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'उड़े जब जब जुल्फें तेरी', जब पीएम मोदी के सामने उज्बेक बच्चों ने किया डांस, देखें वीडियो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी उज़्बेकिस्तान यात्रा के पहले दिन के प्रमुख कार्यक्रमों की झलक सोशल मीडिया पर शेयर की है. पीएम मोदी ने बताया कि ताशकंद में उनका विशेष स्वागत हुआ, उन्होंने यांगी उज़्बेकिस्तान स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की.

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बच्चों की इस रंगारंग परफॉर्मेंस का वीडियो वायरल हैं
बच्चों की इस रंगारंग परफॉर्मेंस का वीडियो वायरल हैं

विदेशी धरती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और बैकग्राउंड में बज रहा हिंदी सिनेमा का एक ऐसा गाना, जिसकी धुन सुनते ही भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. मौका खास था और नजारा भी. उज्बेकिस्तान के नन्हे बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मशहूर हिंदी गाने 'उड़े जब जब जुल्फें तेरी' पर डांस किया.

बच्चों की इस रंगारंग परफॉर्मेंस का वीडियो सोशल मीडिया पर भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो में बच्चों को पूरे उत्साह के साथ डांस करते देखा जा सकता है. उनकी एनर्जी और गाने पर तैयार किए गए स्टेप्स ने माहौल को और खास बना दिया.

वीडियो में बच्चे लाल कालीन वाले हॉल में पूरे उत्साह के साथ थिरकते नजर आ रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच के पास खड़े होकर बच्चों की इस प्रस्तुति का आनंद लेते दिखाई देते हैं.

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परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद पीएम मोदी बच्चों से मिले और उन्हें स्नेह भरा आशीर्वाद दिया. कार्यक्रम में मौजूद भारतीय समुदाय के लोग तिरंगा लहराते और तालियां बजाते भी नजर आए.

पीएम मोदी ने की सांस्कृतिक कार्यक्रम की तारीफ

प्रधानमंत्री मोदी ने भी ताशकंद में हुए इस सांस्कृतिक स्वागत का जिक्र सोशल मीडिया पर किया. उन्होंने भारतीय समुदाय के स्वागत समारोह को भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच सांस्कृतिक संबंधों का एक आनंददायक उत्सव बताया.

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कार्यक्रम में बॉलीवुड संगीत के साथ-साथ भारतीय और उज़्बेक नृत्य परंपराओं का संगम भी देखने को मिला. 'उड़े जब जब जुल्फें तेरी' पर प्रस्तुति के अलावा कथक और अंदिजान पोल्का के फ्यूजन डांस ने भी लोगों का ध्यान खींचा. कार्यक्रम में लाल बहादुर शास्त्री सेंटर के छात्रों ने कथक नृत्य की प्रस्तुति भी दी.

देखें वीडियो

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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भारत-उज़्बेकिस्तान के रिश्तों की खूबसूरत झलक

उज्बेक बच्चों का हिंदी गाने पर डांस सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था. इसमें दोनों देशों के बीच लोगों के स्तर पर मौजूद जुड़ाव की झलक भी दिखाई दी.

यह भी पढ़ें: LIVE: उज्बेकिस्तान के योग कार्यक्रम में पहुंचे PM मोदी, थोड़ी देर में राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक

भारतीय सिनेमा और बॉलीवुड संगीत का असर मध्य एशिया के कई देशों में लंबे समय से देखा जाता रहा है. ऐसे में ताशकंद में उज्बेक बच्चों का एक क्लासिक हिंदी गाने पर डांस करना भारत और उज्बेकिस्तान के सांस्कृतिक रिश्तों की एक खूबसूरत तस्वीर बन गया.

वीडियो सोशल मीडिया पर भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. बच्चों की मासूमियत और भारतीय गाने पर उनके जोश भरे डांस को लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

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