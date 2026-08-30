scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Womens Asia Cup: वनडे के बाद अब टी20 में तबाही मचाएंगी प्रतीका रावल? कप्तान हरमनप्रीत कौर से मिला डेब्यू कैप

विमेंस एशिया कप 2026 में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम टूर्नामेंट का आगाज जीत से करना चाहेगी. वहीं दूसरी तरफ प्रतीका रावल भी भारत के लिए अपने पहले टी20 मुकाबले को यादगार बनाना चाहेंगी.

Advertisement
X
प्रतीका रावल के पास खुद साबित करने का मौका. (PHOTO: @BCCIWomen)
प्रतीका रावल के पास खुद साबित करने का मौका. (PHOTO: @BCCIWomen)

विमेंस एशिया कप 2026 में थाईलैंड ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस मैच में भारतीय टीम में एक नए खिलाड़ी की एंट्री हुई है. दिल्ली की धाकड़ बल्लेबाज प्रतीका रावल को आखिरकार कप्तान हरमनप्रीत कौर के हाथों उनकी पहली टी20 इंटरनेशनल कैप मिल गई है. थाईलैंड के खिलाफ प्रतीका अपना दमखम दिखाना चाहेंगी. 

स्टार प्लेयर जेमिमा रोड्रिग्स के चोटिल होने के कारण प्रतीका के लिए टीम के दरवाजे खुले हैं. उन्हें महिला एशिया कप और एशियन गेम्स के लिए भी सीधे टीम इंडिया के स्क्वॉड में शामिल किया गया है.

साइकोलॉजी की पढ़ाई कर चुकीं प्रतीका ने रातों-रात यह मुकाम हासिल नहीं किया है. घरेलू क्रिकेट में उन्होंने अपने बल्ले से लगातार रनों का अंबार खड़ा किया है. सबसे पहले साल 2021 की सीनियर विमेंस वनडे ट्रॉफी में असम के खिलाफ 161 रनों की नाबाद और तूफानी पारी खेलकर उन्होंने चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा था.

वनडे फॉर्मेट में पक्की कर चुकी हैं जगह

वनडे फॉर्मेट में प्रतीका का रिकॉर्ड शानदार रहा है. टीम इंडिया की 50-ओवर साइड में वह अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं और 2025 के वर्ल्ड कप में भारत की खिताबी जीत में उनका अहम रोल रहा है. लेकिन, टी20 में उनका सेलेक्शन होते ही क्रिकेट के जानकारों के बीच एक नई बहस छिड़ गई है. सवाल उठ रहे हैं कि क्या वनडे की यह स्टार प्लेयर टी20 के फटाफट फॉर्मेट में जेमिमा रोड्रिग्स जैसी खिलाड़ी की कमी पूरी कर पाएगी?

Advertisement

टी20 में खुद को ढालने की होगी चुनौती

दरअसल, जेमिमा टीम में नंबर 3 पर खेलती थीं. वह स्पिन गेंदबाजों को बेहतरीन तरीके से खेलने और पावरप्ले के बाद तेजी से रन बनाने में माहिर हैं. दूसरी तरफ प्रतीका मुख्य रूप से ओपनिंग करती आई हैं. ऐसे में जेमिमा की जगह खेलने का मतलब है कि प्रतीका को मिडिल ऑर्डर में खुद को ढालना होगा. 

इसके अलावा टी20 में प्रतीका का स्ट्राइक रेट (105.32) भी थोड़ी चिंता का विषय है. टी20 क्रिकेट में पहली ही गेंद से आक्रामक रवैये और तेजी से रन बटोरने की जरूरत होती है. इन तमाम चुनौतियों और सवालों के बावजूद भारतीय टीम मैनेजमेंट ने प्रतीका की काबिलियत और उनके वनडे के अनुभव पर पूरा भरोसा जताया है. 

हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया ने कई युवा खिलाड़ियों (जैसे मिन्नू मणि, प्र‍िया मिश्रा और तितास साधु) को मौके दिए हैं. अब प्रतीका के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह साबित करने की है कि वह टी20 की तेज रफ्तार के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं और अपने बल्ले से हर आलोचक का मुंह बंद कर सकती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    फॉर्च्यूनर में गोली मारकर हत्या, नहर में फेंकी लाश... धीरेंद्र प्रताप हत्याकांड में ड्राइवर समेत 2 हिरासत में |
    'यूपी के CM बनना चाहते हैं? औवेसी को लाओ', अखिलेश को AIMIM की नसीहत |
    Exhaust Fan Cleaning Tips: किचन का काला और चिपचिपा एग्जॉस्ट फैन 5 मिनट में चमकाएं! बिना स्क्रू खोले आजमाएं ये आसान ट्रिक |
    यूपी चुनाव से पहले JPNIC पर क्यों मचा सियासी बवाल? देखें दंगल |
    बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखीं साउथ एक्ट्रेस समांथा, चेहरे पर दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो, 38 की उम्र में बनेंगी मां |
    NASA अंतरिक्ष में खोजेगा 'दूसरी दुनिया', लॉन्च किया स्पेस टेलीस्कोप |
    नेपाल: रेस्क्यू में एकमात्र सहारा बने हेलिकॉप्टर, लगातार भर रहीं उड़ानें, देखें ग्राउंड रिपोर्ट |
    कॉकरोच बचाएंगे इंसानों की जान! शरीर पर लगा कैमरा और इंजेक्टर |
    तुकाराम मुंढे की छापेमारी का असर! अब घर में पनीर बना रहीं ट्विंकल खन्ना, शेयर किया पोस्ट |
    मुंबई के बांद्रा में बड़ा सड़क हादसा... महिला ने 9 साल के बच्चे को मारी टक्कर, मौके पर ही दर्दनाक मौत
    Advertisement