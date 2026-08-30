ड्राइवर ही निकला कातिल, किडनैप कर मारी गोली... लखनऊ में हिंदूवादी नेता हत्याकांड में बड़ा खुलासा

लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र में हिंदूवादी नेता धीरेंद्र प्रताप सिंह की उनके ड्राइवर ने साथियों के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी. उनकी बॉडी दुबग्गा के पास नहर से बरामद की गई. पुलिस के मुताबिक, उन्हें गोली मारी गई थी और हत्या के बाद शव नहर में फेंक दिया गया. धीरेंद्र प्रताप सिंह लखनऊ के पीजीआई इलाके में रह रहे थे और मूल रूप से उन्नाव के निवासी थे.

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मामले में धीरेंद्र की पत्नी ममता सिंह ने पुलिस को तहरीर दी थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके पति का ड्राइवर उन्हें अगवा करके ले गया है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और मामले की छानबीन शुरू की. जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को धीरेंद्र की हत्या से जुड़े अहम सुराग मिले.

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पुलिस ने तलाश के दौरान नहर से धीरेंद्र प्रताप सिंह की बॉडी रिकवर कर ली. उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी भी बरामद की गई है. शुरुआती तौर पर आशंका जताई गई थी कि हत्या के बाद शव को गाड़ी के जरिए नहर तक ले जाकर फेंका गया.

ड्राइवर ने साथियों संग दिया वारदात को अंजाम

डीसीपी साउथ मोहम्मद मुस्ताक ने बताया कि जांच में सामने आया है कि धीरेंद्र प्रताप सिंह की हत्या उनके ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ मिलकर की. पुलिस के अनुसार आरोपियों ने गोली मारकर वारदात को अंजाम दिया और इसके बाद शव को नहर में फेंक दिया.

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पुलिस जांच में हत्या की वजह उन्नाव में चल रहा जमीन का विवाद सामने आया है. बताया जा रहा है कि इसी विवाद को लेकर धीरेंद्र प्रताप की हत्या की साजिश रची गई. हालांकि, पुलिस पूरे घटनाक्रम और इसमें शामिल सभी लोगों की भूमिका की जांच कर रही है.

इस मामले में आरोपी ड्राइवर समेत दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हत्या की साजिश में और कौन-कौन लोग शामिल थे. पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

6 पुलिस टीमें कर रहीं आरोपियों की तलाश

डीसीपी साउथ ने बताया कि घटना के पूरी तरह खुलासे के लिए छह पुलिस टीमों का गठन किया गया है. ये टीमें मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं. पुलिस ने कहा है कि वारदात में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ के अलावा अन्य संदिग्धों की जानकारी जुटाई जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर हत्या की पूरी कड़ी को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.

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डीसीपी मोहम्मद मुस्ताक ने कहा कि मामले में जो भी लोग शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारी कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस की छह टीमें आरोपियों की तलाश में अलग-अलग जगहों पर दबिश दे रही हैं. नहर से शव और फॉर्च्यूनर बरामद होने के बाद जांच को अहम दिशा मिली है.

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