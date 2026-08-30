Ginger Storage Tips: बारिश में 2 दिन में सड़-गल जाती है अदरक? इस तरह करें स्टोर, 5-6 महीने तक नहीं होगी खराब!

Ginger Storage Tips: बारिश का मौसम आते ही किचन में रखी कई चीजें जल्दी खराब होने लगती हैं. सब्जियां भी इन्हीं चीजों में शामिल हैं और जब हम सब्जियों के जल्दी सड़ने-गलने की बात करते हैं, तो उनमें अदरक काम नाम भी आता है. अदरक ज्यादा नमी की वजह से कुछ ही दिनों में नरम पड़ सकती है और उस पर फफूंद भी लग सकती है. ऐसे में बाजार से एक साथ ज्यादा अदरक खरीदना कई बार नुकसान का सौदा बन जाता है. आधी अदरक इस्तेमाल होने से पहले ही खराब हो जाती है और उसे फेंकना पड़ता है.



लेकिन अदरक के बिना गुजारा करना भी मुश्किल होता है. चाय में अदरक डालनी हो या सब्जी और दाल का स्वाद बढ़ाना हो, रसोई में अदरक का इस्तेमाल लगभग रोज ही होता है. अगर आपकी रसोई में रखी अदरक भी जल्दी-जल्दी सड़ने लगती है, तो आपको इसे रखने का तरीका बदलने की जरूरत है. सही तरीके से स्टोर करने पर अदरक को कुछ हफ्तों से लेकर कई महीनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है. आज हम आपको अदरक को लंबे समय तक फ्रेश रखने के टिप्स देने वाले हैं.

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1. फ्रिज में ऐसे रखें अदरक: अगर आप अगले कुछ हफ्तों में अदरक इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इसे फ्रिज में रखना सबसे आसान तरीका है. अदरक को हमेशा बिना छीले रखें और पहले उसे हल्के से पेपर टॉवल में लपेटें. इसके बाद इसे जिप लॉक बैग या एयरटाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज के क्रिस्पर ड्रॉअर में रख दें.

पेपर टॉवल अदरक के आसपास मौजूद एक्स्ट्रा नमी को सोखने में मदद करता है. इससे अदरक पर जल्दी फफूंद लगने का खतरा कम हो सकता है. इस तरह रखी अदरक आमतौर पर करीब 3 से 4 हफ्ते तक फ्रेश रह सकती है.

2. लंबे समय के लिए अदरक को फ्रीज कर दें: अगर आपने ज्यादा अदरक खरीद ली है और आपको पता है कि इसे जल्दी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो उसे स्टोर करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन फ्रीजर हो सकता है. इसके लिए पूरी और बिना छीली अदरक को फ्रीजर बैग में रखें. बैग की अतिरिक्त हवा निकालकर अच्छी तरह बंद कर दें.

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जब भी जरूरत हो, अदरक को बाहर निकालकर बिना पूरी तरह डीफ्रॉस्ट किए सीधे कद्दूकस कर सकते हैं. बाकी अदरक को वापस फ्रीजर में रख दें. इस तरीके से अदरक करीब 3 से 6 महीने तक रखी जा सकती है.

3. अदरक को पहले से कद्दूकस करके रखें: अगर आप रोज चाय, सब्जी या दाल में अदरक का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे कद्दूकस करके रखना आपका काम काफी आसान कर सकता है. एक बार में ज्यादा अदरक कद्दूकस कर लें और इसे आइस क्यूब ट्रे के छोटे-छोटे खानों में भर दें.

अब ट्रे को फ्रीजर में रखकर अदरक को जमा लें. जमने के बाद इन टुकड़ों को निकालकर एक फ्रीजर बैग में रख सकते हैं. जब भी खाना बनाना हो, जरूरत के हिसाब से एक क्यूब निकालें और सीधे कढ़ाई या चाय में डाल दें. इससे आप हर बार अदरक को छीलने और घिसने के झंझट से भी बच जाएंगे.

4. रूम टेंपरेचर पर रखना है तो इन बातों का रखें ध्यान: अगर आप अदरक को फ्रिज या फ्रीजर में नहीं रखना चाहते हैं, तो इसे सूखी और ठंडी जगह पर रख सकते हैं. लेकिन ध्यान रखें कि अदरक बिना छीली हो और उस पर सीधी धूप न पड़े.

रूम टेंपरेचर पर रखी पूरी अदरक आमतौर पर करीब तीन हफ्ते तक ठीक रह सकती है, हालांकि ये उसकी ताजगी और घर के टेंपरेचर पर भी निर्भर करता है.

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5. पानी में भिगोकर रखने की गलती न करें: कई लोग छिली हुई अदरक को पानी से भरे डिब्बे में रख देते हैं, ताकि वो ज्यादा समय तक चल सके. लेकिन ये तरीका हमेशा सही नहीं होता. पानी में रखी अदरक जल्दी सॉफ्ट और लिसलिसी हो सकती है और खराब होने का प्रोसेस भी तेज हो सकता है. इसलिए अगर अदरक को लंबे समय तक बचाकर रखना है, तो पानी में रखने के बजाय फ्रिज या फ्रीजर वाला तरीका अपनाना सही रहता है.

अदरक खराब हो गई है तो ऐसे पहचानें

स्टोर की हुई अदरक इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छी तरह देख लें. अगर उस पर फफूंद दिखाई दे रही है, बदबू आ रही है या वो जरूरत से ज्यादा सॉफ्ट और खराब हो चुकी है, तो उसे इस्तेमाल न करें. अदरक कितने समय तक चलेगी, ये उसकी खरीद के समय की ताजगी और स्टोरेज की कंडीशन पर भी निर्भर करता है.

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