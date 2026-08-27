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सूरत में BJP नेता की बहू ने किया सुसाइड, पति पर महिला दोस्त से अफेयर का आरोप, दोनों के खिलाफ केस दर्ज

सूरत में बीजेपी महिला नेता के बेटे सौरभ सिंह की पत्नी निधि सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. परिवार ने पति के अफेयर को वजह बताया है. पुलिस ने सौरभ और उसकी महिला दोस्त इशिता के खिलाफ केस दर्ज किया है. जानें क्या है पूरा मामला.

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इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

सूरत में बीजेपी की एक महिला नेता के बेटे की पत्नी की आत्महत्या का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में महिला नेता के बेटे सौरभ सिंह और उसकी कथित महिला दोस्त इशिता के खिलाफ केस दर्ज किया है. दोनों पर महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है. पुलिस के मुताबिक 24 साल की निधि सिंह ने 23 अगस्त को सूरत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. इस मामले की जांच अब पुलिस कर रही है.

पुलिस इंस्पेक्टर वीए देसाई ने बताया कि निधि सिंह मूल रूप से बिहार की रहने वाली थी. साल 2024 में उसकी शादी सूरत की स्थानीय बीजेपी नेता शशि सिंह के बेटे सौरभ सिंह से हुई थी. शादी के बाद निधि अपने पति के साथ सूरत के कडोदरा इलाके में रह रही थी. पुलिस के मुताबिक आत्महत्या के बाद निधि के परिवार ने उसके पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिवार का दावा है कि पति के कथित विवाहेतर संबंध से निधि काफी परेशान थी.

निधि के भाई आदित्य सिंह की शिकायत के मुताबिक, उसे सौरभ के इशिता के साथ कथित रिश्ते के बारे में पता चला था. इसके बाद निधि और सौरभ के बीच अक्सर विवाद होने लगा था. परिवार का आरोप है कि इसी कथित रिश्ते की वजह से निधि मानसिक रूप से काफी परेशान थी. शिकायत में कहा गया है कि सौरभ और इशिता के संबंधों से परेशान होकर निधि ने यह कदम उठाया. हालांकि, पुलिस मामले में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है.

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इस मामले में सबसे अहम बात निधि की मौत से कुछ समय पहले हुई फोन कॉल को लेकर सामने आई है. आदित्य सिंह के मुताबिक, रविवार को शाम 4:16 बजे निधि ने अपनी मां को फोन किया था. शिकायत के अनुसार फोन पर निधि ने कहा था, **"सौरभ मुझे मार डालेगा."** इसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया. बाद में जब परिवार ने निधि की सास शशि सिंह से संपर्क किया, तब उन्हें उसकी मौत की जानकारी मिली.

पुलिस ने निधि के शव का पोस्टमार्टम कराया. इंस्पेक्टर वीए देसाई के मुताबिक, पोस्टमार्टम के दौरान निधि के कपड़ों से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है. पुलिस इस नोट को जांच का अहम हिस्सा मान रही है और इसमें लिखी बातों की भी पड़ताल की जा रही है. फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर सौरभ सिंह और इशिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. मामले में सामने आए सभी आरोपों और परिस्थितियों की जांच जारी है.

पुलिस ने सौरभ और इशिता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108, 85 और 54 के तहत केस दर्ज किया है. धारा 108 आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़ी है, जबकि धारा 85 महिला के पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता से संबंधित है. वहीं धारा 54 अपराध के समय मौके पर मौजूद व्यक्ति द्वारा उकसाने से जुड़ी है. पुलिस का कहना है कि शिकायत और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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इस मामले में बीजेपी नेता शशि सिंह का नाम भी चर्चा में है, लेकिन पुलिस के मुताबिक उन्हें इस FIR में आरोपी नहीं बनाया गया है. सूरत बीजेपी अध्यक्ष भरत राठौड़ ने बताया कि शशि सिंह कडोदरा मंडल की बीजेपी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका नाम FIR में दर्ज नहीं है. पुलिस अब निधि के परिवार के आरोपों, सुसाइड नोट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की आगे जांच कर रही है.

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