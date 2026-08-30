scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मंदिर में फेरे हुए, फिर गांव पहुंचते ही दुल्हन हो गई फरार... मथुरा में शादी के नाम पर युवक के साथ हो गया खेल!

शादी के लिए मंदिर पहुंचा दूल्हा, सामने दुल्हन थी और आसपास रिश्तेदार बने लोग. मंत्र पढ़े गए, शादी हुई और दूल्हा खुशी-खुशी दुल्हन को लेकर गांव लौट आया. लेकिन कुछ ही देर में कहानी ऐसी पलटी कि दुल्हन ही गायब हो गई. आरोप है कि शादी के नाम पर दूल्हे से 1.15 लाख रुपये लिए गए थे. अब मथुरा पुलिस ने आरोपी दुल्हन समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.

Advertisement
X
पैसे लेकर मंदिर में कराई गई थी युवक की शादी. (Photo: Screengrab)
पैसे लेकर मंदिर में कराई गई थी युवक की शादी. (Photo: Screengrab)

शादी का सपना लेकर चंद्रभान मंदिर पहुंचा था. सामने एक लड़की थी, साथ में शादी के गवाह बने कुछ लोग थे. मंदिर में शादी हुई और चंद्रभान दुल्हन को लेकर अपने गांव लौट आया. लेकिन शादी की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी. आरोप है कि गांव पहुंचने के बाद दुल्हन अपने साथियों के साथ फरार हो गई. अब पुलिस ने इस कथित लुटेरी दुल्हन समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. मामला मथुरा के सुरीर कोतवाली थाना क्षेत्र का है.

कहानी नगला जय सिंह गांव के रहने वाले चंद्रभान की है. पुलिस के मुताबिक, चंद्रभान की शादी कराने के नाम पर उसके रिश्तेदार सुंदर ने उससे 1 लाख 15 हजार रुपये लिए थे. इसके बाद सुंदर उसे अलीगढ़ के एक मंदिर में ले गया. वहां एक लड़की से चंद्रभान की शादी कराई गई. शादी में कुछ लोग रिश्तेदार बनकर मौजूद थे. पुलिस के मुताबिक, रविंद्र भाटी को लड़की का चाचा और दिनेश भाटी को उसका भाई बताया गया था.

mathura bride flees after temple wedding groom duped 1 lakh

सम्बंधित ख़बरें

Looteri Dulhan
गोपालगंज में 'लुटेरी दुल्हन' पैसे और गहने लेकर फरार
पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग का किया पर्दाफाश, 4 महिलाएं गिरफ्तार
पति ने प्रशासन को दी चेतावनी.(Photo: Sanjay Singh J Rathod/ITG)
पत्नी की प्रताड़ना से टूटा पति, कलेक्टर ऑफिस पहुंच मांगी इच्छामृत्यु
7 लाख खर्च कर लाई थी दुल्हन.(Photo: Screengrab)
लुटेरी दुल्हन! पति ने भाई बनकर कराया कन्यादान, ऐसे खुला राज...
bride
शादी के 10 दिन बाद लुटेरी दुल्हन फरार, ढाई लाख रुपये लेकर रचाया था ब्याह

शादी की रस्में पूरी हुईं और चंद्रभान दुल्हन को लेकर अपने गांव आ गया. लेकिन इसके बाद कहानी में अचानक ट्विस्ट आया. पुलिस के मुताबिक, गांव पहुंचने के बाद दुल्हन अपने साथी इरफान और सुंदर के साथ वहां से चली गई. चंद्रभान को जब मामला समझ आया तो उसने पुलिस से शिकायत की.

Advertisement

यह भी पढ़ें: गूंगी-बहरी होने का नाटक, शादी के नाम पर लोगों को फंसाने वाली लुटेरी दुल्हन गैंग की चार महिलाएं गिरफ्तार

शिकायत के आधार पर पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह की जांच शुरू की. पुलिस का आरोप है कि शादी के नाम पर चंद्रभान से 99 हजार रुपये ऑनलाइन UPI के जरिए और 16 हजार रुपये कैश लिए गए थे. कुल रकम करीब 1.15 लाख रुपये बताई जा रही है.

जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने दुल्हन समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार किए गए लोगों में सुंदर, इरफान और वह महिला शामिल है, जिससे चंद्रभान की शादी कराई गई थी. पुलिस के मुताबिक, इस मामले में गिरोह के कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं. उनकी तलाश की जा रही है.

मांट के CO अमर नाथ ने बताया कि शादी कराने के नाम पर झांसा देकर ठगी करने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें आरोपी दुल्हन भी शामिल है. बाकी आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि क्या इस गिरोह ने इसी तरह और लोगों को भी अपना शिकार बनाया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Aaj ka Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    राजस्थान NEET PG परीक्षा में बड़ी लापरवाही, बिजली फॉल्ट के चलते जयपुर सेंटर पर परीक्षा शुरू नहीं हुई |
    'उड़े जब जब जुल्फें तेरी', जब पीएम मोदी के सामने उज्बेक बच्चों ने किया डांस, देखें वीडियो |
    शनि-गुरु का नवपंचम राजयोग, 1 सितंबर से 3 राशियों की चमकेगी किस्मत |
    फिरोजपुर फायरिंग: बाइक सवार की मौत, AAP नेता बाल-बाल बचे |
    अधिकारियों को सूचित किए बिना हरियाणा में की छापेमारी, UP के 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड |
    टॉक्सिक पर भयंकर बवाल, यश के सपोर्ट में उतरे 'कांतारा' एक्टर ऋषभ शेट्टी, बोले- मैं आपके साथ हूं |
    NEET काउंसलिंग की पहली लिस्ट में नहीं था नाम, 21 साल की श्रुति ने कर लिया सुसाइड, जांच में जुटी पुलिस   |
    E20 Petrol पर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई, जानें क्या-क्या बदल सकता है? |
    नाबालिग से यौन शोषण केस में उद्योगपति समेत 3 गिरफ्तार, किराए के घर में चल रहा था कांड! |
    51 की उम्र में 5 विकेट हॉल... इस गेंदबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड
    Advertisement