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Masik Rashifal September 2026: कन्या-तुला की बढ़ेगी इनकम, जानें आपकी राशि के लिए कैसा है सितंबर

Masik Rashifal September 2026: सितंबर का महीना शुरू होने वाला है और इस सप्ताह ग्रहों की चाल कुछ राशियों के लिए शुभ संकेत दे रही है. ज्योतिषविदों की मानें तो सितंबर में कन्या-तुला राशि वालों को करियर और आर्थिक मोर्चे पर अच्छा लाभ मिल सकता है. आइए अन्य राशियों का हाल जानते हैं.

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सितंबर का महीना आर्थिक मोर्चे पर कई राशियों को शुभ परिणाम दे सकता है. (Photo: ITG)
सितंबर का महीना आर्थिक मोर्चे पर कई राशियों को शुभ परिणाम दे सकता है. (Photo: ITG)

Masik Rashifal September 2026: सितंबर का महीना शुरू होने वाला है. यह महीना कुछ राशियों के लिए शुभ तो कुछ के लिए अशुभ परिणाम लेकर आ सकता है. जबकि कुछ राशियों को मिले-जुले परिणाम मिल सकते हैं. ग्रहों की स्थिति पर नजर डालें तो महीने की शुरुआत में सिंह राशि में सूर्य-केतु-बुध, चंद्रमा मेष, मंगल मिथुन, गुरु कर्क, शुक्र कन्या, राहु शुक्र और शनि मीन राशि में रहने वाले हैं. आइए जानते हैं कि यह महीना सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है.

मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए सितंबर का महीना करियर के लिहाज से मिलाजुला रह सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी सफलता काफी हद तक आपकी मेहनत और निरंतर प्रयास पर निर्भर करेगी. जितनी गंभीरता से काम करेंगे, उतना ही बेहतर परिणाम मिलने की संभावना रहेगी. महीने के मध्य में आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. अचानक धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं और आय से जुड़े कुछ नए रास्ते भी सामने आ सकते हैं. हालांकि स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. काम के साथ आराम और खान-पान का भी ध्यान रखें.

लकी नंबर: 9
लकी कलर: लाल
उपाय: भगवान हनुमान को गुड़-चना अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

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वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर काफी सकारात्मक रहने वाला है. इस महीने भाग्य का साथ मिलने से कई अटके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं. लंबे समय से किसी काम के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने की उम्मीद है. परिवार में खुशियां लौटेंगी और आप अपनों के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक लाभ के भी कई मौके सामने आ सकते हैं. मेहनत के साथ सही अवसर का फायदा उठाना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा.

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लकी नंबर: 6
लकी कलर: सफेद
उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें और जरूरतमंद को चावल का दान करें.

मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों को सितंबर में आर्थिक मामलों को लेकर काफी सतर्क रहना होगा. निवेश या पैसों से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेने से पहले उसके हर पहलू को अच्छी तरह जांच लें. जल्दबाजी में लिया गया फैसला परेशानी पैदा कर सकता है. कार्यस्थल पर कुछ लोग आपके खिलाफ सक्रिय हो सकते हैं. इसलिए अपनी योजनाओं और जरूरी जानकारी को हर किसी के साथ साझा करने से बचें. हालांकि विदेश से जुड़े कारोबार या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले लोगों के लिए यह महीना लाभदायक हो सकता है.

लकी नंबर: 5
लकी कलर: हरा
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और गणेश मंत्र का जाप करें.

कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए सितंबर आर्थिक दृष्टि से अच्छा रह सकता है. धन प्राप्ति के नए अवसर मिलेंगे और कारोबार से जुड़े लोगों को भी लाभ मिलने की संभावना है. व्यापार में किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. स्वास्थ्य के मामले में भी राहत मिलने के संकेत हैं. अगर पिछले कुछ समय से सेहत को लेकर परेशानी चल रही थी तो स्थिति में सुधार महसूस हो सकता है. प्रेम संबंधों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा. पार्टनर के साथ रिश्ते में नजदीकी और समझ बढ़ सकती है.

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लकी नंबर: 2
लकी कलर: सफेद
उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें और सोमवार को सफेद वस्तु का दान करें.

सिंह राशि
सिंह राशि वालों को सितंबर में करियर से जुड़ी किसी पुरानी समस्या का समाधान मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में जो रुकावटें लगातार परेशान कर रही थीं, उनमें कमी आने की संभावना है. इससे काम को लेकर आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. हालांकि इस महीने खर्चों में वृद्धि हो सकती है. इसलिए बजट बनाकर चलना आपके लिए जरूरी रहेगा. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिल सकता है. पार्टनर के साथ मिलकर लिए गए फैसले भविष्य में फायदा दे सकते हैं.

