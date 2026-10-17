scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फांसी की सजा के खिलाफ अपील करेगी मुस्कान, जेल से दी अपने अगले कदम की जानकारी

सौरभ राजपूत हत्याकांड में मौत की सजा पाने वाली मुस्कान अब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करेगी. जेल प्रशासन ने उसे सरकारी वकील उपलब्ध कराने के लिए स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को पत्र लिखा है. वहीं, मौत की सजा सुनाए जाने के बाद रविता और उसके प्रेमी अमरदीप की हालत बिगड़ गई.

Advertisement
X
सौरभ हत्याकांड में मुस्कान और उसके प्रेमी को मिली है फांसी की सजा. (Photo: ITG)
सौरभ हत्याकांड में मुस्कान और उसके प्रेमी को मिली है फांसी की सजा. (Photo: ITG)

सौरभ राजपूत हत्याकांड में मौत की सजा पाने वाली मुस्कान अब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करेगी. जेल प्रशासन ने उसे सरकारी वकील उपलब्ध कराने के लिए स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को पत्र लिखा है. दूसरी ओर, एक अन्य मामले में पति को डंसवा कर मारने वाली रविता और उसके प्रेमी अमरदीप की भी जेल में बेचैनी बढ़ गई है. 

मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में मौत की सजा सुनाए जाने के बाद अब मुस्कान ने अदालत के फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर ली है. मुस्कान ने जेल से ही फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है. इसके लिए उसे सरकारी वकील उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.  

मौत की सजा के खिलाफ अपील करेगी मुस्कान
वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा के मुताबिक, सौरभ राजपूत हत्याकांड में मौत की सजा पाने वाली मुस्कान ने अभी तक अपने परिजनों को कोई पत्र नहीं लिखा है. हालांकि, उसने जेल से ही अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है. उसे कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को पत्र लिखा गया है. अब सरकारी वकील उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है, ताकि मुस्कान अदालत के फैसले को चुनौती दे सके.

सम्बंधित ख़बरें

Death sentence for Ravita and Amardeep in the Meerut case (Photo- ITG)
कैसे रविता के करीब आया अमरदीप? मेरठ 'सांप कांड' की इनसाइड स्टोरी
Meerut Murder Case: Ravita and her lover Amardeep convicted (Photo- ITG)
कातिल रविता को फांसी की सजा सुनाते हुए जज ने किया 'सावित्री' का जिक्र!
Meerut Neela Drum Muskan and Sahil
मुस्कान और साह‍िल की जेल में अब क्यों होगी हरपल न‍िगरानी? देखें वारदात
मेरठ हत्याकांड की आरोपी मुस्कान रस्तोगी
मुस्कान को मेरठ में नहीं, मथुरा जेल में दी जा सकती है फांसी, जानें वजह
Meerut snakebite case, verdict on Ravita and Amardeep
मुस्कान-साहिल के बाद क्या रविता और अमरदीप को भी होगी फांसी?
Advertisement

उधर, मौत की सजा सुनाए जाने के बाद रविता और उसके प्रेमी अमरदीप की हालत भी चर्चा में है. जेल प्रशासन के मुताबिक, अदालत का फैसला सुनने के बाद दोनों फूट-फूटकर रोने लगे. दोनों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और नीचे बैठ गए. रात में दोनों ने खाना भी नहीं खाया. वरिष्ठ जेल अधीक्षक के मुताबिक, दोनों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्हें मौत की सजा भी हो सकती है.

रविता को जेल में मिला ये काम
जेल प्रशासन ने रविता को बैग सिलने के काम में लगाने की व्यवस्था की है, जबकि अमरदीप को अभी काम आवंटित किया जाना बाकी है. रविता और मुस्कान को अलग-अलग बैरक में रखा जाएगा. जेल प्रशासन के मुताबिक, मेरठ जेल के इतिहास में यह पहली बार है, जब दो महिला बंदियों को एक साथ मौत की सजा सुनाई गई है. दोनों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ICU में भर्ती पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणाी, अस्पताल ने जारी किया हेल्थ अपडेट |
    BCCI नहीं, खुद खर्च उठाएंगे शुभमन गिल! न्यूजीलैंड दौरे पर साथ ले जाएंगे 5 नेट गेंदबाज |
    Surya Gochar 2026: नीच राशि में आए सूर्य, नवरात्र से दिवाली तक ये 5 राशि वाले रहेंगे अमीर |
    100 रुपये में खरीद लीजिए AC के आउटडोर यूनिट का कवर, बच जाएगा हजारों का खर्च |
    नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की कैसे करें पूजा? कैसा रहेगा आपका दिन, देखें भाग्य चक्र |
    15 लाख में जमीन बेची, फिर गायब हो गई चार बच्चों की मां... परिजन बोले- उसका प्रेमी साथ ले गया है |
    'बेटे से मिलने नहीं देते, उसी के लिए आई हूं', सहवाग के शो पर छलका पवन सिंह की एक्ट्रेस का दर्द |
    अमेरिका: कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग, कई घर जलकर खाक |
    ट्रेन में अब ये गलती पड़ेगी भारी... नहीं माने तो ₹5000 जुर्माना, जेल भी हो सकती है! |
    फांसी की सजा का नहीं था अंदाजा! फैसला सुनते ही रोने लगी पति को सांप से डंसवा कर मारने वाली रविता
    Advertisement