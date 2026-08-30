नोएडा में दिल दहलाने वाली वारदात... 5 साल के मासूम को पिता ने जड़ दिया मुक्का, हो गई मौत

दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक 5 साल के बच्चे की संदिग्ध मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने उसके पिता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. बच्चे की मां ने आरोप लगाया है कि पति ने कहासुनी के दौरान बच्चे की कमर में मुक्का मारा, जिसके बाद वह बेहोश होकर गिर गया. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया.

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थाना प्रभारी फेज-3 ने बताया, घटना 29 अगस्त को मामूरा इलाके में हुई. पुलिस को डायल-112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक शख्स ने अपने पांच वर्षीय पुत्र को मुक्का मारकर घायल कर दिया है.

मौके पर पहुंची टीम को बच्चे की मां ने बताया कि उसके पति विकास निवासी बड़ा बम्हौरा (शाहजहांपुर) ने पांच वर्षीय बेटे आकाश को मुक्का मारा था. इसके बाद वह बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर थाना फेस-3 में संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है और आरोपी विकास को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

पुलिस के अनुसार, शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने अपने बेटे को मुक्का मारने के आरोप से इनकार किया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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