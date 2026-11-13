जब कनाडा में घुस गए थे अमेरिकी क्रांतिकारी , मॉन्ट्रियल पर कर लिया था कब्जा

13 नवंबर 1775 को अमेरिकी क्रांतिकारी सेना ने कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर पर कब्जा कर लिया था. ब्रिटिश शासन के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहे अमेरिकी सैनिकों ने कनाडा में सैन्य अभियान शुरू किया था. इस अभियान की कमान ब्रिगेडियर जनरल रिचर्ड मॉन्टगोमरी के हाथों में थी. खास बात यह थी कि मॉन्ट्रियल पर कब्जा करने के लिए उन्हें किसी बड़े युद्ध का सामना नहीं करना पड़ा. लेकिन यह जीत अमेरिकी सेना के लिए ज्यादा दिनों तक कामयाबी नहीं ला सकी.

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कुछ ही हफ्तों बाद क्यूबेक में ब्रिटिश सेना से भिड़ंत हुई और अमेरिकी अभियान को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. आखिर अमेरिकी क्रांतिकारी कनाडा तक क्यों पहुंच गए थे और मॉन्ट्रियल पर कब्जे के बाद उन्हें पीछे क्यों हटना पड़ा? आइए जानते हैं पूरी कहानी.

ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ रहे थे अमेरिकी

18वीं सदी में अमेरिका के 13 उपनिवेश ब्रिटिश शासन के अधीन थे. वहां के लोग ब्रिटेन की नीतियों और टैक्स व्यवस्था से नाराज थे. इसी नाराजगी ने धीरे-धीरे आजादी की लड़ाई का रूप ले लिया. 1775 में अमेरिकी क्रांतिकारियों और ब्रिटिश सेना के बीच युद्ध शुरू हो चुका था.

अमेरिकी नेताओं को आशंका थी कि ब्रिटिश सेना कनाडा के रास्ते उन पर हमला कर सकती है. इसलिए उन्होंने ब्रिटिश नियंत्रण वाले कनाडा में भी सैन्य अभियान शुरू करने का फैसला किया. उनका मकसद ब्रिटिश सेना की ताकत कमजोर करना और कनाडा में अपनी पकड़ बनाना था.

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एथन एलन की हार से मॉन्टगोमरी को मिला फायदा

इस अभियान के दौरान अमेरिकी कमांडर एथन एलन ने 24 सितंबर 1775 को मॉन्ट्रियल पर हमला किया. लेकिन यह हमला जल्दबाजी में और कम सैनिकों के साथ किया गया था. ब्रिटिश जनरल और कनाडा के रॉयल गवर्नर गाइ कार्लटन ने अमेरिकी सैनिकों को हरा दिया. एलन को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में इंग्लैंड के कॉर्नवाल स्थित पेंडेनिस कैसल में कैद कर दिया गया.

हालांकि, इस हार का एक फायदा दूसरे अमेरिकी कमांडर रिचर्ड मॉन्टगोमरी को मिला. कार्लटन का ध्यान एलन के हमले को रोकने में लगा रहा. इस वजह से वह फोर्ट सेंट जीन की मदद के लिए पर्याप्त सैनिक नहीं भेज सके.

मॉन्टगोमरी की सेना 21 अगस्त से फोर्ट सेंट जीन की घेराबंदी कर रही थी. करीब ढाई महीने तक चले संघर्ष के बाद 3 नवंबर 1775 को किले के कमांडर मेजर चार्ल्स प्रेस्टन ने आत्मसमर्पण कर दिया. उन्हें डर था कि सर्दियों में घेराबंदी जारी रहने से वहां के आम लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा.

13 नवंबर को मॉन्ट्रियल पर कब्जा

फोर्ट सेंट जीन पर कब्जा मिलने के बाद मॉन्टगोमरी के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट दूर हो गई थी. दूसरी तरफ, एथन एलन के हमले में उलझने के कारण ब्रिटिश गवर्नर कार्लटन की सुरक्षा व्यवस्था भी कमजोर पड़ चुकी थी. ऐसे में 13 नवंबर 1775 को रिचर्ड मॉन्टगोमरी की सेना ने मॉन्ट्रियल में प्रवेश किया. इस बार अमेरिकी सैनिकों को किसी बड़े विरोध का सामना नहीं करना पड़ा और उन्होंने शहर पर कब्जा कर लिया.

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यह अमेरिकी क्रांतिकारियों के लिए बड़ी कामयाबी थी. लेकिन ब्रिटिश कमांडर गाइ कार्लटन वहां से निकलकर क्यूबेक सिटी पहुंच गए. अब दोनों सेनाओं का अगला मुकाबला इसी शहर में होना था.

बर्फीले तूफान में क्यूबेक पर हमला

अमेरिकी सैनिकों के सामने एक और चुनौती थी. उनके कई सैनिकों का सैन्य कार्यकाल साल के आखिर में खत्म होने वाला था. ऐसे में उन्होंने जल्द से जल्द क्यूबेक पर कब्जा करने की योजना बनाई.

31 दिसंबर 1775 को सुबह करीब 4 बजे अमेरिकी सेना ने बर्फीले तूफान की आड़ में क्यूबेक पर हमला कर दिया. लेकिन ब्रिटिश सैनिक इस हमले के लिए तैयार थे. जैसे ही मॉन्टगोमरी की सेना शहर की किलेबंदी से करीब 50 गज दूर पहुंची, ब्रिटिश सैनिकों ने तोपों और बंदूकों से गोलियां बरसानी शुरू कर दीं.इस हमले में रिचर्ड मॉन्टगोमरी मारे गए. उनके सैनिकों ने कई बार किले में घुसने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें पीछे हटना पड़ा.

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