लकी नंबर: 1
लकी कलर: सुनहरा
उपाय: सूर्यदेव को सुबह तांबे के पात्र से जल अर्पित करें.

कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए सितंबर मेहनत का बेहतर परिणाम लेकर आ सकता है. कार्यक्षेत्र में किए गए प्रयासों की सराहना होगी और आपके काम में सुधार दिखाई देगा. जो योजनाएं लंबे समय से अटकी हुई थीं, उन्हें दोबारा गति देने का मौका मिलेगा. आर्थिक स्थिति में भी मजबूती आने के संकेत हैं. आय और बचत को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने पर भविष्य में इसका फायदा मिल सकता है. अधूरे काम पूरे करने के लिए भी महीना अनुकूल रहेगा. बस एक साथ बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां लेने से बचें.

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लकी नंबर: 5
लकी कलर: हरा
उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें और जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग का दान करें.

तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए सितंबर का महीना परिवार और करियर दोनों लिहाज से अच्छा रह सकता है. माता-पिता का पूरा सहयोग मिलेगा और परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक फैसले में बड़ों की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है. आर्थिक रूप से भी मजबूती आने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आय में वृद्धि होगी. जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और आप दोनों मिलकर भविष्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं.

लकी नंबर: 6
लकी कलर: गुलाबी
उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें और शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें.

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर की शुरुआत कुछ चुनौतीपूर्ण रह सकती है. शुरुआती दिनों में काम और आर्थिक मामलों को लेकर दबाव महसूस हो सकता है. लेकिन महीने के मध्य के बाद परिस्थितियों में सुधार आने की संभावना है. पैसों के लेन-देन में विशेष सावधानी बरतें. बिना जांच-पड़ताल किसी को बड़ी रकम देने या लेने से बचना बेहतर रहेगा. विद्यार्थियों के लिए महीना सकारात्मक हो सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है.

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लकी नंबर: 9
लकी कलर: गहरा लाल
उपाय: भगवान शिव की पूजा करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें.

धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए सितंबर कारोबार के लिहाज से यादगार साबित हो सकता है. व्यापारियों को कोई बड़ी डील या महत्वपूर्ण कारोबारी अवसर मिल सकता है. सही रणनीति के साथ आगे बढ़ने पर इसका फायदा लंबे समय तक मिल सकता है. परिवार में चल रही परेशानियां धीरे-धीरे कम होंगी. अपनों के साथ बातचीत बढ़ेगी और माहौल बेहतर होगा. प्रेम संबंधों में भी पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए खुलकर बातचीत करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

लकी नंबर: 3
लकी कलर: पीला
उपाय: भगवान विष्णु या श्रीकृष्ण की पूजा करें और पीली वस्तु का दान करें.

मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए सितंबर मेहनत का फल देने वाला महीना हो सकता है. कार्यक्षेत्र में लगातार किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. कोई पुराना काम भी इस दौरान पूरा हो सकता है. अगर आपने पहले से कहीं निवेश किया हुआ है तो उससे  अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद बन सकती है. हालांकि निवेश से जुड़े किसी नए फैसले में जोखिम को समझे बिना कदम न उठाएं. स्वास्थ्य के मामले में सतर्कता जरूरी है. थकान और अनियमित दिनचर्या को नजरअंदाज न करें.

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लकी नंबर: 8
लकी कलर: नीला
उपाय: शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जरूरतमंद की मदद करें.

कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रह सकता है. अगर आप शेयर बाजार या दूसरे निवेश विकल्पों में पैसा लगाते हैं तो लाभ के अवसर मिल सकते हैं. हालांकि बाजार से जुड़े निवेश में जोखिम भी होता है, इसलिए बिना जानकारी के फैसला लेने से बचें. परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. घरेलू माहौल सकारात्मक रहेगा और अपनों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे. आर्थिक लाभ के साथ-साथ भविष्य की वित्तीय योजना बनाना भी इस महीने आपके लिए उपयोगी रहेगा.

लकी नंबर: 8
लकी कलर: आसमानी
उपाय: शनिदेव का ध्यान करें और जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल का दान करें.

मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए सितंबर का महीना सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है. बेरोजगार लोगों को नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं. लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे जातकों को अपने प्रयास तेज करने चाहिए. काम के सिलसिले में होने वाली यात्राएं सफल रह सकती हैं. नई जगह या नए लोगों से संपर्क भविष्य में करियर के लिए उपयोगी साबित हो सकता है. नौकरी और कारोबार दोनों में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे. हालांकि किसी भी अवसर को स्वीकार करने से पहले उससे जुड़ी शर्तों को अच्छी तरह समझ लें.

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लकी नंबर: 3
लकी कलर: हल्का पीला
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और गुरुवार को पीली दाल का दान करें.

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