यर्थी 30 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. 29 सितंबर तक पेमेंट भुगतान की आखिरी तारीख होगी. इसके बाद अक्टूबर में परीक्षा की तारीखों का ऐलान होगा.

किस कक्षा के लिए कितनी नियुक्तियां?
 

  • कक्षा 1-5 के लिए 3847 पद
  • कक्षा 6-8 के लिए 8563 पद
  • कक्षा 9-10 के लिए 3877 पद
  • कक्षा 11-12 के लिए 16101 पद
---- समाप्त ----
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