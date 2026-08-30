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Exhaust Fan Cleaning Tips: किचन का काला और चिपचिपा एग्जॉस्ट फैन 5 मिनट में चमकाएं! बिना स्क्रू खोले आजमाएं ये आसान ट्रिक

अगर आपके किचन में लगा एग्जॉस्ट फैन काला, चिपचिपा और ऑयली हो गया है तो यहां हम आपको आसान ट्रिक बता रहे हैं. इस ट्रिक से आप बिना खोले आसानी से फैन साफ कर सकते हैं.

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किचन का एग्जॉस्ट फैन ऐसे करें साफ (Photo: ITG)
किचन का एग्जॉस्ट फैन ऐसे करें साफ (Photo: ITG)

रसोई में खाना बनाते समय उठने वाला धुआं, तेल और ग्रीस सबसे ज्यादा किचन के एग्जॉस्ट फैन पर जाकर जमते हैं. कुछ ही महीनों में इस पर तेल और धूल की इतनी मोटी और चिपचिपी परत जम जाती है कि पंखा ठीक से हवा फेंकना बंद कर देता है. ज्यादातर लोग इसे सिर्फ इसलिए साफ नहीं करते क्योंकि इसे पेचकस से खोलना और फिर से सेट करना बेहद झंझट भरा काम लगता है.

अगर आप भी पंखे को बिना दीवार से उतारे और बिना एक भी स्क्रू खोले इसे नए जैसा चमकाना चाहते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. घर में रखी कुछ मामूली चीजों से बने इस जादुई स्प्रे से आपका गंदा एग्जॉस्ट फैन 10 मिनट में एकदम साफ और चकाचक हो जाएगा. आइए जानते हैं बिना खोले एग्जॉस्ट फैन साफ करने की सबसे आसान विधि.

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बेकिंग सोडा - 2 बड़े चम्मच

लिक्विड डिशवॉश या सर्फ - 1 बड़ा चम्मच

सफेद सिरक - 1/2 कप

गरम पानी - 1 कप

स्प्रे बोतल - 1

पुराना टूथब्रश या स्क्रबर - 1

सूखा और गिला सूती कपड़ा - 2

साफ करने का तरीका

सुरक्षा सबसे पहले: सफाई शुरू करने से पहले एग्जॉस्ट फैन का स्विच ऑफ कर दें और उसका प्लग बोर्ड से निकाल दें. सेफ्टी के लिए मेन स्विच बंद कर दें ताकि मोटर या तार में पानी जाने पर करंट का खतरा न रहे.

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सफाई का घोल बनाएं: एक बर्तन में 1 कप गरम पानी लें. इसमें 2 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच लिक्विड डिशवॉश और आधा कप सिरका मिलाएं. इस मिश्रण को एक स्प्रे बोतल में भर लें.

पंखे पर स्प्रे करें: अब इस तैयार घोल को एग्जॉस्ट फैन की ब्लेड्स, फ्रेम और जाली पर अच्छी तरह से छिड़कें. (ध्यान रखें कि मोटर के अंदर सीधे पानी या स्प्रे न जाए, केवल ब्लेड्स और बाहरी हिस्से पर स्प्रे करें).

5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दें: स्प्रे करने के बाद पंखे को 5-7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें. बेकिंग सोडा और सिरके का केमिकल रिएक्शन जमे हुए पुराने ग्रीस और तेल को ढीला कर देगा.

टूथब्रश से रगड़ें: 5 मिनट बाद एक पुराने टूथब्रश या स्क्रबर को घोल में डुबोकर पंखे की ब्लेड्स और कोनों पर हल्की मालिश की तरह रगड़ें. आप देखेंगे कि मोटी से मोटी चिकनाई बिना मेहनत के छूटकर गिरने लगेगी.

गीले कपड़े से पोंछें: अब एक सूती कपड़े को गरम पानी में भिगोकर निचोड़ लें और पंखे की ब्लेड्स व बॉडी को अच्छी तरह पोंछ लें. पूरी चिकनाई कपड़े पर आ जाएगी.

सूखे कपड़े से सुखाएं: अंत में एक सूखे और साफ कपड़े से पंखे को पूरी तरह पोंछकर सुखा लें ताकि उस पर नमी न रहे. 10 से 15 मिनट बाद जब पंखा पूरी तरह सूख जाए, तब स्विच ऑन करें.

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